Sau 7 tiếng, vẫn chưa thể dập tắt đám cháy ở Hong Kong

Đại diện Sở Cứu hỏa Hong Kong cho biết hoạt động cứu hỏa và cứu hộ gặp nhiều khó khăn trong điều kiện trời tối. Lính cứu hỏa khó tiếp cận được những tầng cao nhất của các tòa nhà bị hỏa hoạn vì nhiệt lượng đang quá lớn.

Cận cảnh biển lửa nuốt trọn 7 tòa chung cư tại Hong Kong Video cho thấy ngọn lửa dữ dội lan nhanh qua hệ thống giàn giáo tre của khu chung cư Wang Fuk Court. Khói đen cuồn cuộn bốc cao ngay từ những phút đầu tiên khi ngọn lửa bắt đầu bùng lên, sau đó lửa từ tòa nhà ban đầu nhanh chóng bén sang ít nhất ba tòa khác trong khu.

Hơn 100 xe cứu hỏa, 57 xe cấp cứu, cùng hơn 700 nhân sự bao gồm lính cứu hỏa và nhân viên y tế đã được huy động tới hiện trường vụ cháy chung cư ở khu Wang Fuk Court, quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) trong đêm 26/11.

Hiện tại, nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định. Theo đại diện Sở Cứu hỏa Hong Kong, gió mạnh đã khiến ngọn lửa cháy lan sang 7 trong số 8 tòa của khu phức hợp Wang Fuk Court.

Trưởng đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu đã triệu tập cuộc họp khẩn trong tối 26/11. Chính quyền Hong Kong cho biết các cơ quan nhà nước đang khẩn trương ưu tiên hỗ trợ người dân, nỗ lực bảo đảm an toàn cho các cư dân bị ảnh hưởng trong vụ việc.

Những tiếng nổ lớn

Từ các tòa nhà bị cháy, những tiếng nổ thi thoảng vang lên. Nhiều người dân có nhà trongkhu chung cư đứng bật khóc quan sát quá trình cứu hỏa. Ước tính có khoảng 700 cư dân đã được hỗ trợ tại các điểm sơ tán do chính quyền địa phương lập ra.

Ông Harry Cheung, 66 tuổi, cư dân của tòa nhà số 2 nằm trong khu Wang Fuk Court cho hay: "Khoảng gần 3h chiều, tôi nghe thấy tiếng ồn lớn nên ngó ra cửa sổ quan sát và thấy tòa nhà số 5 đang bốc cháy, tôi ngay lập tức rời khỏi nhà, chạy xuống sân chung cư quan sát thì thấy cháy bên tòa 5 rất to.

Tôi liền chạy về nhà thu dọn những đồ quan trọng nhất rồi rời khỏi nhà. Đã 7 tiếng trôi qua tính tới thời điểm này, ngọn lửa vẫn chưa thể khống chế. Cuộc sống sau đây rồi ra sao không biết nữa, đành dò dẫm từng bước một. Tối nay ngủ ở đâu còn chưa biết. Sau đây, có lẽ tôi cũng không thể trở về nhà ổn định cuộc sống được ngay".

Lực lượng cứu hỏa làm việc cật lực nhưng vẫn chưa thể khống chế đám cháy tại 7 toà nhà trong khu dân cư. Ảnh: Reuters.

Đứng nhìn tòa chung cư nơi mình sinh sống đang chìm trong biển lửa, một phụ nữ họ Wong, 70 tuổi, cho biết bà vô cùng lo lắng cho những người hàng xóm. Bà Wong đã tận mắt chứng kiến lửa lan nhanh giữa các tòa nhà chỉ trong thời gian ngắn.

Bà Wong đã sống tại khu chung cư này từ thập niên 1980. Bà cho biết rất nhiều hộ gia đình trong khu chung cư cũng đang tiến hành sửa sang lại nhà cửa trong lúc đợt cải tạo lớn đang diễn ra. Giờ đây, tất cả mọi sự sang sửa, cải tạo đều trở thành vô nghĩa.

Xung quanh khu chung cư bốc cháy, nhiều người vừa đứng quan sát hoạt động cứu hỏa vừa khóc khi thấy nhà cửa của họ bị thiêu rụi, nhiều người vẫn đang cố gắng tìm cách liên lạc với người thân.

Bà Y. Chan, 68 tuổi, sống ở tòa nhà số 4 cho hay: "Nhiều tòa nhà bị cháy dữ dội quá. Khi chúng tôi được quay trở về nhà, chắc sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức dọn dẹp, tu sửa mới có thể ổn định cuộc sống. Rất nhiều người trong chúng tôi sẽ chẳng thể chuyển đi đâu cả, dù mọi sự có tệ đến thế nào, vì biết đi đâu được, không phải ai cũng có nhiều lựa chọn".

Đài CCTV đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi lời chia sẻ sâu sắc tới các nạn nhân của vụ hỏa hoạn, cũng như thân nhân của người lính cứu hỏa đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông Tập Cận Bình kêu gọi huy động toàn lực để nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, cố gắng giảm thiểu thương vong và thiệt hại.

Hoạt động cứu hỏa gặp nhiều khó khăn trong điều kiện trời tối. Ảnh: Reuters.

Vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất kể từ năm 1996

Trong số 13 người thiệt mạng, có 1 lính cứu hỏa. Người lính cứu hỏa thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ mới 37 tuổi, anh mất liên lạc với đồng đội vào khoảng 15h30. Đến khoảng 16h, các lính cứu hỏa tìm thấy anh nằm bất tỉnh trong tình trạng đã bị bỏng. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng người lính cứu hỏa đã không qua khỏi. Trước đó, anh đã có 9 năm phục vụ trong lực lượng cứu hỏa.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, một số lính cứu hỏa đã bị thương hoặc gặp vấn đề sức khỏe, chủ yếu là do kiệt sức vì hoạt động trong điều kiện nhiệt lượng lớn.

Sở Cứu hỏa Hong Kong khuyến nghị các cư dân đang mắc kẹt bên trong những tòa nhà bị cháy tiếp tục ở lại trong các căn hộ, đóng kín các cửa sổ và cửa ra vào, kiên nhẫn chờ cứu hộ.

Hơn 700 nhân sự cứu hỏa và nhân viên y tế đã được huy động tới hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Reuters.

Vụ hỏa hoạn ở khu Wang Fuk Court được xem là vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất xảy ra tại Hong Kong kể từ năm 1996. Tháng 11/1996, tòa nhà thương mại Garley Building nằm trên đường Nathan ở khu Kowloon xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 41 người thiệt mạng, 81 người bị thương.

Theo thông tin trên các diễn đàn và một số đơn vị môi giới bất động sản, khu Wang Fuk Court đang trong quá trình cải tạo trị giá 330 triệu đô la Hong Kong (khoảng 42,4 triệu USD ). Mỗi hộ gia đình đã đóng khoảng 160.000-180.000 đô la Hong Kong cho dự án cải tạo này.

Theo Midland Realty, khu Wang Fuk Court là nơi sinh sống của gần 4.700 cư dân, hơn 1/3 trong số này là người già trên 65 tuổi. Căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích dưới 50 mét vuông ở khu này có giá khoảng 2,85 triệu đô la Hong Kong ( 366.500 USD ).

Cho đến nay, sở hữu nhà ở vẫn là ước mơ xa vời với nhiều cư dân Hong Kong bởi xứ hương cảng vẫn là một trong những thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới, nơi giá thuê đang ở mức cao kỷ lục.

