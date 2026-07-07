Hơn 500 người không qua khỏi, tỷ lệ lên tới 32% vì dịch Ebola

Sau gần hai tháng bùng phát, dịch Ebola tại CHDC Congo đã khiến 506 người không qua khỏi, giới chuyên gia cảnh báo việc cắt giảm viện trợ quốc tế có nguy cơ làm gia tăng hậu quả.

Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân Ebola tại Bunia, tỉnh Ituri, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, số người không qua khỏi trong đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã vượt quá 500.

Bản cập nhật tình hình dịch bệnh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 6/7 cho thấy kể từ khi dịch bùng phát hồi giữa tháng Năm, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 1.561 ca mắc, trong đó có 506 trường hợp không qua khỏi - tương đương với tỷ lệ lên tới 32%.

254 người đã khỏi bệnh, trong khi 354 trường hợp nghi mắc sốt xuất huyết do virus Ebola vẫn đang được xác minh.

Tại nước láng giềng Uganda - nơi dịch bệnh đã được kiểm soát tốt hơn, có 2 người không qua khỏi. Trong tổng số 20 ca mắc được xác nhận, đã có 16 bệnh nhân hồi phục.

Một số chuyên gia cho rằng đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay trở nên nghiêm trọng hơn do Mỹ và một số nước phương Tây cắt giảm nguồn hỗ trợ.

Ông Bob Kitchen - Phó Chủ tịch Ủy ban Cứu trợ Quốc tế (IRC), tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo và phát triển - nhận định Cộng hòa Dân chủ Congo đang phải đối mặt với đợt dịch lần này trong tình trạng mong manh hơn và kém chuẩn bị hơn so với đợt bùng phát Ebola giai đoạn 2018-2020, vốn đã khiến hơn 2.000 người không qua khỏi.

Bà Angela Rasmussen - nhà virus học kiêm Chủ tịch Hội đồng Khoa học của tổ chức Save America Movement, tổ chức phi đảng phái với mục tiêu bảo vệ các giá trị của nước Mỹ - cho rằng việc cắt giảm viện trợ nước ngoài đã “rõ ràng làm trầm trọng thêm” cuộc khủng hoảng Ebola tại miền Trung châu Phi.

Bà Rasmussen thừa nhận quyết định cắt giảm nguồn tài trợ dành cho các cơ sở hạ tầng quan trọng trước đây do Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) hỗ trợ đã khiến bạo lực gia tăng và làm suy giảm đáng kể năng lực ứng phó tại khu vực đang bùng phát dịch.

Theo bà, cuộc nội chiến kéo dài cùng hệ thống giao thông kém phát triển đã hạn chế khả năng tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

Ngoài ra, việc cắt giảm tài trợ còn làm suy giảm niềm tin của người dân đối với đội ngũ nhân viên cứu trợ nhân đạo và y tế, khiến công tác truy vết người tiếp xúc cũng như điều trị bệnh nhân Ebola trở nên khó khăn, thậm chí nguy hiểm trong một số trường hợp.

Việc mất đi hệ thống chuỗi giữ lạnh do USAID tài trợ cũng đã khiến nhiều mẫu bệnh phẩm bị suy giảm chất lượng trong quá trình vận chuyển tới các phòng xét nghiệm sinh học, dẫn đến chậm trễ trong công tác phát hiện virus.

Cùng quan điểm trên, bà Jade Le - chuyên gia về bệnh truyền nhiễm - cho rằng chính sách cắt giảm viện trợ nước ngoài “chắc chắn” đã khiến công tác khống chế dịch Ebola trở nên khó khăn hơn.

Theo bà, USAID từ lâu luôn giữ vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng năng lực y tế tại các quốc gia như Cộng hòa Dân chủ Congo, từ đào tạo nhân viên y tế nhận biết các dấu hiệu của bệnh Ebola, cung cấp bộ xét nghiệm, trang thiết bị bảo hộ cá nhân đến hỗ trợ vận chuyển mẫu bệnh phẩm tới các phòng thí nghiệm có khả năng xác định virus.

Tháng 7 năm ngoái, USAID chính thức chấm dứt hoạt động. Đây là một phần trong chương trình cắt giảm chi tiêu do Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) Mỹ triển khai.