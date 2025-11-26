Chung cư 2.000 căn hộ ở Hong Kong bốc cháy dữ dội

Vụ hỏa hoạn bùng phát dữ dội lan ra nhiều tòa nhà thuộc một khu chung cư nằm ở quận Tai Po, phía bắc Hong Kong (Trung Quốc) chiều 26/11. Ít nhất 4 người thiệt mạng, một số người còn mắc kẹt trong đám cháy.

Những cột khói lớn bốc ra từ các tòa nhà ở khu Wang Fuk Court, quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Reuters.

Vụ hỏa hoạn lớn tạo ra những cột khói xám dày đặc khi lực lượng cứu hỏa nỗ lực khống chế ngọn lửa.

Đài RTHK dẫn lời cảnh sát cho biết còn nhiều người bị mắc kẹt bên trong các tòa nhà. Hiện tại, mới có hai nạn nhân được giải cứu, cả hai đều bị bỏng nặng. Một số nhân viên cứu hỏa cũng bị thương trong quá trình nỗ lực dập tắt đám cháy lớn.

Hiện trường đám cháy ở khu Wang Fuk Court. Ảnh: Reuters

Chính quyền Hong Kong thông báo với giới truyền thông: “Tính đến 17h ngày 26/11, 4 người được xác nhận tử vong, 2 người nguy kịch, một người trong tình trạng ổn định”.

Đại diện Sở Cứu hỏa Hong Kong nói với Reuters rằng họ chưa có số liệu về số người còn mắc kẹt bên trong các tòa nhà.

Một số tòa bị cháy vẫn đang có giàn giáo bao quanh mặt ngoài, điều này cho thấy các tòa nhà này chưa hoàn thiện. Ảnh: Reuters.

Lãnh đạo Sở cứu hỏa cho hay họ nhận tin báo lúc 14h51 về vụ cháy tại khu Wang Fuk Court ở Tai Po. Đám cháy được nâng lên mức cảnh báo số 4 - mức cao thứ hai tại Hong Kong - vào lúc 15h34.

Wang Fuk Court là khu nhà ở gồm tám tòa chung cư với gần 2.000 căn hộ. Một số tòa bị cháy vẫn đang có giàn giáo bằng tre bao quanh mặt ngoài.

Sở Giao thông Hong Kong ra thông báo toàn bộ một đoạn cao tốc Tai Po đã bị phong tỏa, các tuyến xe buýt trong khu vực phải đổi hướng vì vụ cháy.





