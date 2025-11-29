Hong Kong treo cờ rủ ba ngày, bắt thêm 8 người

Từ 8h sáng hôm nay 29/11 đến ngày 1/12, Hong Kong sẽ treo cờ rủ tại tất cả cơ quan công quyền để tưởng niệm các nạn nhân trong trong vụ cháy kinh hoàng tại khu chung cư ở quận Tai Po.

Nhiều người đã không cầm được nước mắt trong lúc đọc kinh cầu nguyện. Ảnh: Reuters.

Thành phố sẽ hủy toàn bộ các sự kiện mang vui chơi, giải trí, và quan chức chính quyền không được phép tham dự những hoạt động công cộng không thiết yếuu

Theo kế hoạch, từ 8h ngày 29/11, Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu cùng quan chức cấp cao và nghị sĩ Hội đồng lập pháp sẽ dành 3 phút mặc niệm tại trụ sở chính quyền. Sở Nội vụ cũng thiết lập các điểm ký sổ chia buồn tại toàn bộ 18 quận.

Hong Kong bắt thêm 8 người liên quan vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court - nơi xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, nâng tổng số người bị bắt lên 11.

Những người bị bắt gồm bảy nam và một nữ, tuổi từ 40 đến 63, bị nghi dính líu tới hành vi tham nhũng trong quá trình cải tạo khu nhà.

Trong nhóm bị bắt, có hai giám đốc của đơn vị tư vấn xây dựng và hai quản lý dự án trực tiếp giám sát quá trình cải tạo chung cư. Ba người còn lại gồm một cặp vợ chồng nhận thầu phụ phần giàn giáo tre và một trung gian bị cáo buộc đóng vai trò kết nối.

Sau thảm họa hỏa hoạn tại khu Wang Fuk Court ở quận Tai Po khiến ít nhất 128 người thiệt mạng, Cục Các vấn đề nhà ở và thanh niên Hong Kong đã lập tức tổ chức cuộc họp khẩn để vạch ra kế hoạch chuyển đổi, đẩy nhanh việc thay thế giàn giáo tre truyền thống bằng giàn giáo kim loại.

Điều tra ban đầu cho thấy cửa sổ và khu vực thang máy ở mọi tầng đều bị bọc bằng lớp xốp có khả năng bắt lửa cao, khiến ngọn lửa nhanh chóng theo hành lang lan vào các căn hộ.

Ngày 28/11, giới chức Hong Kong cho biết hệ thống báo cháy tại cả tám tòa nhà của Wang Fuk Court đều không hoạt động trong các lần kiểm tra trước đó của cơ quan chức năng. Hệ quả này đã khiến cư dân không hay biết rằng hỏa hoạn đã bùng lên, chậm phản ứng nên làm thiệt hại tăng vọt.

Thông báo này phù hợp với lời kể của nhiều người sống sót, những người cho biết họ không hề nhận được bất kỳ cảnh báo nào vì chuông báo cháy không vang lên vào thời điểm ngọn lửa bùng phát chiều 26/11.

Một cư dân họ Lee cho biết ông chỉ hay tin cháy khi nhận được cuộc gọi từ vợ. “Tôi không thấy khói, cũng chẳng nghe chuông báo cháy”, ông kể. “Ban đầu tôi nghĩ mọi thứ vẫn ổn. Nhưng khi mở cửa và thấy khói cuộn vào, tôi biết tình hình đã rất nghiêm trọng và lập tức chạy thoát”.

Trên mạng xã hội, một bài đăng cho biết nhân viên quản lý tòa nhà đã phải chạy gõ từng cửa để cảnh báo cư dân.

“Xin cảm ơn nhân viên quản lý của tòa Wang Chi House”, bài viết trên Threads nêu. “Anh ấy đã đi gõ cửa để báo mọi người chạy. Do phần lớn cư dân đóng kín cửa sổ suốt sáu tháng qua vì sửa chữa, nhiều người hoàn toàn không hay biết có cháy. Tôi viết những dòng này thay mặt cư dân để cảm ơn anh đã cứu mạng chúng tôi”.

Chị Mirra Wong, có cha mẹ sống tại khu chung cư Wang Fuk Court, đang mỏi mòn tìm kiếm thông tin về cha của chị. Ảnh: Reuters.