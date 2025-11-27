Cháy ở Hong Kong: Người dân tố công nhân hút thuốc trên giàn giáo tre

Thảm hoạ cháy lan ở Hong Kong gây thương vong lớn, trong khi cư dân tố chuông báo cháy không kêu và công nhân hút thuốc trên giàn giáo tre, làm dấy lên nghi vấn nghiêm trọng về an toàn.

Lực lượng chức năng Hong Kong tiếp tục dập lửa vào sáng ngày 27/11 khi đám cháy vẫn chưa hoàn toàn được khống chế sau 16 giờ. Ảnh: Reuters.

Buổi sáng ở Hong Kong (Trung Quốc) ngày 27/11 mở ra trong bầu không khí nặng nề. Mùi khói khét len lỏi khắp quận Đại Bộ, cách biên giới Trung Quốc chỉ vài dặm, sau trận hỏa hoạn kinh hoàng biến cụm chung cư Wang Fuk Court thành biển lửa. Khi nhiều người trở lại công sở và trường học, lực lượng cứu hỏa vẫn miệt mài dập các điểm cháy âm ỉ, khói đen vẫn cuộn lên từ ít nhất ba toà nhà.

Đến 8h sáng (giờ địa phương), Cơ quan Quản lý Bệnh viện Hong Kong xác nhận 44 người tử vong, 66 người nhập viện, trong đó 17 ca nguy kịch và 24 trường hợp nghiêm trọng. 279 người vẫn mất tích, khiến công tác tìm kiếm trở thành cuộc chạy đua với thời gian.

Theo các nhân chứng, ngọn lửa bùng lên bên ngoài tòa Wang Cheong House vào chiều 26/11, bén vào lớp lưới và giàn giáo tre dựng để phục vụ dự án cải tạo trị giá 42 triệu USD . Chỉ trong vài phút, lửa lan sang hai tòa Wang Tai House và Wang Shing House.

Tuy nhiên, điều khiến cư dân hoang mang nhất: Hệ thống báo cháy của cả cụm chung cư không hề kích hoạt, dù những tiếng nổ lớn và khói đen đã xuất hiện từ sớm.

Cận cảnh biển lửa nuốt trọn 7 tòa chung cư tại Hong Kong Video cho thấy ngọn lửa dữ dội lan nhanh qua hệ thống giàn giáo tre của khu chung cư Wang Fuk Court. Khói đen cuồn cuộn bốc cao ngay từ những phút đầu tiên khi ngọn lửa bắt đầu bùng lên, sau đó lửa từ tòa nhà ban đầu nhanh chóng bén sang ít nhất ba tòa khác trong khu.

“Chuông báo cháy không kêu dù âm thanh lớn như một vụ nổ”

Chiều 26/11, khi xuống tầng trệt, ông Yip nhìn thấy phần lưới giàn giáo bên ngoài tòa Wang Cheong House bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, "bắn ra tứ phía" rồi lan sang hai tòa Wang Tai House và Wang Shing House liền kề. Chuông báo cháy tại cụm chung cư không kích hoạt, dù xuất hiện âm thanh lớn như một vụ nổ, theo Reuters.

“Tôi vẫn chưa liên lạc được với vợ”, ông nói với báo Standard. Ngọn lửa đã chặn lối ra vào tòa Wang Tai House, khiến vợ ông không thể thoát ra hay quay trở lại căn hộ. “Tôi gọi liên tục nhưng không ai nghe máy.”

Một cư dân khác, bà Keung, mô tả đám cháy ở Wang Cheong House dữ dội đến mức “không thể cứu được những người bị mắc kẹt”. “Ngay cả khi xe cứu hỏa đến nơi, họ cũng bất lực”, bà nói.

Những cư dân khác cũng cho biết thông tin tương tự. Ông Chan Kwong-tak, 83 tuổi, một cư dân đã nghỉ hưu sống trong khu, cho biết chuông báo cháy hoàn toàn không hoạt động khi ngọn lửa bùng phát vào buổi chiều, dù các tòa nhà đều được lắp đặt hệ thống báo cháy.

“Nếu lúc đó ai đang ngủ thì coi như xong”, ông nói, đồng thời cho biết người dân phải tự tìm đường thoát thân trong hỗn loạn.

Những nạn nhân chạy thoát và được cứu hộ đưa ra khỏi biển lửa tại vụ cháy chung cư tại Hong Kong. Ảnh: Reuters.

Ông Yuen khi chia sẻ với AFP cũng cho biết không rõ là chuông báo cháy không kêu hay do khu chung cư đang sửa chữa, nhiều người đóng kín cửa sổ nên không nghe thấy chuông báo cháy.

Khu ông sinh sống có rất nhiều cư dân lớn tuổi phải dùng xe lăn hoặc khung tập đi, và vụ cháy đã khiến ông cùng vợ rơi vào cảnh mất nhà.

Cựu nghị viên quận Herman Yiu Kwan-ho cho biết với SCMP rằng cư dân xác nhận chuông báo cháy không hề vang lên, ngay cả khi họ bắt đầu ngửi thấy mùi khét.

Theo ông, cư dân chỉ được cảnh báo khi một bảo vệ chạy gõ cửa từng nhà, khiến họ gần như không còn nhiều thời gian để sơ tán.

Những câu hỏi lớn cần giải

Sở Cứu hỏa Hong Kong cho biết họ nhận được cuộc gọi báo cháy lúc 14h51. Đến 18h22, vụ cháy được nâng lên mức báo động số 5 - mức cao nhất. Gió mạnh khiến ngọn lửa lan rộng khắp cả 8 tòa trong buổi tối.

Bà Cheung, một cư dân khác của Wang Yan House, giận dữ cho rằng lực lượng cứu hỏa không kiểm soát nổi ngọn lửa. “Ban đầu tôi nghĩ không cần sơ tán vì đám cháy ở xa. Nhưng rồi cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì cả một dãy thuyền đang cháy, và không ai dập lửa. Chẳng lẽ tất cả chúng tôi phải ngủ ngoài đường?”.

Ông Suen, hơn 90 tuổi, ngồi xe lăn, sống cùng vợ tại tầng 28 tòa Wang Yan House, cho biết văn phòng quản lý gọi cho gia đình lúc 20h, yêu cầu sơ tán ngay vì lửa từ Wang Cheong House đã lan đến khu vực của họ dù cách nhau vài tòa.

“Chúng tôi là những người cuối cùng bước ra khỏi thang máy trước khi nó dừng hoạt động”, người giúp việc kể. Vợ chồng ông Suen phải tá túc nhà người thân qua đêm.

Giàn giáo tre và lưới bảo vệ màu xanh - những vật dụng bắt lửa được bao phủ tại các tòa chung cư đang cải tạo. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, Wang Fuk Court gồm 8 tòa chung cư, gần 2.000 căn hộ, hơn 4.000 cư dân. Năm ngoái, ban quản lý phê duyệt dự án cải tạo toàn bộ khu nhà, dựng lên hệ thống giàn giáo tre khổng lồ bao quanh.

Điều này đã khiến cư dân phản đối, đặc biệt sau khi họ phát hiện công nhân thường xuyên hút thuốc trong lúc làm việc.

Ông Chan cho hay ông đã nhiều lần phản ánh với ban quản lý về chất lượng thi công hạng mục tường ngoài và việc công nhân hút thuốc ngay tại công trường, nhưng mọi kiến nghị đều bị phớt lờ.

Bà Suen cũng cho biết từng thấy công nhân hút thuốc khi làm việc, và dù ban quản lý đã treo thông báo xử phạt sau khi cư dân phản ánh, bà không chắc biện pháp đó có thật sự hiệu nghiệm.

“Khi đám cháy lan lên giàn giáo, mọi thứ như được phủ nhiên liệu. Nó cháy giòn rụm, phát ra tiếng ‘rắc rắc’ đáng sợ”, một nhân chứng mô tả.

Dù còn nhiều câu hỏi về an toàn xây dựng đang bỏ ngỏ, nhưng với cư dân ở Wang Fuk Court lúc này, điều quan trọng nhất là sự bình an của những người xung quanh

Ssáng ngày 27/11, nhiều cư dân vẫn túc trực tại gần hiện trường để trông chờ tin tức từ người thân. Ông Fung vẫn chưa biết tin tức về mẹ vợ 80 tuổi - người vừa điều trị viêm phổi và sức khỏe còn yếu. “Không rõ bà ấy còn mắc kẹt hay đã được đưa đến bệnh viện nào”, ông nói đầy lo lắng.

“Không thể cứu được tài sản. Chúng tôi chỉ mong mọi người, già hay trẻ, đều thoát nạn”, một cư dân họ So nói. “Thật đau lòng. Tôi lo rằng vẫn còn người mắc kẹt bên trong”.