Solskjaer sắp trở lại Premier League?

Ole Gunnar Solskjaer đang nổi lên như ứng cử viên tiềm năng để dẫn dắt Ipswich Town tại Premier League sau khi Kieran McKenna rời câu lạc bộ.

Ole Gunnar Solskjaer nằm trong tầm ngắm của Ipswich Town cho ghế huấn luyện viên.

Đây là bước ngoặt bất ngờ đối với đội bóng vừa giành quyền thăng hạng Premier League ở mùa giải tới, trong bối cảnh HLV Kieran McKenna vừa tuyên bố từ chức vào ngày 10/6 vừa qua.

Sự nghiệp cầm quân của Solskjaer tại Premier League từng gắn liền với Cardiff City và Manchester United, trước khi ông chia tay đội chủ sân Old Trafford vào năm 2021.

Sau gần bốn năm tạm nghỉ, chiến lược gia người Na Uy nhận lời dẫn dắt câu lạc bộ Besiktas vào đầu năm 2025. Tuy nhiên, nhiệm kỳ tại Istanbul của ông chỉ kéo dài vỏn vẹn chín tháng. Solskjaer bị sa thải vào tháng 8 cùng năm sau khi Besiktas không thể vượt qua vòng play-off Conference League.

Hiện tại, ban lãnh đạo Ipswich Town ráo riết tìm kiếm người kế nhiệm McKenna để chuẩn bị cho chiến dịch khắc nghiệt tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Ngoài Solskjaer, Gary O'Neil, cựu huấn luyện viên của Wolves và Bournemouth, hiện dẫn dắt Strasbourg, cũng được đánh giá là một ứng cử viên tiềm năng.

Về phía McKenna, người vừa giúp Ipswich thăng hạng thành công, quyết định từ chức gây xôn xao dư luận. Dù trước đó được đồn đoán sẽ chuyển sang dẫn dắt Fulham để thay thế Marco Silva, ông quyết định tạm rời xa bóng đá một thời gian vì vấn đề cá nhân.

CĐV Arsenal sung sướng sau chức vô địch Premier League 2025/26 Trận hòa 1-1 của Manchester City trước Bournemouth rạng sáng 1-1 giúp Arsenal chính thức vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi.