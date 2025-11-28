Nhà thầu dự án Tai Po lộ chuỗi vi phạm trước thảm họa cháy

Prestige Construction - đơn vị cải tạo khu Wang Fuk Court, nơi xảy ra vụ cháy gây chết chóc nhất Hong Kong nhiều thập niên - bị phát hiện từng nhiều lần vi phạm an toàn lao động.

Prestige Construction & Engineering - nhà thầu đang phụ trách dự án cải tạo tại khu chung cư Wang Fuk Court (Tai Po), nơi xảy ra vụ cháy tồi tệ nhất Hong Kong trong hàng chục năm - bị phát hiện có lịch sử dài các vi phạm về an toàn lao động và kỷ luật thi công.

Thông tin do SCMP thu thập cho thấy doanh nghiệp này từng hai lần bị kết tội tại dự án Mid-Levels vào tháng 11/2023, song vẫn tiếp tục được giao các gói cải tạo lớn trong năm 2024.

Cảnh sát đã khám xét văn phòng của nhà thầu Prestige Construction sau khi bắt giữ ba người đàn ông - bao gồm cả hai giám đốc - vì nghi ngờ ngộ sát. Ảnh: SCMP.

Theo hồ sơ của Sở Lao động, Prestige bị kết tội không đảm bảo quy trình dựng và tháo dỡ giàn giáo có giám sát, bị phạt 3.000 HKD (khoảng 385 USD ), và bị phạt thêm 4.000 HKD (khoảng 514 USD ) vì không bảo đảm lối ra vào an toàn tại Ning Yeung Terrace (Mid-Levels West).

Tuy nhiên, những tiền sử này đã không được thể hiện trong báo cáo dự thầu do Will Power Architects - đơn vị tư vấn dự án - lập và ký xác nhận, khi tài liệu nêu rõ Prestige “không có hồ sơ bị kết tội”.

Không chỉ dừng ở đó, hồ sơ kỷ luật cho thấy Hội đồng Kỷ luật Nhà thầu từng ra quyết định cấm Prestige thực hiện hoặc chứng nhận bất kỳ công việc nhỏ nào trong bốn tháng, đồng thời phạt 50.000 HKD ( 6.426 USD ) vào tháng 8/2023.

Người ký ủy quyền của công ty khi đó, Ip Tak-wing, cũng bị khiển trách, phạt 5.000 ( 642 USD ) HKD và buộc cùng Prestige chi trả thêm 84.000 HKD ( 10.797 USD ) phí điều tra.

Dù tồn tại loạt vi phạm, Prestige vẫn trúng gói thầu trị giá 42 triệu USD cho dự án cải tạo Wang Fuk Court vào năm 2023, vượt qua 56 nhà thầu khác. Khu chung cư bắt đầu bước vào giai đoạn cải tạo từ năm ngoái, chia làm ba đợt và dự kiến hoàn thành vào quý II năm nay.

Vụ cháy kinh hoàng diễn ra từ ngày 26/11, bùng phát tại một trong tám tòa của khu dân cư và nhanh chóng lan sang 6 tòa khác, khiến 75 người thiệt mạng và hàng chục cư dân còn mất tích. Lửa lan nhanh do toàn bộ mặt ngoài tòa nhà bị bao phủ bởi lớp lưới giàn giáo và nhiều căn hộ che kín cửa sổ bằng tấm xốp, theo cơ quan chức năng.

Sở Xây dựng xác nhận đã tiến hành 16 đợt kiểm tra Wang Fuk Court từ tháng 7/2024, đồng thời khởi tố ba vi phạm an toàn. Gần nhất, ngày 20/11, đơn vị này đã cảnh báo Prestige phải tăng cường các biện pháp phòng cháy. Tuy nhiên, những sai phạm nối tiếp cho thấy cảnh báo đã không được thực thi hiệu quả.

Sau thảm họa, Ủy ban Chống tham nhũng (ICAC) đã lập tổ chuyên trách điều tra nghi vấn sai phạm và tham nhũng liên quan quá trình cải tạo. Sáng 27/11, cảnh sát bắt giữ hai giám đốc Prestige là Hau Wa-kin và Ho Kin-yip cùng người ký ủy quyền Steve Wong Chung-kee, với cáo buộc ngộ sát.

Hiện trụ sở đăng ký của Prestige tại Laurels Industrial Centre (San Po Kong) đã đóng kín cửa trong giờ làm việc. Địa chỉ đăng ký của một giám đốc Will Power Architects cũng được phát hiện không chính xác.

Trong bối cảnh nhiều uẩn khúc quanh công tác quản lý và đấu thầu, Will Power Architect thông báo đang phối hợp đầy đủ với cảnh sát, Sở Cứu hỏa và Đơn vị Kiểm tra độc lập của Bộ Nhà ở, cung cấp tài liệu và hỗ trợ kỹ thuật, song không bình luận thêm để bảo toàn tính liêm chính của cuộc điều tra.

Cận cảnh biển lửa nuốt trọn 7 tòa chung cư tại Hong Kong Video cho thấy ngọn lửa dữ dội lan nhanh qua hệ thống giàn giáo tre của khu chung cư Wang Fuk Court. Khói đen cuồn cuộn bốc cao ngay từ những phút đầu tiên khi ngọn lửa bắt đầu bùng lên, sau đó lửa từ tòa nhà ban đầu nhanh chóng bén sang ít nhất ba tòa khác trong khu.