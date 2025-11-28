Bạn gái nghẹn ngào tiễn 'siêu anh hùng' cứu hỏa Hong Kong

Bạn gái và người thân nghẹn ngào gọi Ho Wai-ho là “siêu anh hùng” khi anh hy sinh trong vụ cháy chung cư Hong Kong, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong cộng đồng.

Niềm tự hào xen lẫn đau đớn bao trùm gia đình và những người thân yêu của lính cứu hỏa Hong Kong Ho Wai-ho, 37 tuổi, người hy sinh khi nỗ lực khống chế vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại một tòa chung cư cao tầng hôm 26/11.

Ho Wai-ho được tìm thấy trong tình trạng bỏng nặng vùng mặt tại tầng trệt khu nhà Wang Cheong House - nơi ngọn lửa dữ dội bùng phát và lan nhanh. Anh được đưa tới Bệnh viện Prince of Wales nhưng không qua khỏi, trút hơi thở cuối cùng lúc 16h45 cùng ngày, gần 45 phút sau khi được tìm thấy, theo SCMP.

Lính cứu hỏa Ho Wai-ho và bạn gái 10 năm. Ảnh: SCMP.

Trên mạng xã hội, bạn gái của anh Ho đã đăng tải dòng chia sẻ đẫm nước mắt vào hôm 27/11, thể hiện nỗi đau không thể nguôi khi mất đi người yêu.

“Em thực sự, thực sự muốn được nắm tay anh thêm một lần nữa”, cô viết. Cô nói mình “không thể chấp nhận sự thật” và muốn “tạm rời xa mạng xã hội”.

Vụ cháy cấp độ 5 tại Tai Po đã cướp đi ít nhất 94 sinh mạng, trong đó có Ho Wai-ho, và khiến hàng chục người khác nhập viện. Đến tối 27/11, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục triển khai các hoạt động tìm kiếm quy mô lớn.

Ho Wai-ho gia nhập Sở Cứu hỏa Hong Kong được 9 năm và đang công tác tại Trạm cứu hỏa Sha Tin. Anh có mặt tại hiện trường lúc 15h01 để tham gia dập lửa ở tầng trệt, trước khi mất liên lạc với đồng đội vào 15h30.

Bạn gái anh gọi Ho Wai-ho là “siêu anh hùng”, tự hào về tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến của anh.

“Siêu anh hùng của em đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về Krypton. Anh mãi là niềm tự hào của em”, cô nghẹn ngào.

Bài đăng ngay lập tức nhận được vô số lời chia buồn từ cộng đồng mạng, gọi anh Ho là người hùng và gửi lời động viên tới cô.

“Anh ấy không chỉ là siêu anh hùng của bạn, mà còn là siêu anh hùng của tất cả chúng tôi. Cứ khóc nếu muốn, hãy chăm sóc bản thân”, một người để lại bình luận.

Một cư dân mạng khác, xưng là “anh em” của Ho Wai-ho, cũng đăng tải lời tưởng nhớ cùng bức ảnh anh trong bộ quân phục trước khi xóa bài do lan truyền quá nhanh.

“Ca trực của cậu kết thúc rồi, hãy yên nghỉ nhé, người anh em. Xin hãy nhớ hình ảnh của một người hùng trông như thế nào”, bài viết ghi.

Chủ bài viết cũng dành lời cảm ơn sự hy sinh của anh. “Anh em Yan Oi Tong đều tự hào về cậu. Hẹn gặp cậu ở kiếp sau, ‘gorilla’”, người này viết.

Một người khác, tự nhận là em họ của Ho Wai-ho, cũng bày tỏ nỗi đau và sự tiếc thương tột cùng.

“Hồi nhỏ em thấy anh phiền và làm màu, nhưng bây giờ em thấy anh thật ngầu. Ngầu nhất luôn…Nhưng em không muốn gọi anh ‘ngầu’ vì lý do này…”, cô viết.

Cô cho biết mình sốc khi nghe tin anh hy sinh và chỉ ước anh có thể trở về bình an sau ca trực.

Bài viết của cô cũng nhanh chóng nhận được nhiều lời chia sẻ, trong đó có những người nói họ là bạn học hoặc đồng nghiệp cũ của Ho Wai-ho, bày tỏ sự bàng hoàng trước sự ra đi của anh và gửi lời động viên tới gia đình.