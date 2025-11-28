Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cháy ở Hong Kong: Bắt thêm 2 người, 128 người thiệt mạng

  • Thứ sáu, 28/11/2025 13:31 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Cơ quan Chống tham nhũng Hong Kong (ICAC) đã bắt giữ hai giám đốc của công ty Will Power Architects, đơn vị tư vấn phụ trách dự án cải tạo cụm chung cư Wong Fuk Court ở Tai Po.

Các gia đình đối mặt với nỗi bất an đau lòng sau thảm kịch cháy ở Hong Kong.

Trưa 28/11, theo tờ Scmp, ICAC đã bắt giữ hai giám đốc của công ty Will Power Architects, nâng tổng số người bị bắt liên quan đến vụ cháy lên năm. Tính đến trưa 28/11, vụ thảm họa đã cướp đi 128 sinh mạng, 79 người bị thương.

Tại cuộc họp báo chiều cùng ngày, Bộ trưởng An ninh Hong Kong Chris Tang cảnh báo con số này có thể còn tăng, do còn khoảng 200 người chưa rõ tình trạng. Giới chức đã tiếp nhận 467 yêu cầu tìm người mất tích, trong đó 39 trường hợp đã được xác nhận tử vong.

Trước đó, cảnh sát đã bắt giữ ba người thuộc công ty bảo trì chịu trách nhiệm về khu nhà - Prestige Construction & Engineering - với cáo buộc ngộ sát.

Ba người bị bắt gồm Ho Kin-yip (52 tuổi), giám đốc kiêm quản lý vận hành; Hau Wa-kin (54 tuổi), giám đốc; và Steve Wong Chung-kee (68 tuổi), người chịu trách nhiệm an toàn và phê duyệt hạng mục thi công.

Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong John Lee Ka-chiu đã yêu cầu kiểm tra toàn bộ các khu nhà ở công cộng đang trong quá trình cải tạo lớn và khởi động một cuộc điều tra hình sự về vụ hỏa hoạn chết người lớn nhất của Hong Kong trong bảy thập kỷ.

Công tác cứu hộ vẫn diễn ra trong khi ngọn lửa ở tất cả các tòa nhà của Wang Fuk Court đã được khống chế. Hiện vẫn còn 56 người nhập viện.

Điều tra sơ bộ cho thấy lớp xốp dễ cháy được dùng để bọc cửa sổ, thang máy ở tất cả các tầng, khiến lửa lan nhanh qua hành lang và bén vào các căn hộ. Lưới và tấm che bên ngoài tòa nhà cũng bị xác định không đạt chuẩn an toàn cháy nổ.

Lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong các tòa nhà đổ nát sau vụ cháy. Trong khi hàng trăm gia đình vẫn hy vọng một phép màu với người thân trong nỗi đau và sự tuyệt vọng bao trùm tại Tai Po.

Đốm lửa dẫn đến biển lửa thiêu rụi cụm chung cư Hong Kong

Xuân Tùng

