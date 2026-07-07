Bệnh nhân suy thận lần đầu vừa du lịch vừa lọc máu tại Côn Đảo

Đơn vị chạy thận nhân tạo tại Côn Đảo đã tiếp nhận những du khách suy thận đầu tiên, mở cơ hội kết hợp điều trị với du lịch, nghỉ dưỡng và hành hương.

Bệnh nhân được lọc máu ngay tại Côn Đảo. Ảnh: BVCC.

Những bệnh nhân suy thận mạn đầu tiên đã có thể yên tâm du lịch Côn Đảo nhờ đơn vị chạy thận nhân tạo vừa đi vào hoạt động tại Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Thống Nhất.

Từ lâu, Côn Đảo là điểm đến nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ cùng giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh đặc biệt. Tuy nhiên, đối với người mắc suy thận mạn phải lọc máu định kỳ 2-3 lần mỗi tuần, việc đến hòn đảo này gần như là điều không thể do thiếu cơ sở điều trị.

Sự ra đời của đơn vị chạy thận nhân tạo đã tháo gỡ rào cản đó. Không chỉ đáp ứng nhu cầu điều trị cho người dân sinh sống, làm việc trên đảo, mô hình này còn mở ra cơ hội để bệnh nhân suy thận trên cả nước có thể kết hợp điều trị với du lịch, nghỉ dưỡng hoặc hành hương tại Côn Đảo.

PGS.TS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cho biết mục tiêu của bệnh viện không chỉ là chuyển giao một kỹ thuật chuyên sâu mà còn xây dựng mô hình điều trị bền vững, giúp người bệnh được tiếp cận dịch vụ lọc máu chất lượng cao ngay tại đảo.

Theo bác sĩ Thanh, điều quý giá nhất với người bệnh suy thận không chỉ là được điều trị an toàn mà còn là có cơ hội sống, đi lại và du lịch như những người bình thường. Trước đây, nhiều bệnh nhân phải từ bỏ kế hoạch đến Côn Đảo vì không thể gián đoạn lịch lọc máu. Nay, với đơn vị lọc máu có chất lượng tương đương các cơ sở trên đất liền, họ có thể yên tâm khám phá vùng đất này mà vẫn đảm bảo quá trình điều trị liên tục.

Là một trong những du khách đầu tiên sử dụng dịch vụ, chị B.T.H. (Hà Nội), bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn 5, cho biết gia đình đã tìm hiểu kỹ điều kiện cơ sở vật chất trước khi quyết định đến Côn Đảo.

Sau những buổi lọc máu đầu tiên, chị đánh giá hệ thống máy móc mới, sạch sẽ, đội ngũ y tế tận tình và cho biết bản thân hoàn toàn yên tâm trong suốt kỳ nghỉ. Theo chị, điều ý nghĩa nhất là những người có bệnh nền như suy thận nay vẫn có thể thực hiện những chuyến du lịch như mong muốn.

Đơn vị chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo được đưa vào hoạt động trong năm 2026, được đầu tư hai máy chạy thận cùng hệ thống xử lý nước RO hiện đại, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong điều trị bệnh nhân suy thận mạn.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Lê Công Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo, từ khi đơn vị vận hành đã có 5 bệnh nhân từ TP.HCM lựa chọn đến Côn Đảo vừa du lịch vừa thực hiện lọc máu định kỳ.

Bác sĩ Thọ cho rằng việc triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo không chỉ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương mà còn góp phần phát triển mô hình du lịch gắn với dịch vụ y tế của đặc khu.

Để đảm bảo chất lượng chuyên môn, Bệnh viện Thống Nhất cử bác sĩ và điều dưỡng luân phiên ra Côn Đảo hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật và đào tạo nhân lực tại chỗ.

PGS.TS Nguyễn Bách, Trưởng khoa Nội thận - Lọc máu, Bệnh viện Thống Nhất, cho biết toàn bộ hệ thống trang thiết bị, vật tư tiêu hao và quy trình chuyên môn tại Côn Đảo được xây dựng đồng bộ, tương đương các cơ sở điều trị trên đất liền.

Theo bác sĩ Bách, bệnh nhân lọc máu tại Côn Đảo được điều trị theo quy trình giống tại Bệnh viện Thống Nhất và vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế như khi khám chữa bệnh trên đất liền.

Theo Bệnh viện Thống Nhất, việc đưa đơn vị chạy thận nhân tạo vào hoạt động là kết quả của quá trình phối hợp giữa bệnh viện với chính quyền và ngành y tế địa phương. Ngoài hỗ trợ đầu tư hệ thống, bệnh viện còn xây dựng quy trình kỹ thuật, đào tạo nhân lực và duy trì hỗ trợ chuyên môn lâu dài nhằm đảm bảo chất lượng điều trị bền vững.