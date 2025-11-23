Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Campuchia bắt băng nhóm bắt cóc, thu hàng loạt súng đạn

  Chủ nhật, 23/11/2025 06:47 (GMT+7)
Cảnh sát Phnom Penh triệt phá băng nhóm tội phạm giả danh công an và hiến binh, chuyên ra tay lúc nửa đêm để bắt cóc, tống tiền du khách nước ngoài, thu lợi hàng chục nghìn USD.

Nhóm tội phạm Campuchia giả công an bắt cóc, tống tiền du khách. Ảnh: Khmer Times.

Cảnh sát Phnom Penh vừa triệt phá một băng nhóm tội phạm chuyên giả danh lực lượng công quyền để bắt cóc và tống tiền du khách nước ngoài. Nhóm này hoạt động chủ yếu vào ban đêm, thậm chí có đối tượng mặc quân phục hiến binh quân cảnh nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp để dễ dàng khống chế nạn nhân, theo Khmer Times.

Vụ việc gây chấn động dư luận vì thủ đoạn táo tợn và mức độ nguy hiểm của nhóm tội phạm.

Theo Trung tướng Chuon Narin, Cảnh sát trưởng Phnom Penh, lúc 3 giờ 20 sáng ngày 15/11, một du khách Trung Quốc đã bị nhóm này bắt giữ trái phép tại quận Boeung Keng Kang. Nạn nhân bị ép giao nộp số tiền lên tới 52.000 USD. Đây chỉ là một trong nhiều vụ mà băng nhóm đã thực hiện trong thời gian gần đây.

Sau nhiều ngày truy xét, đến ngày 19/11, lực lượng Phòng Chống Tội phạm Nghiêm trọng của Cảnh sát Phnom Penh, phối hợp với công an 14 quận và các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot, Siem Reap, Preah Sihanouk, đã bắt giữ 8 nghi phạm.

bang nhom toi pham anh 1

Các tang vật thu giữ từ băng nhóm tội phạm giả danh công an bắt cóc khách du lịch. Ảnh: Khmer Times.

Trong chiến dịch vây bắt, cảnh sát thu giữ lượng lớn tang vật, bao gồm hai ôtô mang biển số Kampot và Phnom Penh, bốn khẩu súng, sáu điện thoại di động, 38 viên đạn, 7 còng số tám, bốn bộ quân phục hiến binh, hai thẻ hiến binh bản sao và một ba lô. Những tang vật trên cho thấy nhóm tội phạm đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho các hoạt động mạo danh và gây án.

Tại cơ quan điều tra, cả tám nghi phạm đều thừa nhận đã thực hiện sáu vụ bắt cóc và tống tiền với cùng thủ đoạn giả danh lực lượng chức năng. Hồ sơ của nhóm hiện đã được chuyển sang Phòng Tội phạm Nghiêm trọng để hoàn tất thủ tục, đưa ra xét xử tại Tòa án Thủ đô Phnom Penh.

Trung tướng Chuon Narin lên án mạnh mẽ hành vi của nhóm tội phạm, cho rằng chúng không chỉ gây nguy hiểm trực tiếp cho du khách mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh đất nước Campuchia và uy tín của lực lượng chức năng trong mắt cộng đồng quốc tế.

