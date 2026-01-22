SSI của ông Nguyễn Duy Hưng lãi kỷ lục

Năm 2025, SSI ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 5.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Dư nợ margin đến cuối năm đạt 38.616 tỷ đồng, đứng thứ 2 toàn thị trường.

Với lợi nhuận trước thuế hơn 5.000 tỷ đồng, SSI đã vượt gần 20% kế hoạch được đề ra. Ảnh: Phương Lâm.

CTCP Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý IV/2025 ghi nhận tổng doanh thu 3.566 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 916 tỷ đồng . Trên báo cáo hợp nhất, doanh nghiệp ước tính doanh thu đạt 3.723 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.005 tỷ đồng .

Lũy kế cả năm 2025, SSI đạt 13.160 tỷ đồng doanh thu và 5.085 tỷ đồng lãi, lần lượt vượt 36% và 20% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tại thời điểm 31/12/2025, công ty mẹ SSI có tổng tài sản gần 93.000 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu trên 31.000 tỷ, tăng tương ứng 28% và 20% so với cuối năm 2024.

Đáng chú ý, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán của nhà môi giới chứng khoán này đã đạt hơn 38.940 tỷ đồng , tăng 77% so với đầu năm 2025. Trong đó, dư nợ margin chiếm hơn 38.600 tỷ đồng , đứng thứ hai toàn thị trường, chỉ sau TCBS. Dư nợ cho vay margin của SSI đến cuối năm 2025 thậm chí còn lớn hơn dư nợ cho vay khách hàng tại một số ngân hàng thương mại cỡ nhỏ tại Việt Nam.

Đến cuối năm ngoái, quy mô tài sản tài chính FVTPL của SSI đạt 37.800 tỷ đồng , giảm khoảng 10% so với đầu năm, tập trung chủ yếu vào trái phiếu ghi nhận theo giá gốc 13.207 tỷ và chứng chỉ tiền gửi khoảng 23.207 tỷ đồng .

Về cơ cấu doanh thu, trong quý cuối năm ngoái, mảng dịch vụ chứng khoán mang về cho SSI 1.751 tỷ đồng , chiếm khoảng 49% tổng doanh thu. Thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm trên HoSE đạt 12,5%, mức cao nhất trong 22 quý. Còn nếu tính chung cả năm 2025, thị phần của nhà môi giới này đạt 11,53%, cao nhất 5 năm.

Mảng môi giới phái sinh cũng được đẩy mạnh, với thị phần cả năm đạt 5,09%, tăng từ 3,58% năm 2024. Riêng trong quý IV năm ngoái, mảng này mang về 653 tỷ đồng doanh thu, tăng 96% so với cùng kỳ.

Hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đóng góp gần 1.098 tỷ đồng doanh thu, tăng 9%, nhờ dư nợ cho vay mở rộng mạnh.

Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt 1.593 tỷ đồng , tăng 53%, đóng góp khoảng 45% tổng doanh thu hoạt động. Danh mục đầu tư của SSI tiếp tục tập trung vào tài sản thu nhập cố định do các tổ chức tín dụng phát hành, đồng thời được điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến chính sách vĩ mô và mặt bằng lãi suất.