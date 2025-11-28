Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Nhà thầu dự án Tai Po lộ chuỗi vi phạm trước thảm họa cháy

  • Thứ sáu, 28/11/2025 07:13 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Prestige Construction - đơn vị cải tạo khu Wang Fuk Court, nơi xảy ra vụ cháy gây chết chóc nhất Hong Kong nhiều thập niên - bị phát hiện từng nhiều lần vi phạm an toàn lao động.

Prestige Construction & Engineering - nhà thầu đang phụ trách dự án cải tạo tại khu chung cư Wang Fuk Court (Tai Po), nơi xảy ra vụ cháy tồi tệ nhất Hong Kong trong hàng chục năm - bị phát hiện có lịch sử dài các vi phạm về an toàn lao động và kỷ luật thi công.

Thông tin do SCMP thu thập cho thấy doanh nghiệp này từng hai lần bị kết tội tại dự án Mid-Levels vào tháng 11/2023, song vẫn tiếp tục được giao các gói cải tạo lớn trong năm 2024.

chay chung cu Hong Kong anh 1

Cảnh sát đã khám xét văn phòng của nhà thầu Prestige Construction sau khi bắt giữ ba người đàn ông - bao gồm cả hai giám đốc - vì nghi ngờ ngộ sát. Ảnh: SCMP.

Theo hồ sơ của Sở Lao động, Prestige bị kết tội không đảm bảo quy trình dựng và tháo dỡ giàn giáo có giám sát, bị phạt 3.000 HKD (khoảng 385 USD), và bị phạt thêm 4.000 HKD (khoảng 514 USD) vì không bảo đảm lối ra vào an toàn tại Ning Yeung Terrace (Mid-Levels West).

Tuy nhiên, những tiền sử này đã không được thể hiện trong báo cáo dự thầu do Will Power Architects - đơn vị tư vấn dự án - lập và ký xác nhận, khi tài liệu nêu rõ Prestige “không có hồ sơ bị kết tội”.

Không chỉ dừng ở đó, hồ sơ kỷ luật cho thấy Hội đồng Kỷ luật Nhà thầu từng ra quyết định cấm Prestige thực hiện hoặc chứng nhận bất kỳ công việc nhỏ nào trong bốn tháng, đồng thời phạt 50.000 HKD (6.426 USD) vào tháng 8/2023.

Người ký ủy quyền của công ty khi đó, Ip Tak-wing, cũng bị khiển trách, phạt 5.000 (642 USD) HKD và buộc cùng Prestige chi trả thêm 84.000 HKD (10.797 USD) phí điều tra.

Dù tồn tại loạt vi phạm, Prestige vẫn trúng gói thầu trị giá 42 triệu USD cho dự án cải tạo Wang Fuk Court vào năm 2023, vượt qua 56 nhà thầu khác. Khu chung cư bắt đầu bước vào giai đoạn cải tạo từ năm ngoái, chia làm ba đợt và dự kiến hoàn thành vào quý II năm nay.

Vụ cháy kinh hoàng diễn ra từ ngày 26/11, bùng phát tại một trong tám tòa của khu dân cư và nhanh chóng lan sang 6 tòa khác, khiến 75 người thiệt mạng và hàng chục cư dân còn mất tích. Lửa lan nhanh do toàn bộ mặt ngoài tòa nhà bị bao phủ bởi lớp lưới giàn giáo và nhiều căn hộ che kín cửa sổ bằng tấm xốp, theo cơ quan chức năng.

Sở Xây dựng xác nhận đã tiến hành 16 đợt kiểm tra Wang Fuk Court từ tháng 7/2024, đồng thời khởi tố ba vi phạm an toàn. Gần nhất, ngày 20/11, đơn vị này đã cảnh báo Prestige phải tăng cường các biện pháp phòng cháy. Tuy nhiên, những sai phạm nối tiếp cho thấy cảnh báo đã không được thực thi hiệu quả.

Sau thảm họa, Ủy ban Chống tham nhũng (ICAC) đã lập tổ chuyên trách điều tra nghi vấn sai phạm và tham nhũng liên quan quá trình cải tạo. Sáng 27/11, cảnh sát bắt giữ hai giám đốc Prestige là Hau Wa-kin và Ho Kin-yip cùng người ký ủy quyền Steve Wong Chung-kee, với cáo buộc ngộ sát.

Hiện trụ sở đăng ký của Prestige tại Laurels Industrial Centre (San Po Kong) đã đóng kín cửa trong giờ làm việc. Địa chỉ đăng ký của một giám đốc Will Power Architects cũng được phát hiện không chính xác.

Trong bối cảnh nhiều uẩn khúc quanh công tác quản lý và đấu thầu, Will Power Architect thông báo đang phối hợp đầy đủ với cảnh sát, Sở Cứu hỏa và Đơn vị Kiểm tra độc lập của Bộ Nhà ở, cung cấp tài liệu và hỗ trợ kỹ thuật, song không bình luận thêm để bảo toàn tính liêm chính của cuộc điều tra.

Cận cảnh biển lửa nuốt trọn 7 tòa chung cư tại Hong Kong Video cho thấy ngọn lửa dữ dội lan nhanh qua hệ thống giàn giáo tre của khu chung cư Wang Fuk Court. Khói đen cuồn cuộn bốc cao ngay từ những phút đầu tiên khi ngọn lửa bắt đầu bùng lên, sau đó lửa từ tòa nhà ban đầu nhanh chóng bén sang ít nhất ba tòa khác trong khu.

Điểm bất thường thổi bùng thảm kịch trong vụ cháy chung cư Hong Kong

Ngọn lửa bùng lên đã nhanh chóng cuốn toàn bộ cụm chung cư Wang Fuk Court vào biển lửa, phơi bày những bất thường trong vật liệu thi công và loạt cảnh báo an toàn từng bị bỏ quên.

18 giờ trước

Lời nhắn cuối của lính cứu hỏa trước khi lao vào biển lửa Hong Kong

Tin nhắn người vợ công bố hé lộ khoảnh khắc người lính cứu hỏa quyết tâm lao vào đám cháy trong vụ cháy chung cư Hong Kong bằng mọi giá, bởi “còn quá nhiều người cần được cứu”.

17 giờ trước

Bộ Ngoại giao thông tin vụ 5 nghi phạm người Việt bỏ trốn ở Campuchia

Giới chức Campuchia gần đây bắt giữ nhóm 6 nghi phạm, trong đó có 5 người Việt Nam, bỏ trốn tại tỉnh Svay Rieng. Bộ Ngoại giao cho biết đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia xác minh thông tin.

14 giờ trước

Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Lâm Phương

cháy chung cư Hong Kong Trung Quốc Pháp Hong Kong nhà thầu Wang Fuk Court Tai Po

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Cuu Thu tuong Bangladesh Hasina linh them 21 nam tu hinh anh

Cựu Thủ tướng Bangladesh Hasina lĩnh thêm 21 năm tù

15 phút trước 07:58 28/11/2025

0

Tòa án Bangladesh ngày 27/11 tuyên phạt cựu Thủ tướng Sheikh Hasina 21 năm tù giam vì cáo buộc tham nhũng, chỉ một tuần sau khi bà bị tuyên án tử hình trong vụ án “tội ác chống lại loài người”.

Chau Au len an manh me Israel hinh anh

Châu Âu lên án mạnh mẽ Israel

2 giờ trước 06:40 28/11/2025

0

Bốn quốc gia châu Âu là Anh, Pháp, Đức và Italia hôm qua (27/11) đã ra tuyên bố chung, lên án mạnh mẽ tình trạng bạo lực của người định cư đối với người Palestine ở Bờ Tây.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý