Vì sao gọi là bánh ít?

Loại bánh này nhỏ bé, khiêm nhường nhưng luôn vinh dự góp mặt trong các mâm cỗ truyền thống, cái tên bánh ít cũng khơi gợi nhiều sự tò mò.

Bánh ít có nhiều biến thể nhưng bánh ít nhân tôm thịt, bánh ít lá gai.

Nếu bánh chưng, bánh giầy là biểu tượng của sự vuông tròn, viên mãn trong dịp Tết Nguyên Đán, thì bánh ít lại là một thức bánh mang tính đại chúng hơn, xuất hiện xuyên suốt trong các dịp giỗ chạp, cưới hỏi và cả mâm cơm thường nhật. Một chiếc bánh nhỏ nhắn, vỏ nếp dẻo thơm bọc lấy nhân đậu xanh, dừa hay thịt mỡ, được gói ghém cẩn thận trong lớp lá chuối xanh.

Thế nhưng, sự phong phú về hương vị dường như lại đối lập hoàn toàn với cái tên mang ý nghĩa khiêm tốn, nhỏ nhoi: Bánh ít. Cái tên này không phải là một sự lựa chọn ngẫu nhiên, mà là sự đan xen của những giai thoại lịch sử và triết lý ứng xử tinh tế của người Việt.

Nguồn gốc cái tên bánh ít

Một cách lý giải được lưu truyền rộng rãi về nguồn gốc bánh ít liên quan đến thời đại Hùng Vương thứ 6. Chuyện kể rằng sau khi hoàng tử Lang Liêu sáng tạo ra bánh chưng (tượng trưng cho Đất) và bánh giầy (tượng trưng cho Trời) để dâng lên vua cha, các món bánh này đã trở thành quốc hồn quốc túy.

Lang Liêu có một người con gái út khéo léo và tháo vát. Nàng Út muốn tạo ra một loại bánh mới, vừa mang hương vị đậm đà của bánh chưng, vừa có độ mềm dẻo của bánh giầy, nhưng lại phải nhỏ gọn, thanh tao để phù hợp với phái nữ. Nàng đã lấy bột nếp làm vỏ như bánh giầy, lấy đậu xanh và thịt mỡ làm nhân như bánh chưng, sau đó thu nhỏ kích thước lại, nặn thành hình chóp tháp và gói trong lá chuối.

Món bánh mới ra đời vừa ngon miệng, vừa đẹp mắt lại tiện mang theo bên mình. Người dân yêu thích và gọi đó là “Bánh nàng Út”. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, do đặc điểm phương ngữ và thói quen nói trại âm của người Việt, chữ “Út” dần biến âm thành chữ “Ít”. Từ đó, cái tên “bánh ít” chính thức đi vào từ điển ẩm thực dân tộc như một sự tri ân dành cho sự sáng tạo của người phụ nữ xưa.

Nếu gác lại những câu chuyện truyền thuyết để nhìn nhận dưới góc độ vật lý và ngôn ngữ học đời thường, tên gọi “bánh ít” có thể đơn giản là sự miêu tả trực quan nhất về kích thước và định lượng của món ăn.

So với sự đồ sộ của bánh chưng hay bánh tét, bánh ít có kích thước rất khiêm tốn, chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay. Nguyên liệu để làm ra một chiếc bánh cũng ít ỏi: Một vốc nhỏ bột nếp, một thìa nhân đậu, một chút lá chuối.

Sự nhỏ nhắn này cho phép người ăn có thể thưởng thức mà không bị ngán, đồng thời cũng phản ánh bản tính tiết kiệm, chắt chiu, vén khéo của người nông dân trong xã hội nông nghiệp lúa nước. Họ dùng những nguyên liệu dư thừa, chút bột, chút nhân còn lại sau những lần làm cỗ lớn để gói ghém thành những chiếc bánh nhỏ xinh, không bỏ phí hạt ngọc của trời.

Của tuy ít nhưng lòng nhiều

Điểm thú vị và mang chiều sâu triết học nhất của danh xưng “bánh ít” nằm ở sự đối lập giữa tên gọi và ý nghĩa tinh thần. Người Việt xưa có câu ca dao rất nổi tiếng để trêu đùa sự nghịch lý này:

“Bánh cả mâm sao gọi là bánh ít?Trầu cả nón sao gọi là trầu không?”

Rõ ràng, trong các mâm quả cưới hỏi hay mâm cúng tổ tiên, bánh ít luôn được xếp thành từng tháp lớn, số lượng lên tới hàng chục, hàng trăm chiếc. Vậy tại sao vẫn gọi là “ít”?

Chữ “ít” ở đây là một cách nói khiêm xưng mang đậm tính nhân văn của người phương Đông. Dù mâm cỗ có đầy ắp, mâm quả cưới có hoành tráng đến đâu, người mang biếu tặng vẫn luôn giữ thái độ khiêm nhường: “Đây chỉ là chút quà mọn (ít ỏi), xin được góp phần thành kính”.

Chữ “ít” về vật chất được dùng để làm đòn bẩy, tôn vinh chữ “nhiều” về mặt tình cảm. Của tuy ít nhưng tình nghĩa sâu nặng, sự gắn kết thủy chung mới là điều lớn lao nhất. Chiếc bánh khiêm nhường ấy chuyên chở cả một nền tảng đạo đức trọng tình, trọng nghĩa của dân tộc.

Sự biến thiên vùng miền

Theo dòng chảy của những cuộc mở cõi về phương Nam, bánh ít đã vượt qua ranh giới của một món ăn để trở thành một hệ sinh thái ẩm thực với vô vàn biến tấu.

Tại vùng đất võ Bình Định, bánh ít được pha trộn thêm nước cốt lá gai tước gân, tạo ra món bánh ít lá gai màu đen nhánh, dẻo thơm nức tiếng, trở thành niềm tự hào: “Muốn ăn bánh ít lá gai/ Lấy chồng Bình Định sợ dài đường đi”. Khi xuôi về Nam Bộ, để phù hợp với nhịp sống và khẩu vị, bánh ít được lột bỏ lớp vỏ chuối, tạo ra phiên bản bánh ít trần mặn mà, ăn kèm với mỡ hành, tôm chấy và nước mắm chua ngọt. Hay phiên bản bánh ít nước tro, bánh ít ngọt nhân dừa mang đậm dấu ấn của vùng sông nước trù phú.

Tựu trung lại, bánh ít không chỉ là tên gọi của một món ăn vặt. Đó là một danh xưng gói ghém sự thông minh trong chế biến, sự khiêm nhường trong giao tiếp và triết lý trọng tình nghĩa của người Việt. Bóc lớp lá chuối xanh, thưởng thức miếng bánh dẻo bùi, ta không chỉ nếm được tinh hoa của lúa gạo, mà còn đang nếm cả một bề dày văn hóa nghìn năm được cha ông truyền lại.