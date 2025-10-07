Sự nghiệp công nghệ của Shark Bình

Khởi nghiệp công nghệ hơn 20 năm, NextTech của Shark Bình có nhiều sản phẩm nổi tiếng như Nganluong, mPOS. Tuy nhiên, ông cũng vướng không ít lùm xùm khi rót vốn, đầu tư.

Shark Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: FBNV.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch NextTech, trở nên quen thuộc với công chúng sau khi ngồi ghế Shark Tank trong nhiều mùa. Các phát biểu đậm tính quan điểm cá nhân, thẳng thắn của người này giúp vị doanh nhân nổi tiếng. Gần đây, ông Bình được quan tâm khi vấp phải bê bối với dự án coin AntEx, ra đời từ 4 năm trước.

Là doanh nhân công nghệ, ông và NextTech có một số sản phẩm nổi tiếng. Tuy nhiên, ông Bình cũng không ít lần thất bại mà theo vị này chia sẻ là “suýt phá sản 5 lần”.

Mảng nào cũng có

Thành lập năm 2001 (tiền thân là PeaceSoft), NextTech phát triển thành hệ sinh thái công nghệ số với hơn 20 năm kinh nghiệm, hoạt động trên 4 lĩnh vực chính là thương mại điện tử, fintech, e-logistics, đầu tư start-up. Theo giới thiệu trên trang chủ, công ty có mặt tại 9 quốc gia gồm Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia.

Sản phẩm nổi bật của NextTech là cổng thanh toán Nganluong.vn, theo công ty tự công bố hiện có “thị phần lớn nhất Việt Nam”. Trong lĩnh vực tài chính, doanh nghiệp này có cả AlePay, giải pháp thanh toán thẻ và Vimo, ví nội địa. Tuy nhiên, những sản phẩm này không phổ biến với người dùng cuối.

Một phần danh mục sản phẩm, đầu tư của NextTech. Ảnh: Nexttech.

mPOS.vn, nền tảng thanh toán qua di động, được sử dụng rộng rãi. NextTech cũng tham gia vào cả mảng phần mềm doanh nghiệp với NextPay, hỗ trợ quản trị nhân sự, vốn…

Ở mảng e-logistics, công ty của Shark Bình có Boxme, giải pháp vận chuyển ở khu vực Đông Nam Á, nhiều lần được doanh nhân quảng cáo trên Shark Tank. HeyU và FastGo nhắm đến thị phần ứng dụng giao đồ ăn, vận chuyển giống Grab, Be nhưng hiện không còn trên thị trường.

Ngoài ra, NextTech cũng vận hành như một quỹ đầu tư. Ông Bình rót tiền cho TopCV, Shcola, Coolmate, Ladipage, Myspa. Trong đó, thương vụ Coolmate được thực hiện qua chương trình Shark Tank. Danh mục trên website công ty hiện không còn các sản phẩm tiền số. Tuy nhiên, đây cũng là là mảng được NextTech rót vốn, quảng bá trong giai đoạn 2021.

Sở hữu danh mục sản phẩm lớn, nhưng không phải sản phẩm hay khoản đầu tư nào của NextTech cũng thành công. Chỉ số ít mô hình như Nganluong.vn hay mPOS có dấu ấn rõ nét trên thị trường. App gọi xe FastGo hay tiền số NextTech "đỡ đầu" là những lần thất bại dễ thấy của ông Bình.

Thất bại, bê bối

Giữa giai đoạn vấp phải ồn ào với AntEx, doanh nhân nói trên vẫn livestream chia sẻ về văn hóa lãnh đạo vào trưa 6/10. Tuy nhiên, ông từ chối trao đổi về tiền số với lý do “đã nói rõ rồi”.

Ông Bình cho biết đã kinh doanh với thời gian 24 năm và khởi nghiệp từ 2 triệu đồng, suýt phá sản 5 lần mới tồn tại được. Vì thế, vị này muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình về các vấn đề trong kinh doanh, cuộc sống.

Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp của ông Bình hoạt động với văn phòng 10-15 m2, không có tiền trả lương. Sau này, doanh nhân tham gia vào bất động sản và chứng khoán nhưng “thua ngay”.

AntEx khiến ông Bình vướng phải rắc rối.

Thất bại đau đớn nhất với bản thân ông Bình là việc mở sàn thương mại điện tử vào 2013. Công ty không thể cạnh tranh về vốn với các đối thủ khác trên thị trường. Ông ví doanh nghiệp mình như "đội quân du kích toàn gươm giáo gậy gộc giáo mác" đem ra đánh với "phi cơ B52 với tàu sân bay".

Tuy không nhắc đến trong phiên livestream, nhưng vụ việc với NextTech có thể khiến ông Bình vấp phải nhiều rắc rối. Trao đổi với Tri Thức - Znews, nhiều người thua lỗ vì tiền số này đã gửi đơn tố giác tội phạm lên cơ quan chức năng. Công An TP Hà Nội cũng cho biết đang xác minh, nắm tình hình, vào cuộc điều tra. Cơ quan chức năng thông tin đã nhận một đơn trình báo của người bị hại ở tỉnh Ninh Bình, thiệt hại 2.000 USD .

Trong khi đó, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Phạm Hoàng Anh, nhà đầu tư AntEx ngụ tại TP.HCM, cho biết đã nộp đơn qua cơ sở dữ liệu quốc gia, chưa có phản hồi từ phía tiếp nhận. Người này khẳng định mình thiệt hại khoảng 40.000 USD vì dự án tiền số nói trên, trông chờ cơ quan chức năng xử lý, tìm ra chủ mưu.