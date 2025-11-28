Vì sao lính cứu hỏa khó tiếp cận chung cư bị cháy ở Hong Kong?

Dư luận Hong Kong đang cho rằng xe thang giới hạn về độ cao là nguyên nhân khiến việc khống chế đám cháy không hiệu quả. Về điều này, giới chuyên gia đã lên tiếng phân tích để người dân hiểu đúng bản chất sự việc.

Sau 24 tiếng dập lửa, ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy bên trong một số tòa nhà của khu chung cư Wang Fuk Court. Ảnh: SCMP.

Trong vụ hỏa hoạn thảm khốc tại khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) chiều 26/11, các chuyên gia về phòng cháy chữa cháy tại Hong Kong cho biết nhiệt lượng cao và lửa cháy dữ dội mới là trở ngại lớn nhất đối với lực lượng cứu hỏa.

Các chuyên gia cũng bác bỏ nhận định rằng xe thang giới hạn về độ cao là nguyên nhân khiến việc khống chế đám cháy không hiệu quả, khiến vụ hỏa hoạn lan rộng.

Những phân tích này được đưa ra giữa lúc trên mạng xuất hiện nhiều suy đoán cho rằng mức độ tàn phá kinh hoàng của vụ cháy đến từ sự hạn chế về mặt thiết bị của Sở Cứu hỏa Hong Kong. Thực tế, theo thông tin trên trang web của Sở Cứu hỏa Hong Kong, lực lượng này có xe thang làm việc ở độ cao 56 m.

Theo ông William Ip, giám sát an toàn của công ty OHMS Limited chuyên tư vấn về phòng cháy ở Hong Kong, độ dài của xe thang không phải yếu tố quyết định trong hoạt động chữa cháy.

Ông Ip cho biết các vòi phun từ xe thang tại Hong Kong thường đạt độ cao hiệu quả lên tới khoảng 30 tầng nhà, nhưng điều này chủ yếu giúp hạ nhiệt, không thể dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Một thách thức bất ngờ khác là ngọn lửa cháy lan từ mặt ngoài tòa nhà vào bên trong các căn hộ, đây là điều hiếm thấy trong các vụ cháy cao ốc. Thời tiết hanh khô cùng nhiệt lượng tỏa ra quá lớn từ các mặt đứng của những tòa nhà khiến xe cứu hỏa khó tiếp cận khu vực cháy.

Ông Anthony Lam Chun-man, cựu giám đốc Sở Cứu hỏa Hong Kong, cho biết việc huy động sử dụng xe thang có chiều cao bao nhiêu phụ thuộc vào sức chịu tải và bề rộng mặt đường nơi xảy ra hỏa hoạn.

“Xe thang dài hơn chưa chắc hoạt động hiệu quả hơn, bởi còn phải tính tới độ rộng của hiện trường vụ cháy để có thể vận hành xe thang”, ông Anthony nhấn mạnh. Ông khẳng định lực lượng tại hiện trường “đã làm hết khả năng” và đưa ra quyết định hợp lý dựa trên tình hình thực tế.

Liên quan câu hỏi vì sao không sử dụng trực thăng cứu hỏa hay thả bom nước, ông Gary Au Gar-hoe, chuyên gia tại Viện Kỹ sư Hong Kong, cho biết biện pháp này không hiệu quả đối với cháy trong nhà.

“Khi cháy lan rộng bên trong công trình, việc thả bom nước hoặc phun nước từ trên cao xuống sẽ rất khó kiểm soát đám cháy”, ông nói.

Các chuyên gia phòng cháy chữa cháy tại Hong Kong khẳng định lực lượng chức năng đã làm hết khả năng và đưa ra những quyết định hợp lý dựa trên thực tế vụ hỏa hoạn. Ảnh: SCMP.

Đến tối 26/11, nhiều tiếng sau khi lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa, ngọn lửa vẫn bùng lên dữ dội bên trong các căn hộ, mức nhiệt lúc này có thể lên tới 800-1.000°C, khiến lính cứu hỏa gần như không thể tiếp cận vào bên trong.

Trong tình huống này, lực lượng cứu hỏa chỉ có thể phun nước làm giảm nhiệt chờ cho các vật dễ cháy tự cháy hết.

Ông Chan Sai-cheong, cựu chủ tịch bộ phận kết cấu công trình của Viện Kỹ sư Hong Kong, cho biết cần một cuộc kiểm tra toàn diện để đánh giá mức độ hư hại của các tòa nhà, nhưng ông nhấn mạnh rằng các tòa nhà không có nguy cơ đổ sập ngay lập tức.

Ông cho biết thêm rằng nhiệt độ khoảng 500°C bắt đầu gây ảnh hưởng đến kết cấu, nhiệt độ 1.000°C bắt đầu gây tác động nghiêm trọng. Với phạm vi cháy lan rộng và kéo dài, các tòa nhà chắc chắn bị tác động, nhưng nguy cơ đổ sập ngay là không lớn. Ông Chan dự đoán cư dân của khu Wang Fuk Court sẽ không thể trở về nhà trong vòng vài tháng tới.

Ngoài ra, theo ông Chan, việc lửa cháy lan theo chiều dọc mặt đứng của các tòa nhà khiến mặt dưới của các sàn phải chịu tác động nhiệt lớn nhất. Mức độ hư hại tại các vị trí này có thể rất nghiêm trọng và cần kiểm tra kỹ lưỡng.

Tính đến sáng 28/11, số người thiệt mạng trong vụ cháy đã lên tới 94 người, trong đó có một lính cứu hỏa. Lửa cháy lan rộng bao trùm 7 trong 8 tòa nhà chung cư, mỗi tòa cao 31 tầng. Đến tối 27/11, ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ bên trong một số tòa nhà, chưa được dập tắt hoàn toàn.