Người Hong Kong cầu nguyện cho nạn nhân vụ cháy chung cư

Giới chức Hong Kong thông báo đã chính thức dừng hoạt động cứu hộ tại khu chung cư Wang Fuk Court nằm ở quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc). Số người thiệt mạng trong thảm kịch lên tới 128 người, hiện vẫn còn 200 người đang trong tình trạng mất tích.
|
Cục trưởng Cục An ninh Hong Kong Đặng Bỉnh Cường cho hay: “Chúng tôi không loại trừ khả năng sẽ tìm thấy thêm thi thể khi cảnh sát vào bên trong từng căn hộ để điều tra chi tiết. Mục tiêu của chúng tôi lúc này là làm giảm nhiệt độ bên trong các tòa nhà. Khi hiện trường được xác định đã đủ an toàn, cảnh sát sẽ bắt đầu thu thập chứng cứ và mở rộng điều tra”. Trong ngày 28/11, người dân bắt đầu mang hoa tới đặt trước khu chung cư để tưởng niệm các nạn nhân đã mất, nơi đây giờ chỉ còn những tòa tháp cháy đen.
|
Nhiều cư dân đau đớn nhìn những gì còn sót lại ở nơi họ từng sinh sống. Một phụ nữ họ Yu nói: “Nơi này có nhà của tôi, tầng 10 kia. Tôi muốn về nhà, nhưng nhà tôi giờ chắc cũng không còn gì nữa. Nhà chức trách cũng chưa thể cho chúng tôi quay về. Mỗi lần nhìn về phía đó, tim tôi lại nặng trĩu”.
|
Thời điểm này, gia đình các nạn nhân phải đối mặt với nhiệm vụ đau đớn, đó là nhận dạng người thân dựa trên các bức ảnh do lực lượng chức năng cung cấp. Ông Đặng Bỉnh Cường cho hay đến nay mới xác định được danh tính của 39/128 thi thể.
|
Chị Mirra Wong, có cha mẹ sống tại khu chung cư Wang Fuk Court, đang tìm kiếm thông tin về cha của chị: “Tôi nhận thấy một bức ảnh có thể là thi thể của cha tôi. Hiện tại cha tôi vẫn đang trong danh sách những người mất tích”.
|
Trưởng Đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu cho hay chính quyền sẽ lập một quỹ vào khoảng 300 triệu đô la Hong Kong (39 triệu USD) để hỗ trợ những cư dân bị ảnh hưởng trong vụ việc. Một số tập đoàn lớn của Trung Quốc đã tuyên bố đóng góp.
|
Vụ cháy chung cư Wang Fuk Court là thảm kịch hỏa hoạn tồi tệ nhất trong lịch sử Hong Kong 80 năm trở lại đây. Đám cháy bùng phát trong chiều 26/11, lửa lan nhanh và thiêu rụi 7 trong số 8 tòa tháp cao 31 tầng. Nhà chức trách xác nhận hệ thống báo cháy của tòa nhà không hoạt động bình thường tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn.
|
Khu chung cư Wang Fuk Court là nơi sinh sống của hơn 4.600 cư dân. Khu nhà đang trong quá trình cải tạo, toàn bộ mặt ngoài các tòa nhà được phủ giàn giáo tre và lưới bảo vệ màu xanh. Theo Sở Lao động Hong Kong, cư dân của Wang Fuk Court đã nhiều lần cảnh báo chính quyền về nguy cơ hỏa hoạn trong quá trình cải tạo khu nhà, nhưng trong năm 2024, họ được trấn an rằng “nguy cơ xảy ra hỏa hoạn tương đối thấp”.
|
Tối 28/11, nhiều người dân tập trung trước khu chung cư Wang Fuk Court để cùng thắp nến và cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số.
|
Nhiều người đã không cầm được nước mắt trong lúc đọc kinh cầu nguyện. Trong ngày 28/11, Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng Hong Kong (ICAC) cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 8 người bao gồm các cố vấn kỹ thuật, nhà thầu thi công giàn giáo, người môi giới có liên quan đến hoạt động cải tạo đang diễn ra tại khu chung cư Wang Fuk Court. Cơ quan này cũng cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét 13 địa điểm, thu giữ nhiều tài liệu và hồ sơ ngân hàng.
Trước đó, 2 giám đốc và một kỹ sư của công ty Prestige Construction - đơn vị phụ trách cải tạo, bảo trì tòa nhà trong hơn một năm qua bị bắt. 3 người này bị cáo buộc ngộ sát do sử dụng vật liệu không an toàn trong quá trình cải tạo khu nhà. Hiện công ty chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ giới truyền thông.
|
Người dân truyền tay nhau những tờ giấy in sẵn lời kinh cầu nguyện, họ cùng đọc và nguyện cầu cho những nạn nhân xấu số được an nghỉ.