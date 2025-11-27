Lời nhắn cuối của lính cứu hỏa trước khi lao vào biển lửa Hong Kong

Tin nhắn người vợ công bố hé lộ khoảnh khắc người lính cứu hỏa quyết tâm lao vào đám cháy trong vụ cháy chung cư Hong Kong bằng mọi giá, bởi “còn quá nhiều người cần được cứu”.

Gần 22 giờ trôi qua kể từ khi ngọn lửa đầu tiên bùng phát trong vụ cháy chung cư Hong Kong (Trung Quốc) tại tổ hợp Wang Fuk Court, lực lượng cứu hỏa vẫn miệt mài chiến đấu trong biển khói, len lỏi qua từng tòa nhà để tìm kiếm và giải cứu những người mắc kẹt.

Đến trưa 27/11 (giờ địa phương), hỏa hoạn tại 4/7 tòa nhà thuộc khu chung cư Wang Fuk Court, Tai Po, cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, hậu quả để lại nặng nề: 55 người thiệt mạng, khoảng 300 người mất tích và 45 nạn nhân đang nguy kịch tại bệnh viện. Đây được xem là thảm kịch cháy nghiêm trọng nhất ở Hong Kong trong vòng kể từ Thế chiến II.

Trong số những người thiệt mạng có một lính cứu hỏa - anh Ho Wai-ho, 37 tuổi. Truyền thông Trung Quốc xác nhận anh đã hi sinh khi cùng đồng đội nỗ lực chặn đứng ngọn lửa lan rộng.

Mối tình 10 năm và một đám cưới cận kề

Lính cứu hỏa Ho Wai-ho thiệt mạng trong đám cháy. Ảnh: Sở cứu hỏa Hong Kong.

Theo SCMP, hàng trăm lính cứu hỏa đã thức trắng đêm vật lộn với “giặc lửa” để tiếp cận các tầng cao nhằm đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Công tác cứu hộ liên tục bị cản trở bởi các mảnh vỡ rơi từ trên cao và sức nóng khủng khiếp bên trong tòa nhà. Việc nhiều căn hộ đã đóng kín cửa sổ vì khu nhà đang sửa chữa khiến cư dân không nghe thấy chuông báo cháy, làm tình hình thêm nghiêm trọng.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy ngọn lửa bén nhanh vào hệ thống giàn giáo tre và lớp lưới bao bọc công trình, tạo điều kiện cho đám cháy bùng phát dữ dội. Dù vậy, đội cứu hộ vẫn tìm mọi cách tiếp cận sâu hơn vào các khu vực bị nạn. Anh Ho Wai-ho là một trong những người không ngại hiểm nguy ấy.

Trên các nền tảng MXH, cư dân mạng cũng phát hiện ra thông tin xót xa, được chia sẻ bởi bạn bè người lính cứu hoả này. Đó là trước khi qua đời Ho Wai-ho đang có kế hoạch chuẩn bị làm đám cưới, trang HK01 cho biết.

Ho Wai-ho có bạn gái là chủ một cửa hàng thời trang, hai người gắn bó gần một thập kỷ, từ khi anh mới vào nghề cứu hỏa. Anh thường xuyên bày tỏ sự trân trọng dành cho cô, như dòng trạng thái tháng 5/2017: “Cảm ơn em. Dù em có thấy phiền thì anh vẫn muốn nói cả trăm lần rằng: ‘Anh yêu em’. Sau này lúc nào cũng phải cười thật tươi nhé!”.

Trong những bức ảnh được chia sẻ, họ có một tình yêu bình dị mà trọn vẹn: cùng đi du lịch, nuôi chung một chú chó, đón lễ Tết bên nhau và anh Ho từng đưa bạn gái về ra mắt gia đình.

Lính cứu hỏa Ho Wai-ho và bạn gái 10 năm. Ảnh: HK01.

Trong vụ cháy chung cư Tai Po, Giám đốc Cứu hỏa Hong Kong Andy Yeung Yan-kin cho biết, Ho Wai-ho thuộc trạm Sha Tin, có mặt tại hiện trường lúc 15h để xử lý ngọn lửa xuất phát từ tầng trệt một trong các tòa nhà. Đám cháy được ghi nhận bùng phát lúc 14h51.

Đến 15h30, anh mất liên lạc với đồng đội. Nửa giờ sau, lực lượng chức năng tìm thấy anh tại tòa Wang Cheong House, với gương mặt bị bỏng nặng. Dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, anh không qua khỏi và ra đi lúc 16h45, trong khi ngọn lửa vẫn cuộn trào dữ dội.

Trưởng đặc khu Hong Kong John Lee Ka-chiu cùng nhiều quan chức cấp cao gửi lời chia buồn sâu sắc, ca ngợi “lòng dũng cảm và tinh thần tận tụy” của người lính cứu hỏa trẻ.

"Anh chỉ có thể lao vào trong"

Rạng sáng 27/11, mạng xã hội lan truyền đoạn tin nhắn giữa một lính cứu hỏa trong vụ cháy chung cư Hong Kong và vợ anh, trước khi anh lên đường làm nhiệm vụ tại hiện trường, CNA đưa tin.

Anh nhắn với vợ rằng “đám cháy quá lớn và dữ dội, rất nhiều người không thể cứu được”. Anh nói: “Anh không còn lựa chọn nào ngoài lao vào trong”, trong khi người vợ cố dặn chồng giữ an toàn.

Trong một bài đăng trên Xiaohongshu, vợ của một lính cứu hỏa khác cũng tâm sự rằng cô đã lo lắng tới mất ngủ, khi chồng làm nhiệm vụ ở quận Tai Po từ khoảng 18h ngày 26/11 và tới giờ vẫn ở đó.

Những người lính cứu hỏa thực hiện nhiệm vụ trong suốt gần 1 ngày tại vụ cháy chung cư Hong Kong. Ảnh: Reuters.

Phó giám đốc Sở Cứu hỏa Hong Kong Derek Armstrong Chan cho hay: “Giàn giáo và mảnh vỡ liên tục rơi. Nhiệt độ trong các tòa nhà quá cao khiến việc tiếp cận để chữa cháy và cứu người vô cùng khó khăn”.

Tại hiện trường, người dân dễ dàng nghe thấy tiếng nổ, tiếng giàn giáo cháy rực. Những cột khói đen cuộn lên bao trùm cả khu vực.

“Khung cảnh thật kinh hoàng. Lửa lan từ một sang ba rồi bốn tòa nhà. Tôi chưa từng chứng kiến điều gì đáng sợ như vậy”, cư dân địa phương Veezy Chan, 25 tuổi, kể lại.

Đến sáng sớm 27/11, phần lớn các tòa nhà đã được kiểm soát. Bên trong những khối nhà ám đen mùi khói, các lính cứu hỏa vẫn không ngừng tìm kiếm nạn nhân. Hơn 200 xe cứu hỏa và 100 xe cứu thương đã được huy động, với nỗ lực cứu hộ vẫn đang diễn ra không ngừng nghỉ.

Hỏa hoạn ở Hong Kong được khống chế Hỏa hoạn ở khu chung cư Wang Fuk Court đã được khống chế triệt để, các đội cứu hộ bắt đầu rà soát các tòa nhà để tìm kiếm những người còn sống sót, cũng như đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi khu vực hỏa hoạn.