Nguy cơ chung cư ở Hong Kong đổ sập, đội cứu hộ chạy đua với thời gian

Chuyên gia cứu hỏa Mỹ cảnh báo cấu trúc nhiều tòa nhà ở Hong Kong có nguy cơ sụp đổ sau khi hứng nhiệt 550-600 độ C trong nhiều giờ liên tục, đe dọa an toàn người mắc kẹt lẫn lực lượng cứu hộ.

Các chuyên gia cứu hỏa và kỹ thuật công trình cảnh báo những tòa nhà bị ảnh hưởng trong vụ cháy chung cư Hong Kong đang đứng trước nguy cơ suy yếu cấu trúc và thậm chí sụp đổ do chịu nhiệt độ quá cao nhiều giờ liền.

Dave Downey, cựu chỉ huy Cứu hỏa và Cứu hộ hạt Miami-Dade (Mỹ), cho biết trên CNN rằng đám cháy lan nhanh và dữ dội đã “tấn công trực diện” vào kết cấu của các tòa nhà.

“Dù đây là công trình bê tông cốt thép, nó chỉ chịu được một giới hạn nhiệt nhất định và phần lớn nhiệt lượng tập trung kéo dài sẽ khiến cấu trúc bị tổn hại nghiêm trọng”, ông nói.

“Khả năng sụp đổ cần được coi là mối lo hàng đầu lúc này”, Downey nhấn mạnh.

Cận cảnh biển lửa nuốt trọn 7 tòa chung cư tại Hong Kong Video cho thấy ngọn lửa dữ dội lan nhanh qua hệ thống giàn giáo tre của khu chung cư Wang Fuk Court. Khói đen cuồn cuộn bốc cao ngay từ những phút đầu tiên khi ngọn lửa bắt đầu bùng lên, sau đó lửa từ tòa nhà ban đầu nhanh chóng bén sang ít nhất ba tòa khác trong khu.

Theo ông Downey, môi trường bên trong tòa nhà lúc cháy chẳng khác nào một “chiếc lò nướng khổng lồ”, nhiệt độ càng tăng cao ở các tầng trên. Người mắc kẹt được yêu cầu đóng kín cửa, dùng băng dính và khăn ướt bịt các khe hở để ngăn khói độc.

“Giữa sức nóng và khói dày đặc, gần như không thể di chuyển an toàn trong tòa nhà. Nếu lính cứu hỏa với đầy đủ thiết bị bảo hộ còn khó hoạt động, thì người dân không có trang bị gần như không thể thoát hiểm khi rời căn hộ”, ông nói thêm.

Tính đến sáng ngày 27/11, dù đã hơn 15 tiếng trôi qua, lực lượng cứu hỏa chỉ mới dập được lửa ở 4 trong tổng số 7 khối nhà, lửa bùng lên ở các tầng cao của ít nhất 2 tòa nhà, theo tờ SCMP.

Ông Downey cũng so sánh thảm họa với vụ cháy tháp Grenfell tại London năm 2017 và vụ cháy khách sạn ở Dubai năm 2015, nơi ngọn lửa lan cực nhanh dọc mặt ngoài các công trình do lớp ốp dễ bắt lửa.

“Chỉ cần một ô cửa sổ nứt hoặc vỡ, lửa ngay lập tức tràn vào trong”, ông cho biết.

Cũng cùng chung mối lo ngại, chuyên gia điện và giảng viên Đại học Bách khoa Hong Kong Ho Wing-ip cảnh báo răng ở góc độ kỹ thuật, nhiệt độ 550-600 độ C kéo dài nhiều giờ có thể làm suy yếu đáng kể các thanh thép chịu lực bên trong tường bê tông.

“Rủi ro đối với người mắc kẹt và lực lượng cứu hỏa là rất lớn”, ông nói với SCMP.

Theo ông Ho, với những tòa nhà cháy lâu nhất, đặc biệt là Wang Cheong House, nơi bắt đầu bùng phát hỏa hoạn, việc phá dỡ và tái phát triển có thể khả thi và an toàn hơn nhiều so với cố gắng phục hồi.

Theo truyền thông địa phương, phần lớn cư dân khu chung cư thường vắng nhà vào ban ngày do công trình cải tạo đã kéo dài từ năm ngoái. Tuy nhiên, nhiều người lớn tuổi - vốn gặp khó khăn trong việc di chuyển - vẫn phải ở lại căn hộ hầu như suốt thời gian, làm dấy lên lo ngại rằng họ có thể vẫn đang mắc kẹt bên trong các tòa nhà.

Trong lúc lực lượng cứu hộ nỗ lực tiếp cận từng căn hộ trong cụm chung cư bị cháy, đa số cư dân đã được sơ tán đến các điểm trú ẩn tạm thời như nhà ga, trường học hoặc nhà người quen.

Tại đây, người dân trong khu vực đã mang quần áo, thực phẩm và nhu yếu phẩm tới hỗ trợ những hộ gia đình bị ảnh hưởng

Hiện trường cứu hộ vụ đại hỏa hoạn tại Hong Kong Ít nhất 44 người thiệt mạng, 279 người mất tích trong vụ thảm kịch cháy chung cư tại Hong Kong (Trung Quốc), con số thương vong liên tục tăng. Nhà chức trách đã tạm giữ 3 người liên quan tới vụ việc.