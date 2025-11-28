Nỗi tuyệt vọng xé lòng của hàng trăm gia đình Hong Kong

Các gia đình ở Hong Kong đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người thân mất tích, gần hai ngày sau vụ cháy nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ tại chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po.

Các gia đình đối mặt với nỗi bất an xé lòng sau thảm kịch cháy ở Hong Kong. Ảnh: Scmp

Giới chức cho biết đến sáng 28/11, 94 người thiệt mạng, gần 300 người vẫn đang mất tích, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm suốt ngày đêm.

Nỗi đau và sự tuyệt vọng bao trùm khi thân nhân mòn mỏi chờ tin về những người mất tích trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại khu chung cư Tai Po.

Những câu chuyện ấy - từ em bé mới vài tháng tuổi, những cụ già sống cả đời trong căn hộ quen thuộc, đến những gia đình tan tác chỉ sau vài giờ - đã cho thấy mức độ mất mát không thể đo đếm mà thảm cháy Wang Fuk Court để lại.

Giữa những tờ rơi tìm người, những dòng tin nhắn dang dở và những lời kêu cứu trên mạng xã hội, nỗi đau của hàng trăm gia đình hòa vào nhau thành một bi kịch chung.

Khi lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm trong các tòa nhà đổ nát, hy vọng dù mong manh vẫn được níu giữ, bởi mỗi sinh mạng được tìm thấy không chỉ là một phép màu, mà còn là lời nhắc về giá trị của từng phút sống còn trong thảm họa.

Bé gái 6 tháng tuổi Ho Tsz-yan và ông bà

Bà Winnie Hui vẫn nhớ rõ cuộc gọi cuối cùng với mẹ chồng, bà Li Kin-yuk (68 tuổi), vào lúc 15h02 ngày 26/11. Khi ấy, bà Li đang bế bé Ho Tsz-yan, mới 6 tháng tuổi, trong căn hộ 2104 của tòa Wang Cheong House.

“Bà nói khói đã tràn vào hành lang và đang lan từ căn 2104 sang 2101. Rồi… tôi không còn liên lạc được nữa. Bố chồng 75 tuổi của tôi cũng mất tích”, bà Hui nghẹn lại.

Trong lời kêu gọi khẩn thiết đăng trên mạng, bà Hui mô tả bé Tsz-yan có một vết bớt màu xanh đậm ở bàn chân - dấu hiệu nhận diện duy nhất trong lúc hỗn loạn. Bà lo sợ rằng đứa cháu bé bỏng khó có thể sống sót quá 24 giờ nếu thiếu sữa, khi mọi tin tức về cả ba người thân đều bặt vô âm tín.

Bé gái 5 tuổi Hannah Cheng và người giúp việc

Tại hiện trường còn nồng mùi khói, một người mẹ sống ở tòa Wang Tai House vẫn không ngừng đi dọc các lối đi, phát từng tờ rơi với đôi tay run run. Chị đang tìm con gái Hannah Cheng, mới 5 tuổi, cùng người giúp việc Maryan - cả hai đều mất tích sau vụ cháy.

Hannah được nhìn thấy lần cuối trong chiếc áo trắng và quần xám, dáng nhỏ bé giữa biển hoảng loạn. Maryan, người trông trẻ tận tụy, cao khoảng 155 cm và dáng người đậm - cũng không ai biết đã đi đâu.

Nữ sinh 16 tuổi và hai người thân

Bạn trai của cô gái 16 tuổi đã tuyệt vọng đăng lời kêu gọi trên Threads, cho biết người yêu của anh, bà của cô - khoảng 70 tuổi - và một người chú đều mất liên lạc từ chiều 26/11. Cả ba sống trong căn hộ 1605 của một trong tám tòa nhà bị cháy.

Anh đăng kèm ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện WhatsApp. Trong đó, cô gái nhắn ngay sau khi thi xong: “Lửa từ căn bên cạnh đang lan… Em không chịu nổi.” Đó là dòng tin cuối cùng gửi lúc 15h23 - sau đó, điện thoại im lặng hoàn toàn.

Giữa biển người đang tìm người thân, anh vẫn ôm chặt chiếc điện thoại, hy vọng tin nhắn tiếp theo sẽ xuất hiện - nhưng màn hình mãi không sáng lên.

Bé gái 15 tháng tuổi, hai người thân và một người giúp việc

Một người dùng Instagram tên be_ruby đã liên tục đăng lời cầu cứu trên Threads từ chiều 27/11, kể từ khi mất liên lạc với bé gái 15 tháng tuổi, hai người thân và người giúp việc trong căn hộ 1907 tòa Wang Tai House. Những dòng chia sẻ ngắn ngủi nhưng đầy tuyệt vọng, như lời gọi trong vô vọng gửi vào khoảng không của một khu chung cư đã bị thiêu rụi.

Ở một góc khác của mạng xã hội, tài khoản Jimmyltm viết rằng bố mẹ chồng của người thân anh - cụ ông So Yan-yip, 84 tuổi, và vợ là bà Tsang Yuk-may, 83 tuổi - đã mất tích từ 15h chiều 26/11. Hai cụ sống tại căn hộ 2701 tòa Wang Cheong House.

Nỗi bất an xé lòng

Các gia đình đối mặt với nỗi bất an xé lòng sau thảm kịch cháy ở Hong Kong. Nhiều cư dân phải rời bỏ nhà cửa sau vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất trong bảy thập kỷ ở Hong Kong đang kiệt sức và bất an, lo sợ phải trải qua thêm một đêm không ngủ và chưa biết sẽ trú tạm ở đâu.

Bà Chow, 76 tuổi, sống tại khu nhà ở công cộng Kwong Fuk, đã ngồi suốt ngày 27/11 ở khoảng sân gần Wang Fuk Court - nơi xảy ra vụ cháy - sau khi bị sơ tán khỏi nhà từ hôm trước.

“Lưng tôi đau vì ngồi quá lâu trên mép bồn hoa cứng. Tối qua, tôi không thể chợp mắt khi ngủ tạm trong nhà hàng”, bà nói. “Tôi mệt lắm, và sợ sẽ đổ bệnh. Tôi nghĩ mình chỉ chịu được nhiều nhất hai đêm như thế này”.

Cục Nội vụ và Thanh niên đã chuẩn bị 1.000 chỗ ở tạm tại các ký túc xá thanh niên và khách sạn, nơi cư dân có thể ở trong một đến hai tuần, trước khi được chuyển sang 1.800 căn hộ trợ giá để lưu trú tạm thời. Chính quyền cho biết khoảng 500 cư dân đang ở trong chín trung tâm tạm trú tại Tai Po vào thứ Năm.

Dù căn hộ không bị thiêu rụi, bà Chow cho biết khói vẫn còn dày đặc, buộc nhiều người phải ở ngoài trời qua đêm. Bà và hàng xóm hy vọng sẽ được trở về nhà sớm nhất có thể. Thực phẩm và quần áo không thiếu, nhưng nơi ngủ lại là vấn đề lớn nhất.

Trong khi đó, cư dân Wang Fuk Court gần như không còn cơ hội quay về nhà, khi đám cháy vẫn chưa được dập tắt dù đã hơn 24 giờ trôi qua kể từ lúc bùng phát vào 14 giờ 51 phút ngày thứ Tư. Đến 15 giờ chiều 27/11, ba trong số bảy tòa nhà bốc cháy vẫn còn cháy, và chỉ duy nhất một tòa nhà trong tám tòa còn nguyên vẹn.

Nhiều người rời điểm tạm trú để về nhà người thân, nhưng không ai biết những sắp xếp tạm bợ này sẽ kéo dài bao lâu trước khi họ phải tìm giải pháp ổn định hơn.

Bà Ho, ngoài 60 tuổi, rời một trung tâm tạm trú gần đó cùng chồng và các cháu lúc 14h30, sau khi đăng ký thông tin để chờ thông báo về các phương án sắp tới.

Hiện nay các đội cứu hộ vẫn nỗ lực đi từng tầng trong những tòa nhà bị thiêu rụi, hy vọng - dù rất nhỏ - vẫn chưa tắt. Mỗi người được đưa ra ngoài an toàn không chỉ là một cuộc giải cứu, mà còn nhắc nhở về ý nghĩa của từng khoảnh khắc trong cuộc chiến giành lại sự sống giữa thảm họa.

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ ở Hong Kong xảy ra ngày 26/11 đã khiến ít nhất 94 người thiệt mạng, 300 người mất tích cho đến sáng 28/11, sau khi ngọn lửa lan nhanh qua nhiều tòa nhà cao tầng trong khu chung cư.