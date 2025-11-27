Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Bộ Ngoại giao thông tin vụ 5 nghi phạm người Việt bỏ trốn ở Campuchia

  • Thứ năm, 27/11/2025 18:22 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giới chức Campuchia gần đây bắt giữ nhóm 6 nghi phạm, trong đó có 5 người Việt Nam, bỏ trốn tại tỉnh Svay Rieng. Bộ Ngoại giao cho biết đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia xác minh thông tin.

nghi pham anh 1
Cô gái người Việt đưa súng giúp các nghi phạm bỏ trốn khỏi tòa án.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay (27/11), Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đang xác minh thông tin về vụ việc và sẽ tiến hành biện pháp bảo hộ công dân cần thiết với những người nêu trên.

Theo báo chí Campuchia, cô gái người Việt đã lẻn vào khu vực tòa án, đưa khẩu súng cho một bị cáo. Hình ảnh do camera an ninh ghi lại cho thấy nghi phạm đã nổ súng và cả nhóm bỏ chạy khỏi tòa án. Cho đến nay, 5 nghi phạm người Việt và 1 nghi phạm người Campuchia đã bị bắt lại ở ngoại ô TP. Svay Rieng.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin Bộ Ngoại giao nhận được từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam, cho đến thời điểm này chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng trong vụ cháy.

Trả lời câu hỏi về việc phối hợp với Hàn Quốc để xử lý vụ án 1 công dân Hàn Quốc tử vong được tìm thấy trong chiếc túi ở TPHCM, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết các cơ quan chức năng Việt Nam đã thông báo đến cơ quan đại diện ngoại giao Hàn Quốc tại Việt Nam về vụ việc. Các cơ quan chức năng Việt Nam đang tiến hành điều tra để làm rõ.

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://tienphong.vn/bo-ngoai-giao-thong-tin-vu-5-nghi-pham-nguoi-viet-bo-tron-o-campuchia-post1800051.tpo

Tiền Phong

nghi phạm Hàn Quốc Pháp Campuchia Bộ Ngoại giao người Việt Campuchia súng

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

Đọc tiếp

Thai Lan - Campuchia day nhanh cam moc bien gioi tam thoi hinh anh

Thái Lan - Campuchia đẩy nhanh cắm mốc biên giới tạm thời

17:55 20/11/2025 17:55 20/11/2025

0

Ngày 19/11, Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết, Thái Lan và Campuchia đang phối hợp đẩy nhanh cắm mốc biên giới tạm thời tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Sakeo của Thái Lan và tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý