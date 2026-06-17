Solskjaer sắp trở lại Premier League?

Ole Gunnar Solskjaer đang nổi lên như ứng cử viên tiềm năng để dẫn dắt Ipswich Town tại Premier League sau khi Kieran McKenna rời câu lạc bộ.
Ole Gunnar Solskjaer nằm trong tầm ngắm của Ipswich Town cho ghế huấn luyện viên.
Đây là bước ngoặt bất ngờ đối với đội bóng vừa giành quyền thăng hạng Premier League ở mùa giải tới, trong bối cảnh HLV Kieran McKenna vừa tuyên bố từ chức vào ngày 10/6 vừa qua.
Sự nghiệp cầm quân của Solskjaer tại Premier League từng gắn liền với Cardiff City và Manchester United, trước khi ông chia tay đội chủ sân Old Trafford vào năm 2021.
Sau gần bốn năm tạm nghỉ, chiến lược gia người Na Uy nhận lời dẫn dắt câu lạc bộ Besiktas vào đầu năm 2025. Tuy nhiên, nhiệm kỳ tại Istanbul của ông chỉ kéo dài vỏn vẹn chín tháng. Solskjaer bị sa thải vào tháng 8 cùng năm sau khi Besiktas không thể vượt qua vòng play-off Conference League.
Hiện tại, ban lãnh đạo Ipswich Town ráo riết tìm kiếm người kế nhiệm McKenna để chuẩn bị cho chiến dịch khắc nghiệt tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Ngoài Solskjaer, Gary O'Neil, cựu huấn luyện viên của Wolves và Bournemouth, hiện dẫn dắt Strasbourg, cũng được đánh giá là một ứng cử viên tiềm năng.
Về phía McKenna, người vừa giúp Ipswich thăng hạng thành công, quyết định từ chức gây xôn xao dư luận. Dù trước đó được đồn đoán sẽ chuyển sang dẫn dắt Fulham để thay thế Marco Silva, ông quyết định tạm rời xa bóng đá một thời gian vì vấn đề cá nhân.
David Beckham kể về những ấn tượng đầu tiên khi đến đầu quân tại CLB lớn nhất thế giới Real Madrid trong cuốn tự truyện “Both Feet On The Ground”, xuất bản năm 2003. Cuốn sách kể về thời gian Becks khoác áo MU, mâu thuẫn với Sir Alex và những trải nghiệm đầu tiên tại sân Santiago Bernabeu.
David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.
Ole Gunnar Solskjaer là một huấn luyện viên bóng đá người Na Uy và là cựu cầu thủ của CLB Manchester United, ông thường được biết đến với biệt danh "sát thủ có gương mặt trẻ thơ". Từ 2018, ông là huấn luyện viên của câu lạc bộ Manchester United.
Cardiff City Football Club là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của xứ Wales có trụ sở tại Cardiff, Wales. Được thành lập từ năm 1899, câu lạc bộ giành được danh hiệu vô địch hạng nhất trong mùa giải năm 2013 và được thăng hạng lên giải đấu cao nhất lần đầu tiên trong 51 năm qua.