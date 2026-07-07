Dấu hiệu chứng tỏ người có chức năng thận hoạt động ổn định

Thận khỏe mạnh giúp cơ thể đào thải tốt chất thải, cân bằng dịch và kiểm soát huyết áp. Điều này có thể phản ánh qua một số dấu hiệu hàng ngày.

Thận là cơ quan đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như lọc chất thải và độc tố khỏi máu, cân bằng nước và chất điện giải, điều hòa huyết áp, đồng thời tham gia sản xuất hồng cầu và duy trì sức khỏe xương. Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể thường xuất hiện nhiều biểu hiện bất thường. Ngược lại, nếu thận vẫn hoạt động tốt, bạn có thể nhận thấy một số dấu hiệu tích cực dưới đây.

Nước tiểu bình thường về màu sắc và lượng

Nước tiểu là một trong những chỉ báo rõ ràng nhất về sức khỏe thận, theo Health Site. Ở người trưởng thành khỏe mạnh, thận thường tạo ra khoảng 800-2.000 ml nước tiểu mỗi ngày, tùy thuộc lượng nước uống và mức độ vận động.

Nếu nước tiểu có màu vàng nhạt hoặc gần như trong, không có bọt kéo dài, không lẫn máu và số lần đi tiểu ổn định, đây là dấu hiệu cho thấy thận đang lọc máu và đào thải chất thải hiệu quả. Ngược lại, nước tiểu sẫm màu kéo dài, có máu, nhiều bọt hoặc lượng nước tiểu giảm rõ rệt có thể là dấu hiệu cảnh báo chức năng thận gặp vấn đề.

Huyết áp duy trì ổn định

Ít người biết rằng thận và huyết áp có mối liên hệ rất chặt chẽ. Thận giúp điều hòa lượng muối, nước trong cơ thể và sản xuất các hormone tham gia kiểm soát huyết áp. Khi thận khỏe mạnh, huyết áp thường được duy trì trong giới hạn bình thường.

Người có thận khỏe mạnh thường không gặp tình trạng mệt mỏi kéo dài hoặc ngứa da không rõ nguyên nhân. Ảnh: Maginific.

Ngược lại, huyết áp tăng kéo dài vừa có thể là hậu quả của bệnh thận, vừa là yếu tố làm tổn thương thận theo thời gian. Vì vậy, kiểm soát huyết áp tốt cũng là một dấu hiệu tích cực phản ánh chức năng thận.

Không bị phù ở chân hoặc quanh mắt

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của thận là loại bỏ lượng nước và natri dư thừa ra khỏi cơ thể, theo Hiệp hội Thận Mỹ. Khi chức năng này suy giảm, dịch có thể tích tụ trong các mô, gây sưng ở mắt cá chân, bàn chân, cẳng chân hoặc vùng quanh mắt.

Nếu cơ thể không xuất hiện tình trạng phù kéo dài, đặc biệt sau khi ngủ dậy hoặc vào cuối ngày, điều đó cho thấy thận vẫn đang thực hiện tốt vai trò cân bằng dịch trong cơ thể.

Không đau vùng hông lưng

Thận nằm ở hai bên cột sống, ngay dưới khung xương sườn. Người có thận khỏe mạnh thường không cảm thấy đau hoặc khó chịu tại khu vực này.

Đau vùng hông lưng không phải lúc nào cũng do bệnh thận, nhưng nếu cơn đau xuất hiện ở một hoặc cả hai bên, kèm sốt, tiểu buốt, tiểu ra máu hoặc buồn nôn, người bệnh nên đi khám sớm vì đây có thể là dấu hiệu của sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc các bệnh lý liên quan đến thận.

Da ít khô ngứa

Theo Healthline, thận khỏe mạnh giúp loại bỏ các chất thải và độc tố khỏi máu, đồng thời duy trì sự cân bằng khoáng chất trong cơ thể. Nhờ đó, nhiều người có chức năng thận bình thường thường ít gặp tình trạng mệt mỏi kéo dài, da khô hoặc ngứa không rõ nguyên nhân.

Ở chiều ngược lại, khi thận suy giảm chức năng, các chất cặn bã có thể tích tụ trong máu, gây cảm giác mệt mỏi, chán ăn và khiến làn da trở nên khô, ngứa hoặc xỉn màu. Dù đây không phải dấu hiệu đặc hiệu, chúng vẫn là những biểu hiện cần lưu ý nếu xuất hiện kéo dài.