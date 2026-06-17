Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Solskjaer sắp trở lại Premier League?

  • Thứ tư, 17/6/2026 06:53 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Ole Gunnar Solskjaer đang nổi lên như ứng cử viên tiềm năng để dẫn dắt Ipswich Town tại Premier League sau khi Kieran McKenna rời câu lạc bộ.

Ole Gunnar Solskjaer nằm trong tầm ngắm của Ipswich Town cho ghế huấn luyện viên.

Đây là bước ngoặt bất ngờ đối với đội bóng vừa giành quyền thăng hạng Premier League ở mùa giải tới, trong bối cảnh HLV Kieran McKenna vừa tuyên bố từ chức vào ngày 10/6 vừa qua.

Sự nghiệp cầm quân của Solskjaer tại Premier League từng gắn liền với Cardiff City và Manchester United, trước khi ông chia tay đội chủ sân Old Trafford vào năm 2021.

Sau gần bốn năm tạm nghỉ, chiến lược gia người Na Uy nhận lời dẫn dắt câu lạc bộ Besiktas vào đầu năm 2025. Tuy nhiên, nhiệm kỳ tại Istanbul của ông chỉ kéo dài vỏn vẹn chín tháng. Solskjaer bị sa thải vào tháng 8 cùng năm sau khi Besiktas không thể vượt qua vòng play-off Conference League.

Hiện tại, ban lãnh đạo Ipswich Town ráo riết tìm kiếm người kế nhiệm McKenna để chuẩn bị cho chiến dịch khắc nghiệt tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Ngoài Solskjaer, Gary O'Neil, cựu huấn luyện viên của Wolves và Bournemouth, hiện dẫn dắt Strasbourg, cũng được đánh giá là một ứng cử viên tiềm năng.

Về phía McKenna, người vừa giúp Ipswich thăng hạng thành công, quyết định từ chức gây xôn xao dư luận. Dù trước đó được đồn đoán sẽ chuyển sang dẫn dắt Fulham để thay thế Marco Silva, ông quyết định tạm rời xa bóng đá một thời gian vì vấn đề cá nhân.

CĐV Arsenal sung sướng sau chức vô địch Premier League 2025/26 Trận hòa 1-1 của Manchester City trước Bournemouth rạng sáng 1-1 giúp Arsenal chính thức vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi.

Đội bóng Premier League thay HLV trước mùa 2026/27

Kieran McKenna gây chấn động bóng đá Anh khi bất ngờ từ chức HLV trưởng Ipswich Town chỉ vài tuần sau khi giúp đội bóng thăng hạng Premier League mùa 2026/27.

05:48 11/6/2026

Cầu thủ Premier League thành nạn nhân vụ lừa ảnh nhạy cảm

Các ngôi sao Championship và Premier League trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi khi kẻ phạm tội giả danh đồng đội để dụ họ gửi ảnh khỏa thân.

18:59 10/6/2026

Tân binh Premier League nguy cơ bị trừng phạt

Hull City phải gấp rút bán cầu thủ trước ngày 1/7 để tránh nguy cơ vi phạm quy định tài chính ngay sau khi giành vé trở lại Premier League.

06:47 10/6/2026

David Beckham kể về những ấn tượng đầu tiên khi đến đầu quân tại CLB lớn nhất thế giới Real Madrid trong cuốn tự truyện “Both Feet On The Ground”, xuất bản năm 2003. Cuốn sách kể về thời gian Becks khoác áo MU, mâu thuẫn với Sir Alex và những trải nghiệm đầu tiên tại sân Santiago Bernabeu.

.

Huy Trưởng

premier league ipswich town ole gunnar solskjaer David Beckham Cardiff Solskjaer premier league ipswich town ole gunnar solskjaer

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

  • Solskjaer

    Solskjaer

    Ole Gunnar Solskjaer là một huấn luyện viên bóng đá người Na Uy và là cựu cầu thủ của CLB Manchester United, ông thường được biết đến với biệt danh "sát thủ có gương mặt trẻ thơ". Từ 2018, ông là huấn luyện viên của câu lạc bộ Manchester United.

    • Năm sinh: 26/2/1973
    • Nơi sinh: Kristiansund, Na Uy
    • Chiều cao: 1.78 m

  • Cardiff

    Cardiff

    Cardiff City Football Club là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của xứ Wales có trụ sở tại Cardiff, Wales. Được thành lập từ năm 1899, câu lạc bộ giành được danh hiệu vô địch hạng nhất trong mùa giải năm 2013 và được thăng hạng lên giải đấu cao nhất lần đầu tiên trong 51 năm qua.

    • Thành lập: 1899
    • Biệt danh: The Bluebirds
    • Sân vận động: Cardiff City, Cardiff

Đọc tiếp

Haaland tao lich su o World Cup hinh anh

Haaland tạo lịch sử ở World Cup

25 phút trước 07:07 17/6/2026

0

Erling Haaland chứng minh đẳng cấp của một trong những tiền đạo hay nhất thế giới trong lần đầu tham dự World Cup 2026.

Ronaldo co thay moi sau World Cup? hinh anh

Ronaldo có thầy mới sau World Cup?

40 phút trước 06:52 17/6/2026

0

Roberto Martinez được cho là quyết định sẽ chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha ngay sau khi World Cup 2026 kết thúc, bất chấp kết quả của giải đấu.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý