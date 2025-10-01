Làm sao biết đường nào tại Hà Nội vẫn đang ngập?

Ứng dụng iHanoi cho phép xem hình ảnh ghi bởi camera giao thông, giúp người dùng nắm bắt vị trí ngập nước, kẹt xe trên địa bàn thành phố.

Màn hình theo dõi camera giao thông trên ứng dụng iHanoi.

Nhiều tuyến đường tại TP. Hà Nội đang ngập sâu do mưa lớn. Tình trạng gây khó khăn khi di chuyển, ảnh hưởng đời sống và công việc.

Để theo dõi và tránh đi vào đường ngập, người dùng có thể tải app iHanoi (Công dân Thủ đô số) để theo dõi camera và bản đồ ngập tại một số tuyến đường trong thành phố.

Ứng dụng iHanoi được Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội phát hành từ năm 2024, là kênh tương tác giữa người dân và chính quyền thành phố.

Người dùng có thể tải app miễn phí trên Android và iOS, sau đó đăng nhập tài khoản VNeID để sử dụng hết tính năng, bao gồm theo dõi camera giao thông.

Trong giao diện chính, ứng dụng cho phép gửi phản ánh, thực hiện dịch vụ công, xem bản đồ... Chỉ cần kéo xuống dưới, đến phần Thông tin cảnh báo để xem các cảnh báo về giao thông, giáo dục, thời tiết (bao gồm mưa lớn, bão...).

Để theo dõi camera, vào mục Giao thông > Camera giao thông, sau đó chọn camera muốn theo dõi theo phường và tuyến đường, gồm các giao lộ, ngã tư lớn trên địa bàn thành phố.

Tính năng xem ảnh từ camera giao thông trong ứng dụng iHanoi.

Hình ảnh camera được cập nhật tức thời (ngay tại thời điểm xem), giúp nắm bắt dữ liệu mới nhất. Trong bản đồ bên dưới, chọn biểu tượng camera để chuyển sang hình ảnh tại khu vực tương ứng.

Với đoạn đường thường di chuyển, nhấn biểu tượng trái tim để lưu lại. Các tuyến đường đã lưu sẽ hiển thị trong tab Quan tâm. Việc theo dõi, ghi nhận địa điểm ngập nước, kẹt xe thông qua camera giao thông giúp lên kế hoạch di chuyển phù hợp.

Tuy nhiên, trong ứng dụng iHanoi chỉ liệt kê một vài điểm camera giao thông của thành phố, thuộc các phường Cầu Giấy, Khương Đình, Thanh Liệt, Thanh Xuân. Người dùng cũng có thể bấm vào tính năng Bản đồ ngập úng để tham khảo bản đồ cảnh báo ngập lụt, theo dữ liệu của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.

Ngoài ra, để cập nhật các thông tin trực tiếp, tương tác với biên tập viên, người dùng cũng có thể theo dõi thông tin qua kênh VOV Giao thông.

Ngoài theo dõi camera giao thông, iHanoi còn tích hợp nhiều tính năng hữu ích, chẳng hạn như Tổng đài viên AI và chatbot AI, tập trung hướng dẫn thủ tục hành chính, tố giác tội phạm, cung cấp thông tin hữu ích liên quan đến lực lượng Công an...

Một số tính năng khác trên ứng dụng như cập nhật tin tức, tra cứu phạt nguội, tra cứu điểm đỗ xe, tiếp nhận sáng kiến xây dựng Thủ đô... Thông qua kênh tương tác này, người dân và doanh nghiệp có thể phản ánh các vấn đề về đời sống dân sinh đến các cấp chính quyền để được tiếp nhận, giải quyết kịp thời.