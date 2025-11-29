Sống sót kỳ diệu khỏi 'hỏa ngục' chung cư Hong Kong

Trong thảm kịch cháy tồi tệ nhất Hong Kong nhiều thập niên, William Li thoát chết ngoạn mục sau khi cứu hai hàng xóm và chờ giải cứu hàng giờ giữa khói đặc và ngọn lửa phẫn nộ.

Cụm chung cư Wang Fuk Court tại Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) bốc cháy kinh hoàng vào ngày 26/11. Ảnh: Reuters.

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại khu chung cư Wang Fuk Court (Tai Po, Hong Kong) - thảm kịch chết chóc nhất trong nhiều thập niên, cướp đi ít nhất 128 sinh mạng - đã để lại vô vàn câu chuyện ám ảnh.

Trong số ít người may mắn sống sót có William Li, 40 tuổi, cư dân tòa Wang Cheong House - tòa nhà đầu tiên bùng cháy. Anh được giải cứu vào tối ngày 28/11 sau nhiều giờ mắc kẹt trong tầng hai của tòa nhà.

Chia sẻ lại hành trình thoát chết của mình, Li nói điều khiến anh nghẹt thở nhất không phải khói mà là cảm giác “hoàn toàn bất lực”.

Khoảnh khắc mở cửa bước vào bóng tối

Theo lời kể, khi nhận được cuộc gọi báo cháy từ vợ, Li lập tức thay đồ, chuẩn bị rời căn hộ của mình. Nhưng ngay khi mở cửa, anh bị bóng tối đặc quánh nuốt chửng. Khói dày đặc đến mức đèn pin trên điện thoại cũng không xuyên qua được, hơi thở trở nên đau rát. Li vội đóng cửa, lùi lại vào trong.

Vợ anh thông báo rằng tầng trệt - lối thoát duy nhất - đã biến thành biển lửa. Li hiểu rằng anh đã bị mắc kẹt hoàn toàn trong chính ngôi nhà của mình.

Trong khi tìm khăn thấm nước để đối phó với khói, anh nghe tiếng kêu cứu từ hành lang. Không suy nghĩ, Li lao ra với khăn ướt trên tay. Anh men theo tường, vừa gọi lớn vừa lần mò trong lớp khói đặc đến mức mắt cay xè, cổ họng bỏng rát.

Li tìm thấy hai vợ chồng hàng xóm và kéo họ vào nhà an toàn. Khi cả ba cùng ở trong phòng, anh nhanh chóng đưa nước, đưa khăn ướt và tìm giày dép, quần áo dày hơn để họ có thể chạy thoát nếu cần. Trấn an họ, Li nói: “Nếu nguy cấp, chúng ta có thể nhảy từ cửa sổ tầng hai”.

Hình ảnh trong căn hộ của Lim ALim khi ngọn lửa thiêu đốt tòa Wang Cheong. Ảnh: William Li.

Sau khi hỗ trợ hai nạn nhân, Li ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn những mảnh vụn cháy đỏ rơi xuống như “tuyết đen”. Đó là khoảnh khắc anh nhận ra sự mong manh tuyệt đối trước thiên tai và số phận.

Anh từng tin rằng con người ít nhất vẫn có quyền kiểm soát cơ thể, chọn cách bảo vệ mình trong phút sinh tử. Nhưng ngọn lửa đã tước luôn quyền đó: “Tồn tại hay không tồn tại giờ không còn nằm trong tay tôi”.

Li tranh thủ gọi cho người thân. Với mẹ đang ở nước ngoài, anh chỉ kịp nói bình tĩnh rằng mình “ổn” để bà khỏi hoảng loạn. Cúp máy, anh bật khóc - như chia tay trong khoảnh khắc sinh tử.

Những giờ dài chờ đợi trong ‘hỏa ngục’

Tiếng nổ vang lên liên tục. Lửa bao trùm khung cảnh trước mặt khiến anh tin rằng mình sẽ bị chôn vùi tại đó.

Đến khoảng 16 giờ, Li nhìn thấy một lính cứu hỏa xuất hiện bên cửa sổ và ra hiệu cầu cứu. Nhưng anh được yêu cầu tiếp tục chờ vì lực lượng đang phân bổ đội hình.

“Cảm giác bất lực ấy còn nghẹt thở hơn cả khói,” Li nhớ lại.

Trong khi đó, hai vợ chồng hàng xóm bắt đầu khó thở sau nhiều giờ mắc kẹt trong căn hộ kín.

Tới 18h, thang cứu hộ được nâng lên. Nhân viên cứu hỏa thông báo sẽ đưa từng người xuống. Người vợ muốn Li đi trước, nhưng anh nhường: “Tôi trẻ hơn, chịu đựng thêm được”.

William Li đã được giải cứu vào tối ngày 28/11. Ảnh: William Li.

Sau khi cả hai đã rời khỏi căn hộ an toàn, Li đứng lại một mình - và đối diện với câu hỏi: “Mình nên mang theo gì?” Từ những món đồ sưu tầm yêu thích, các phụ kiện đắt tiền, đến đồ chơi của con hay vật dụng quý của vợ… mọi thứ đều gắn ký ức. Nhưng anh hiểu: không gì mang theo được vào lúc ấy.

Anh đứng lặng vài phút, như thể nói lời tạm biệt với căn nhà - nơi đã trở thành ký ức tan hoang vì lửa.

"Tôi chỉ muốn cảm ơn những người lính cứu hỏa"

Li được giải cứu sau đó và chuyển vào Bệnh viện Tin Shui Wai theo dõi. Ở những lần nhập viện trước, anh luôn nôn nóng muốn xuất viện. Nhưng lần này, khi được hỏi có muốn về nhà không, anh chỉ lắc đầu lặng lẽ. “Liệu tôi còn nhà để về?”

Anh nói thảm kịch giúp anh hiểu ra: “Trước sự vô thường, con người chỉ là những kẻ trú ngụ mong manh”.

Li bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với lực lượng cứu hỏa - những người đã liều mình đưa anh và hàng xóm thoát chết.

Trong cuộc phỏng vấn với South China Morning Post, Li cho biết chuông báo cháy không hề kêu trong suốt quá trình hỏa hoạn bùng phát.

Anh cũng nói mình đã bật khóc nhiều lần khi biết nhiều hàng xóm - những người chứng kiến anh lớn lên - vẫn còn mất tích.

“Tôi giữ bình tĩnh suốt thời gian bị kẹt. Nhưng chỉ khi nằm viện, thật sự được yên lặng, tôi mới bắt đầu cảm thấy sợ”, anh Li chia sẻ.

Cuộc chiến với ngọn lửa suốt ngày đêm tại chung cư Hong Kong của những người lính cứu hỏa Video timelapse hiện trường cho thấy tính đến sáng ngày 27/11, ngọn lửa vẫn bùng lên từ ít nhất hai tòa nhà 32 tầng và khói đen cuồn cuộn. Lực lượng cứu hỏa cho biết đã khống chế bốn tòa, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu tại ba tòa còn lại sau hơn 15 giờ nỗ lực.