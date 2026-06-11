Đội bóng Premier League thay HLV trước mùa 2026/27

Kieran McKenna gây chấn động bóng đá Anh khi bất ngờ từ chức HLV trưởng Ipswich Town chỉ vài tuần sau khi giúp đội bóng thăng hạng Premier League mùa 2026/27.

McKenna bất ngờ chia tay Ipswich.

Trong thông báo chính thức, Ipswich xác nhận nhà cầm quân 40 tuổi quyết định rời cương vị dẫn dắt đội bóng sau gần 5 năm gắn bó. CLB cho biết McKenna muốn tạm rời xa công tác huấn luyện để dành thời gian cho gia đình, khép lại một trong những giai đoạn thành công nhất trong lịch sử đội chủ sân Portman Road.

Theo The Sun, việc McKenna ra đi đồng nghĩa Ipswich trở thành đội bóng thứ 7 tại Premier League 2026/27 thay đổi HLV trước mùa giải mới. Động thái báo hiệu một mùa hè 2026 đầy biến động trên băng ghế chỉ đạo bóng đá Anh.

Gia nhập Ipswich tháng 12/2021, McKenna nhanh chóng tạo kỳ tích. Ông đưa CLB từ League One lên Championship chỉ sau 18 tháng, trước khi tiếp tục giúp Ipswich giành vé lên Premier League.

Dù xuống hạng ngay trong mùa đầu tiên góp mặt ở giải đấu cao nhất nước Anh, "The Tractor Boys" trở lại mạnh mẽ khi cán đích á quân Championship 2025/26 để giành quyền thăng hạng trực tiếp.

Quyết định của McKenna khiến nhiều người bất ngờ, nhất là khi ông từng được liên hệ với hàng loạt CLB lớn. Chiến lược gia người Bắc Ireland xuất hiện trong danh sách ứng viên dẫn dắt Chelsea và Manchester United. Gần đây, ông còn được xem là lựa chọn tiềm năng thay thế Marco Silva tại Fulham.

Trong tâm thư chia tay, McKenna thừa nhận: "Dẫn dắt Ipswich là một đặc ân lớn lao. Hành trình 5 năm qua mang đến cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Sau khi cống hiến toàn bộ tâm huyết cho công việc, tôi muốn dành thời gian cho gia đình, những người luôn đồng hành cùng tôi trên mọi chặng đường".