Thái Lan - Campuchia đẩy nhanh cắm mốc biên giới tạm thời

Ngày 19/11, Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết, Thái Lan và Campuchia đang phối hợp đẩy nhanh cắm mốc biên giới tạm thời tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Sakeo của Thái Lan và tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit chủ trì cuộc họp Hội đồng quốc phòng ngày 19/11. Ảnh: The Nation.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit ngày 19/11 đã chủ trì cuộc họp Hội đồng quốc phòng tại trụ sở Bộ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan. Tham dự cuộc họp có Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukrit Boontanon cùng Tư lệnh các quân chủng: lục quân, hải quân, không quân và Tư lệnh cảnh sát.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan cho biết nhóm công tác của Thái Lan và Campuchia đã bắt đầu tiến hành cắm mốc biên giới tạm thời từ ngày hôm qua (19/11) và dự kiến hoàn thành muộn nhất vào cuối tháng 12/2025.

Ông Nattaphon Narkphanit nhấn mạnh, mặc dù Thái Lan đã tạm thời đình chỉnh Tuyên bố chung về lộ trình hòa bình (ký với Campuchia bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN-47 tại Malaysia) song nước này tiếp tục tập trung vào hai nhiệm vụ cấp bách là rà phá bom mìn trong vùng lãnh thổ Thái Lan và quản lý các vùng biên giới nhạy cảm, nhất là khu vực Ban Nong Chan và Bang Nong Ya Kaeo, thuộc tỉnh Sakaeo.

Thái Lan khẳng định báo cáo và mời Nhóm quan sát viên ASEAN (AOT) cử đại diện giám sát tất cả các hoạt động trên thực địa nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, tránh làm gia tăng căng thẳng. Hôm 19/11, quân đội Thái Lan cũng đã dẫn đoàn tùy viên quân sự 17 quốc gia đến quan sát tình hình tại khu vực Ban Nong Chan và Ban Nong Ya Kaeo.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan cho biết thêm, sau khi quá trình cắm mốc biên giới hoàn tất, Thái Lan sẽ phối hợp Campuchia quản lý và tái định cư người dân sinh sống tại khu vực.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul mới đây cũng đã chỉ thị thành lập Ủy ban chính sách an ninh biên giới với sự tham gia của các cơ quan: Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Tư lệnh các quân chủng, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia… nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp và phản ứng nhanh trước các vấn đề liên quan an ninh biên giới.