Người Hong Kong cầu nguyện cho nạn nhân vụ cháy chung cư

Cục trưởng Cục An ninh Hong Kong Đặng Bỉnh Cường cho hay: “Chúng tôi không loại trừ khả năng sẽ tìm thấy thêm thi thể khi cảnh sát vào bên trong từng căn hộ để điều tra chi tiết. Mục tiêu của chúng tôi lúc này là làm giảm nhiệt độ bên trong các tòa nhà. Khi hiện trường được xác định đã đủ an toàn, cảnh sát sẽ bắt đầu thu thập chứng cứ và mở rộng điều tra”. Trong ngày 28/11, người dân bắt đầu mang hoa tới đặt trước khu chung cư để tưởng niệm các nạn nhân đã mất, nơi đây giờ chỉ còn những tòa tháp cháy đen.