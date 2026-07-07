'Siêu thực phẩm' giúp bồi bổ từ trong ra ngoài, lại ngừa cả ung thư

Trong thế giới dinh dưỡng, bắp cải tím luôn được mệnh danh là một "siêu thực phẩm" nhờ sở hữu hàm lượng chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng vượt trội.

Bắp cải tím giúp duy trì một hệ tuần hoàn và trái tim khỏe mạnh. Ảnh minh họa: VTC News.

Vậy cụ thể bắp cải tím có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Tăng cường hệ miễn dịch

Bắp cải tím là một nguồn cung cấp Vitamin C tuyệt vời, thậm chí hàm lượng vi chất này còn cao hơn cả một số loại quả thuộc họ cam quýt. Vitamin C hoạt động như một chất kích thích mạnh mẽ, thúc đẩy cơ thể tăng cường sản sinh các tế bào bạch cầu nhằm xây dựng hàng rào hệ miễn dịch vững chắc bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của vi khuẩn, virus.

Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa khác trong bắp cải tím còn hỗ trợ giảm stress oxy hóa tế bào, giúp cơ thể dẻo dai hơn, tăng tốc độ tự chữa lành tổn thương và ngăn ngừa các bệnh cảm cúm thông thường một cách hiệu quả.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Hợp chất Anthocyanin dồi dào trong bắp cải tím có mối liên hệ mật thiết đến việc duy trì một hệ tuần hoàn và trái tim khỏe mạnh. Hoạt chất này kết hợp cùng hàm lượng kali cao giúp điều hòa, ổn định chỉ số huyết áp, làm giãn nở các thành mạch và cải thiện lưu thông máu tuần hoàn.

Đồng thời, chất xơ hòa tan trong bắp cải tím còn có khả năng liên kết với axit mật trong hệ tiêu hóa để thúc đẩy đào thải lượng cholesterol xấu (LDL) ra ngoài, ngăn ngừa sự hình thành các mảng bám xơ vữa động mạch gây đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Bắp cải tím là thực phẩm vàng cho hệ đường ruột nhờ chứa lượng lớn chất xơ và đặc biệt là axit amin glutamine. Chất xơ không hòa tan giúp làm tăng khối lượng phân, kích thích nhu động ruột co bóp đều đặn để đẩy lùi tình trạng táo bón và làm sạch đại tràng nhiễm độc.

Trong khi đó, glutamine lại là chất dinh dưỡng cốt lõi nuôi dưỡng tế bào niêm mạc dạ dày và ruột, hỗ trợ làm dịu các ổ viêm, thúc đẩy các vết loét dạ dày tá tràng mau lành và củng cố hàng rào bảo vệ hệ tiêu hóa khỏi các tác nhân gây hại.

Ngăn ngừa lão hóa sớm

Nếu bạn muốn tìm kiếm một phương pháp dưỡng nhan tự nhiên thì bắp cải tím chính là câu trả lời hoàn hảo nhờ sự kết hợp giữa Vitamin C, Vitamin A và Anthocyanin. Các dưỡng chất này hoạt động như những chiến binh quét sạch các gốc tự do - thủ phạm chính gây ra các nếp nhăn, sạm nám và hiện tượng chảy xệ cơ mặt do tuổi tác.

Ăn bắp cải tím thường xuyên sẽ giúp cơ thể kích thích sản sinh collagen tự nhiên để duy trì độ đàn hồi cho da, cung cấp độ ẩm cần thiết, hỗ trợ điều trị mụn trứng cá và bảo vệ làn da của bạn trước các tác hại của tia cực tím từ ánh nắng mặt trời.

Củng cố hệ xương khớp vững chắc

Bắp cải tím chứa một tổ hợp khoáng chất và vitamin lý tưởng cho sức khỏe xương khớp bao gồm Vitamin K, Canxi, Magiê và Mangan. Trong đó, Vitamin K1 đóng vai trò như một chất dẫn truyền quyết định, giúp cơ thể tối ưu hóa việc hấp thụ canxi đi thẳng vào cấu trúc xương thay vì lắng đọng ở mạch máu, làm tăng mật độ khoáng xương.

Thói quen bổ sung bắp cải tím vào khẩu phần ăn đều đặn sẽ giúp nuôi dưỡng hệ khung xương dẻo dai, bảo vệ các sụn khớp khỏi tình trạng thoái hóa và giảm thiểu tối đa nguy cơ giòn xương, loãng xương ở người trung niên.

Giảm viêm mạn tính và phòng ngừa ung thư

Tình trạng viêm mạn tính kéo dài là căn nguyên dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hại, và bắp cải tím có khả năng dập tắt các ổ viêm này nhờ chứa các hợp chất lưu huỳnh như sulforaphane. Sulforaphane cùng với hoạt chất anthocyanin đã được nhiều nghiên cứu y khoa chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào dị biệt, ngăn chặn sự hình thành mạch máu mới nuôi khối u.

Việc duy trì ăn bắp cải tím giúp cơ thể chủ động bảo vệ cấu trúc DNA không bị đột biến, từ đó làm giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh ung thư nguy hiểm như ung thư vú, ung thư đại trực tràng và ung thư dạ dày.