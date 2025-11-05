Spotify đánh bại mọi dự báo

Spotify Technology SA công bố lượng người dùng và doanh thu quý III vượt kỳ vọng của giới phân tích, dù mảng doanh thu quảng cáo suy giảm.

Spotify tiếp tục tăng trưởng tốt giữa lúc chuyển tiếp lãnh đạo cấp cao. Ảnh: Reuters.

Theo Bloomberg, lượng người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) của ứng dụng này đạt 713 triệu, tăng 11% so với cùng kỳ, cao hơn mức dự báo 710,6 triệu. Doanh thu đạt 4,27 tỷ euro ( 4,9 tỷ USD ), tăng 7% và vượt ước tính ban đầu. Số tài khoản trả phí gần như đúng với dự báo thị trường.

Tuy vậy, doanh thu từ người dùng miễn phí có quảng cáo giảm 6% so với cùng kỳ do áp lực về giá.

Các kết quả này diễn ra trong bối cảnh Đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành Daniel Ek chuẩn bị rời vị trí CEO vào cuối năm để đảm nhiệm vai trò Chủ tịch điều hành. Hai đồng Chủ tịch Gustav Söderström và Alex Norström sẽ tiếp quản vị trí đồng CEO.

Cổ phiếu Spotify tăng chưa đến 1%, giao dịch ở mức 648,54 USD vào 10h02 sáng 5/11 (giờ New York).

Spotify đang đẩy mạnh đầu tư vào mảng video, bao gồm thỏa thuận mới với Netflix Inc. để đưa một số podcast video của Spotify lên nền tảng streaming này. Dù là bên khởi xướng làn sóng mua bản quyền và thâu tóm trong mảng podcast, hiện Spotify đứng thứ 2 về mức độ phổ biến podcast tại Mỹ. Tên tuổi dẫn đầu vẫn là "kỳ phùng địch thủ" YouTube, theo Edison Research.

"Chúng tôi tiếp tục coi năm 2025 là năm chuyển tiếp đối với mảng quảng cáo và kỳ vọng lĩnh vực này sẽ tăng trưởng trong nửa sau năm 2026", Giám đốc tài chính Christian Luiga nói hôm 4/11.

Tại nhiều thị trường, trong đó có Mỹ, streaming đã trở thành phương thức nghe nhạc chủ đạo. Tuy nhiên, cả các nhà đầu tư lẫn chủ sở hữu bản quyền âm nhạc đều liên tục thúc giục Spotify thu thêm phí dịch vụ. Tháng 8, công ty nâng phí thành viên khoảng 9% tại nhiều thị trường ở Nam Á, Trung Đông, châu Phi, châu Âu, Mỹ Latinh và châu Á - Thái Bình Dương. Dù vậy, hãng cho hay số thành viên trả phí vẫn tăng, đến từ nhiều khu vực khác nhau.

Spotify cũng giới thiệu các sản phẩm và tính năng mới như âm thanh cao cấp, công cụ nhắn tin và công cụ phối trộn.

"Chúng tôi có đủ công cụ cần thiết - định giá, đổi mới sản phẩm, đòn bẩy vận hành và cuối cùng là sự phục hồi của mảng quảng cáo - để vừa tăng doanh thu vừa mở rộng lợi nhuận", Daniel Ek cho biết trong thông cáo.