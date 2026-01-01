Tân thị trưởng New York tuyên thệ nhậm chức tại ga tàu điện ngầm

Ông Zohran Mamdani đã chính thức trở thành Thị trưởng thành phố New York ngay sau thời khắc nửa đêm 1/1, khi ông tuyên thệ nhậm chức tại một nhà ga tàu điện ngầm lịch sử đã ngừng hoạt động ở Manhattan.

Tổng Chưởng lý bang New York Letitia James (trái) chuẩn bị làm lễ tuyên thệ nhậm chức cho Thị trưởng đắc cử Zohran Mamdani (giữa) tối 31/12/2025 tại New York. Ảnh: NBC News

Ông Mamdani, đảng viên Dân chủ, trở thành nhà lãnh đạo Hồi giáo đầu tiên của thành phố lớn nhất nước Mỹ. Ông đặt tay lên kinh Quran khi thực hiện nghi thức tuyên thệ và chia sẻ: “Đây thực sự là vinh dự và đặc ân lớn nhất trong cuộc đời tôi”.

Buổi lễ diễn ra trong phạm vi riêng tư, do Tổng chưởng lý bang New York Letitia James - một đồng minh chính trị của Mamdani - chủ trì, tại nhà ga City Hall cũ, một trong những điểm dừng tàu điện ngầm đầu tiên của thành phố, nổi tiếng với trần vòm kiến trúc độc đáo.

Trong phát biểu đầu tiên trên cương vị Thị trưởng, Mamdani cho biết địa điểm này là “biểu tượng cho vai trò thiết yếu của giao thông công cộng đối với sức sống, sức khỏe và di sản của New York”, đồng thời công bố bổ nhiệm ông Mike Flynn giữ chức Ủy viên Sở Giao thông Vận tải.

Chiều cùng ngày, ông Mamdani sẽ tiếp tục tuyên thệ trong một lễ công bố quy mô lớn tại Tòa thị chính do Thượng nghị sỹ Mỹ Bernie Sanders chủ trì. Sau đó, thành phố sẽ tổ chức lễ hội ngoài trời trên tuyến phố Broadway - khu vực được biết đến với tên gọi “Hẻm núi của những anh hùng”.

Mamdani bắt đầu đảm nhiệm một trong những vị trí chính trị chịu nhiều sức ép và được chú ý nhất tại Mỹ. Bên cạnh việc là thị trưởng Hồi giáo đầu tiên, ông cũng là: người đầu tiên gốc Nam Á, người đầu tiên sinh ra tại châu Phi, và ở tuổi 34 - là thị trưởng trẻ nhất của New York trong nhiều thế hệ.

Trong chiến dịch tranh cử, chính trị gia theo đường lối xã hội dân chủ nhấn mạnh ưu tiên về “khả năng chi trả” chi phí sinh hoạt, cam kết thúc đẩy các chính sách nhằm hạ giá dịch vụ đô thị tại một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới.

Zohran Mamdani sinh ra tại Kampala, Uganda. Gia đình ông chuyển đến New York khi ông mới 7 tuổi, trong bối cảnh thành phố thời kỳ hậu 11/9 khi cộng đồng Hồi giáo còn chịu nhiều định kiến. Ông trở thành công dân Mỹ vào năm 2018.

Trước khi bước vào chính trường, Mamdani từng tham gia nhiều chiến dịch vận động cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ, sau đó trúng cử Hạ viện bang New York năm 2020, đại diện cho một khu vực thuộc Queens.