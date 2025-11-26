Cháy ngùn ngụt tại 7 tòa tháp ở Hong Kong, có lính cứu hỏa thiệt mạng

Theo thông tin do đại diện Sở Cứu hỏa Hong Kong cung cấp, lực lượng cứu hỏa vẫn đang chiến đấu với ngọn lửa. Những cột khói đen dày đặc bốc lên từ các tòa tháp cao 31 tầng, ngọn lửa nhuộm cam một góc trời. Theo hãng tin HKFP, tính đến 18h ngày 26/11, vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 13 nạn nhân thiệt mạng, trong đó có một người là lính cứu hỏa; 15 người bị thương, trong đó có những người bị bỏng ở mức nguy kịch. Trong quá trình cứu hỏa, một số nhân viên cứu hỏa cũng bị thương, bị kiệt sức. Sau đó, nhà chức trách công bố đã có 14 người thiệt mạng vì vụ cháy.

Khu chung cư bị cháy nằm trong chương trình nhà ở được trợ giá dành cho người thu nhập thấp. Khu chung cư được đưa vào sử dụng từ năm 1983. Tại hiện trường vụ cháy, một số tòa nhà vẫn đang có giàn giáo tre bao quanh mặt ngoài. Hong Kong là một trong số ít nơi trên thế giới vẫn sử dụng giàn giáo tre trong xây dựng.

Tại hiện trường vụ cháy, một số tòa nhà vẫn đang có giàn giáo tre bao quanh mặt ngoài. Hong Kong là một trong số ít nơi trên thế giới vẫn sử dụng giàn giáo tre trong xây dựng. Tuy nhiên, chính quyền Hong Kong đã bắt đầu kế hoạch giảm dần việc sử dụng giàn giáo tre từ tháng 3 năm nay. Các công trình xây dựng đã được yêu cầu chuyển sang dùng giàn giáo khung kim loại vì lý do an toàn.

Sở Cứu hỏa Hong Kong khuyến nghị các cư dân đang mắc kẹt bên trong những tòa nhà bị cháy tiếp tục ở lại trong các căn hộ, đóng kín các cửa sổ và cửa ra vào, kiên nhẫn chờ cứu hộ. Từ các tòa nhà bị cháy, những tiếng nổ thi thoảng vang lên. Nhiều người dân có nhà trongkhu chung cư đứng bật khóc quan sát quá trình cứu hỏa. Ước tính có khoảng 700 cư dân đã được hỗ trợ tại các điểm sơ tán do chính quyền địa phương lập ra.

Khu Wang Fuk Court, nơi xảy ra vụ cháy, là một khu chung cư có 8 tòa nhà với khoảng 2.000 căn hộ. 7 trên 8 tòa nhà bốc cháy ngùn ngụt trong vụ hỏa hoạn.

Đại diện Sở Cứu hỏa cho biết họ nhận được tin báo về vụ cháy ở khu Wang Fuk Court lúc 14h51. Lúc 18h22, nhà chức trách đã nâng mức cảnh báo lên số 5, mức cao nhất trong thang hỏa hoạn tại Hong Kong.

Vụ hỏa hoạn ở khu Wang Fuk Court được xem là vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất xảy ra tại Hong Kong kể từ năm 1996. Tháng 11/1996, tòa nhà thương mại Garley Building nằm trên đường Nathan ở khu Kowloon xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 41 người thiệt mạng, 81 người bị thương. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn được xác định sơ bộ là do hoạt động hàn xì trong lúc tiến hành sang sửa bên trong tòa nhà.

Hiện tại, Sở Giao thông Hong Kong đã phong tỏa một đoạn của đường Tai Po, đây là một tuyến cao tốc quan trọng của thành phố, đồng thời chuyển hướng các tuyến xe buýt. Ngoài ra, tất cả các làn đường nằm gần hiện trường vụ cháy cũng như một số tuyến lân cận đều bị phong tỏa.

Nhà chức trách quận Tai Po đã mở các điểm tạm trú dành cho những cư dân phải sơ tán vì vụ hỏa hoạn.

Các bàn hỗ trợ đã được lập nên tại một bệnh viện nằm gần hiện trường vụ hỏa hoạn để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Sở Cứu hỏa Hong Kong cho biết họ chưa có thống kê về số người có thể còn mắc kẹt bên trong. Tại hiện trường, hàng chục xe cứu hỏa và xe cấp cứu xếp hàng dài.

Theo người dân sinh sống ở đây, khu nhà có rất nhiều cư dân cao tuổi. Giàn giáo tre vốn đã được dựng lên và duy trì trong suốt 2 năm qua để phục vụ một cuộc đại tu quy mô lớn dự kiến hoàn tất trong 3-6 tháng nữa.

Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.