Tin nhắn cuối cùng của cô gái mất tích trong vụ cháy ở Hong Kong

Sau khi gửi tin nhắn cuối cùng cho bạn trai, nói rằng "Đau quá", Lai (16 tuổi) mất liên lạc hoàn toàn khi ngọn lửa bùng lên dữ dội trong căn nhà ở Wang Fuk Court vào chiều 26/11.

Những tin nhắn cuối cùng Lai gửi cho bạn trai trước khi mất tích cùng bà nội và chú trong đám cháy.

Đến ngày 28/11, công tác tìm kiếm các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn lịch sử tại khu chung cư Wang Fuk Court, Hong Kong (Trung Quốc) vẫn diễn ra, The Standard đưa tin.

Trong số các nạn nhân vẫn mất tích có nữ sinh Lai Hoi-kei (16 tuổi), người bà ngoài 70 tuổi và chú của cô - những người cùng sống trong căn hộ 1605 của tòa Wang Tai khi ngọn lửa bùng phát vào chiều 26/11.

Anh Leung, bạn trai của Lai, kể rằng bạn gái đi học về và nhắn tin cho anh vào 15h qua WhatsApp. 8 phút sau, cô nhắn một tin khác: "Có cháy nhà bên cạnh".

Đến 15h15 phút, Lai nhắn tiếp với bạn trai tin nhắn rằng: "Lửa đã lan sang nhà em". Tin nhắn cuối cùng của cô được gửi lúc 15h23, chỉ viết rằng "Đau quá", rồi mất liên lạc hoàn toàn.

Khi vụ cháy xảy ra, ông nội của Lai đang ở tầng dưới và được tìm thấy an toàn vào tối hôm đó. Tuy nhiên, tung tích của Lai, bà nội và chú của cô vẫn chưa được xác định.

Lực lượng cứu hỏa cật lực khống chế đám cháy tại các tòa nhà trong khu dân cư. Ảnh: Reuters.

Anh trai của Leung và Lai đã nhiều lần liên hệ với đường dây nóng của Sở Cứu hỏa và xác nhận địa chỉ cũng như vị trí của đơn vị. Họ cũng tìm kiếm tại các trung tâm cộng đồng và bệnh viện, thậm chí xem ảnh các thi thể do cảnh sát và lực lượng cứu hỏa công bố tại hiện trường, nhưng vẫn chưa tìm thấy người thân.

Leung còn đăng lời kêu gọi trên nền tảng mạng xã hội Threads, hy vọng được truyền thông hỗ trợ tìm kiếm những người thân mất tích.

Sau vụ hỏa hoạn, một lượng lớn cư dân đã phải sơ tán, có những người mất nhà cửa. Nhiều người phải ngủ ngoài trời tại một quảng trường công cộng ở Khu nhà ở Kwong Fuk, chỉ có chăn để đắp. Những người dân tốt bụng đã tự nguyện mang theo đồ dùng như chăn, nước đóng chai và bánh mì, tạm thời biến quảng trường thành một trạm cứu trợ.

Ông Yu, một người có mặt tại hiện trường hôm qua, ban đầu hy vọng sẽ giúp giải cứu những con vật bị mắc kẹt. Tuy nhiên, ông tiết lộ cha mẹ của một người bạn đã di cư sang Canada cũng sống tại khu Wang Fuk khi lửa bùng phát và họ vẫn đang mất tích. "Tôi đã tìm kiếm rất lâu rồi và tôi đang rất hoảng loạn", ông nói.

Người bạn của Yu đã nhờ ông theo dõi bất kỳ manh mối nào có thể có tại hiện trường, nhưng vẫn chưa tìm thấy gì. Lực lượng cứu hỏa vẫn đang tìm kiếm nhiều đơn vị sau những thương vong và mất tích lớn, trong khi các gia đình lo lắng chờ đợi tin tức chính thức.

Sở Cứu hỏa Hong Kong sáng 28/11 cho biết 94 người đã thiệt mạng trong vụ cháy và cảnh báo con số có thể còn tăng do hàng trăm người vẫn mất tích. Trong số 76 người bị thương, ít nhất 12 người vẫn trong tình trạng nguy kịch và 28 người trong diện nghiêm trọng.