Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Cháy ngùn ngụt tại 7 tòa tháp ở Hong Kong, có lính cứu hỏa thiệt mạng

  • Thứ tư, 26/11/2025 20:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ít nhất 14 người thiệt mạng, bao gồm 1 lính cứu hỏa, và nhiều người khác vẫn đang mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn lớn lan rộng qua nhiều tòa nhà cao tầng thuộc khu chung cư ở quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) chiều tối 26/11.

Cận cảnh biển lửa nuốt trọn 7 tòa chung cư tại Hong Kong Video cho thấy ngọn lửa dữ dội lan nhanh qua hệ thống giàn giáo tre của khu chung cư Wang Fuk Court. Khói đen cuồn cuộn bốc cao ngay từ những phút đầu tiên khi ngọn lửa bắt đầu bùng lên, sau đó lửa từ tòa nhà ban đầu nhanh chóng bén sang ít nhất ba tòa khác trong khu.
chay anh 1

Theo thông tin do đại diện Sở Cứu hỏa Hong Kong cung cấp, lực lượng cứu hỏa vẫn đang chiến đấu với ngọn lửa. Những cột khói đen dày đặc bốc lên từ các tòa tháp cao 31 tầng, ngọn lửa nhuộm cam một góc trời. Theo hãng tin HKFP, tính đến 18h ngày 26/11, vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 13 nạn nhân thiệt mạng, trong đó có một người là lính cứu hỏa; 15 người bị thương, trong đó có những người bị bỏng ở mức nguy kịch. Trong quá trình cứu hỏa, một số nhân viên cứu hỏa cũng bị thương, bị kiệt sức. Sau đó, nhà chức trách công bố đã có 14 người thiệt mạng vì vụ cháy.
chay anh 2

Khu chung cư bị cháy nằm trong chương trình nhà ở được trợ giá dành cho người thu nhập thấp. Khu chung cư được đưa vào sử dụng từ năm 1983. Tại hiện trường vụ cháy, một số tòa nhà vẫn đang có giàn giáo tre bao quanh mặt ngoài. Hong Kong là một trong số ít nơi trên thế giới vẫn sử dụng giàn giáo tre trong xây dựng.

chay anh 3

Tại hiện trường vụ cháy, một số tòa nhà vẫn đang có giàn giáo tre bao quanh mặt ngoài. Hong Kong là một trong số ít nơi trên thế giới vẫn sử dụng giàn giáo tre trong xây dựng. Tuy nhiên, chính quyền Hong Kong đã bắt đầu kế hoạch giảm dần việc sử dụng giàn giáo tre từ tháng 3 năm nay. Các công trình xây dựng đã được yêu cầu chuyển sang dùng giàn giáo khung kim loại vì lý do an toàn.
chay anh 4

Sở Cứu hỏa Hong Kong khuyến nghị các cư dân đang mắc kẹt bên trong những tòa nhà bị cháy tiếp tục ở lại trong các căn hộ, đóng kín các cửa sổ và cửa ra vào, kiên nhẫn chờ cứu hộ. Từ các tòa nhà bị cháy, những tiếng nổ thi thoảng vang lên. Nhiều người dân có nhà trongkhu chung cư đứng bật khóc quan sát quá trình cứu hỏa. Ước tính có khoảng 700 cư dân đã được hỗ trợ tại các điểm sơ tán do chính quyền địa phương lập ra.
chay anh 5

Khu Wang Fuk Court, nơi xảy ra vụ cháy, là một khu chung cư có 8 tòa nhà với khoảng 2.000 căn hộ. 7 trên 8 tòa nhà bốc cháy ngùn ngụt trong vụ hỏa hoạn.

chay anh 6

Đại diện Sở Cứu hỏa cho biết họ nhận được tin báo về vụ cháy ở khu Wang Fuk Court lúc 14h51. Lúc 18h22, nhà chức trách đã nâng mức cảnh báo lên số 5, mức cao nhất trong thang hỏa hoạn tại Hong Kong.

chay anh 7

Vụ hỏa hoạn ở khu Wang Fuk Court được xem là vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất xảy ra tại Hong Kong kể từ năm 1996. Tháng 11/1996, tòa nhà thương mại Garley Building nằm trên đường Nathan ở khu Kowloon xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 41 người thiệt mạng, 81 người bị thương. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn được xác định sơ bộ là do hoạt động hàn xì trong lúc tiến hành sang sửa bên trong tòa nhà.

chay anh 8chay anh 9chay anh 10chay anh 11

Hiện tại, Sở Giao thông Hong Kong đã phong tỏa một đoạn của đường Tai Po, đây là một tuyến cao tốc quan trọng của thành phố, đồng thời chuyển hướng các tuyến xe buýt. Ngoài ra, tất cả các làn đường nằm gần hiện trường vụ cháy cũng như một số tuyến lân cận đều bị phong tỏa.

chay anh 12chay anh 13

Nhà chức trách quận Tai Po đã mở các điểm tạm trú dành cho những cư dân phải sơ tán vì vụ hỏa hoạn.

chay anh 14chay anh 15

Các bàn hỗ trợ đã được lập nên tại một bệnh viện nằm gần hiện trường vụ hỏa hoạn để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

chay anh 16

Sở Cứu hỏa Hong Kong cho biết họ chưa có thống kê về số người có thể còn mắc kẹt bên trong. Tại hiện trường, hàng chục xe cứu hỏa và xe cấp cứu xếp hàng dài.

chay anh 17

Theo người dân sinh sống ở đây, khu nhà có rất nhiều cư dân cao tuổi. Giàn giáo tre vốn đã được dựng lên và duy trì trong suốt 2 năm qua để phục vụ một cuộc đại tu quy mô lớn dự kiến hoàn tất trong 3-6 tháng nữa.
Khói bốc lên nghi ngút trong vụ cháy ở Hong Kong Một vụ hỏa hoạn bùng phát dữ dội lan ra nhiều tòa nhà thuộc một khu chung cư nằm ở quận Tai Po, phía bắc Hong Kong trong chiều 26/11.

Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Chung cu 2.000 can ho o Hong Kong boc chay du doi hinh anh

Chung cư 2.000 căn hộ ở Hong Kong bốc cháy dữ dội

6 giờ trước 17:35 26/11/2025

0

Vụ hỏa hoạn bùng phát dữ dội lan ra nhiều tòa nhà thuộc một khu chung cư nằm ở quận Tai Po, phía bắc Hong Kong (Trung Quốc) chiều 26/11. Ít nhất 4 người thiệt mạng, một số người còn mắc kẹt trong đám cháy.

Sau 7 tieng, van chua the dap tat dam chay o Hong Kong hinh anh

Sau 7 tiếng, vẫn chưa thể dập tắt đám cháy ở Hong Kong

1 giờ trước 22:10 26/11/2025

0

Đại diện Sở Cứu hỏa Hong Kong cho biết hoạt động cứu hỏa và cứu hộ gặp nhiều khó khăn trong điều kiện trời tối. Lính cứu hỏa khó tiếp cận được những tầng cao nhất của các tòa nhà bị hỏa hoạn vì nhiệt lượng đang quá lớn.

An Hòa

Ảnh: Reuters/HKFP

cháy Trung Quốc hỏa hoạn chung cư Hong Kong người

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý