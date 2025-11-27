Đại hỏa hoạn tại Hong Kong: 44 người thiệt mạng, 279 người mất tích

Ít nhất 44 người thiệt mạng, 279 người mất tích trong vụ thảm kịch cháy chung cư tại Hong Kong (Trung Quốc), con số thương vong liên tục tăng. Nhà chức trách đã tạm giữ 3 người liên quan tới vụ việc.

Theo SCMP, rạng sáng ngày 27/11, ngọn lửa ở 3 trong số 7 tòa nhà bị cháy đã được khống chế triệt để, nhưng 4 tòa nhà còn lại vẫn còn dấu hiệu lửa cháy lan.

Lực lượng cứu hộ dồn dập kéo đến hiện trường, trong khi người dân sinh sống trong khu vực hoảng loạn đứng quan sát từ xa.

Vật liệu dễ cháy bao phủ tòa nhà

Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định, song giới chức cho biết ngọn lửa lan nhanh do gió mạnh, cộng thêm lớp lưới công trình màu xanh và giàn giáo tre bao phủ bên ngoài bề mặt các tòa nhà đã khiến vụ hỏa hoạn bùng phát dữ dội.

Khu chung cư Wang Fuk Court, nơi xảy ra hỏa hoạn, đang trải qua đợt cải tạo quy mô lớn bắt đầu từ tháng 7/2024.

Cảnh sát cho biết theo điều tra ban đầu tại tòa nhà số 8 - tòa tháp duy nhất không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đám cháy - các tầng nhà đều được phủ lưới bảo vệ, bạt chống thấm và màng nhựa để phục vụ quá trình cải tạo, nhưng những vật liệu này nhiều khả năng không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn phòng cháy.

Xốp cách nhiệt (styrofoam) cũng được nhiều hộ gia đình sử dụng làm gia tăng nguy cơ cháy lan khi xảy ra hỏa hoạn.

Sáng 27/11, ngọn lửa đã được khống chế triệt để tại 3 tòa nhà, 4 tòa vẫn còn lửa cháy lan, một tòa duy nhất trong khu chung cư - tòa nhà số 8 - không bị tác động bởi vụ hỏa hoạn. Ảnh: Reuters.

3 người bị bắt

Đài RTHK cho biết cảnh sát đã bắt giữ 3 người vì nghi liên quan đến tội ngộ sát, song chưa có nhiều thông tin chi tiết về vụ bắt giữ này.

Theo SCMP, 3 người bị bắt giữ gồm có 2 giám đốc và một cố vấn kỹ thuật làm việc cho một công ty xây dựng.

Eileen Chung, sĩ quan cao cấp của Lực lượng Cảnh sát Hong Kong, cho biết cảnh sát đang tập trung điều tra một công ty phụ trách bảo trì tại khu nhà xảy ra hỏa hoạn. “Chúng tôi có lý do để tin rằng những người phụ trách công ty đã tắc trách, dẫn đến tai nạn và khiến ngọn lửa lan không kiểm soát, gây thương vong lớn”, bà nói.

Lực lượng cứu hỏa và các nhân viên y tế đã làm việc suốt đêm, lính cứu hỏa gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận những tầng trên cùng của các tòa nhà thuộc chung cư Wang Fuk Court do trời tối và nhiệt lượng tỏa ra từ vụ cháy quá lớn.

Người dân trong khu vực quan sát hoạt động cứu hỏa trong đêm. Ảnh: Reuters.

Ưu tiên giải cứu người mắc kẹt

Khu Wang Fuk Court có 8 tòa chung cư với khoảng 2.000 căn hộ là nơi sinh sống của gần 4.700 cư dân. SCMP đưa tin trong số những người đang được điều trị tại các bệnh viện, 45 người bị thương ở mức nguy kịch. Khoảng 900 người đã được sơ tán đến 8 khu tạm trú.

“Ưu tiên số một hiện tại là dập lửa và giải cứu những người còn mắc kẹt. Thứ hai là hỗ trợ người bị thương. Thứ ba là ổn định cuộc sống và tiến hành điều tra toàn diện”, ông Lý Gia Siêu nói.

Dù nguyên nhân vụ cháy chưa rõ ràng, nhưng cảnh tượng lửa lan nhanh “như chớp” qua các lớp lưới xanh và giàn giáo tre đổ sập từ trên cao đã cho thấy mức độ nguy hiểm của các vật liệu này.

Tại Hong Kong, nơi các tòa cao ốc chen chúc, giàn giáo tre đã được dùng suốt nhiều thập niên vì rẻ, dẻo, dễ lắp ráp. Đến nay, Hong Kong vẫn còn khoảng 2.500 thợ giàn giáo tre được cấp phép hoạt động.

Tại cuộc họp báo, ông Andy Yeung, Cục trưởng Sở Cứu hỏa, cho biết dù lực lượng có đủ nhân sự, nhưng không gian hẹp trong khu chung cư phức hợp khiến việc triển khai đội hình cứu hỏa gặp hạn chế.

“Chúng tôi đã triển khai số lính cứu hỏa tối đa có thể huy động trong điều kiện không gian của khu chung cư này”, ông Yeung cho hay.

Hiện chính quyền Hong Kong tạm dừng các hoạt động liên quan đến cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Hong Kong, đây là cơ quan lập pháp của Đặc khu Hành chính Hong Kong. Khi được hỏi về tiến trình bầu cử, Trưởng Đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu cho biết chính quyền đã tạm dừng mọi hoạt động vận động và các công tác chuẩn bị liên quan đến sự kiện này, để dồn toàn lực xử lý vụ hỏa hoạn.

“Ưu tiên tuyệt đối lúc này là xử lý thảm họa. Các vấn đề khác sẽ được quyết định sau vài ngày tới”, ông Lý Gia Siêu nói thêm.

Gần 900 nhân viên cứu hỏa và cứu hộ đã được huy động tới hiện trường hỗ trợ dập lửa và giải cứu người dân tại khu Wang Fuk Court. Ảnh: Reuters.

Sở Giáo dục Hong Kong thông báo 6 trường học nằm gần hiện trường hỏa hoạn phải đóng cửa trong ngày 27/11 do tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường đã bị phong tỏa để lực lượng chức năng tiến hành cứu hỏa và cứu hộ.

Hong Kong là một trong số ít nơi trên thế giới vẫn dùng giàn giáo tre trong xây dựng. Chính quyền Hong Kong yêu cầu các đơn vị xây dựng loại bỏ dần giàn giáo tre từ tháng 3 năm nay, sau khi ghi nhận 22 vụ tai nạn chết người liên quan đến thợ giàn giáo trong giai đoạn 2019-2024.

Dù vậy, nguy cơ gây cháy không phải lý do chính dẫn đến việc loại bỏ giàn giáo tre. Theo Hiệp hội Bảo vệ Nạn nhân Tai nạn Công nghiệp Hong Kong, trong năm nay, 3 vụ cháy tại Hong Kong đã xảy ra, liên quan đến giàn giáo tre.

Cận cảnh biển lửa nuốt trọn 7 tòa chung cư tại Hong Kong Video cho thấy ngọn lửa dữ dội lan nhanh qua hệ thống giàn giáo tre của khu chung cư Wang Fuk Court. Khói đen cuồn cuộn bốc cao ngay từ những phút đầu tiên khi ngọn lửa bắt đầu bùng lên, sau đó lửa từ tòa nhà ban đầu nhanh chóng bén sang ít nhất ba tòa khác trong khu.