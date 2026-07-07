Cách ăn trứng bổ dưỡng lại an toàn

Trứng lòng đào được nhiều người yêu thích vì cho rằng giữ nguyên dưỡng chất. Tuy nhiên, chuyên gia cho biết trứng chín lại có lợi thế về khả năng hấp thu dinh dưỡng và độ an toàn.

Theo các chuyên gia, việc chế biến không làm mất đi quá nhiều dinh dưỡng của trứng. Ảnh: Magnific.

Không ít người cho rằng trứng lòng đào hoặc trứng tái bổ dưỡng hơn vì giữ được nhiều dưỡng chất sau khi chế biến. Tuy nhiên, theo ThS Dinh dưỡng Thái Nghi Phương, Đại học Y Đài Bắc (Đài Loan), quan niệm này chưa hoàn toàn chính xác.

Bà cho biết ở nhiệt độ nấu nướng thông thường, các chất dinh dưỡng trong trứng hầu như không bị thất thoát đáng kể. Ngược lại, quá trình gia nhiệt còn có thể giúp cơ thể hấp thu một số dưỡng chất hiệu quả hơn.

Cụ thể, nhiệt độ khi nấu giúp bất hoạt chất ức chế trypsin - hợp chất tự nhiên có trong trứng cản trở quá trình phân giải protein. Khi chất này mất hoạt tính, các enzyme tiêu hóa có thể hoạt động hiệu quả hơn, giúp cơ thể hấp thu protein dễ dàng hơn. Vì vậy, tỷ lệ tiêu hóa và hấp thu protein của trứng sống chỉ đạt khoảng 50-60%, trong khi ở trứng chín con số này vượt 90%, tức khả năng hấp thu có thể tăng khoảng 80%.

Không chỉ vậy, làm chín trứng còn giúp tăng khả năng hấp thu biotin (vitamin B7) - dưỡng chất cần thiết cho quá trình chuyển hóa năng lượng, sức khỏe của da, tóc và hệ thần kinh. Nguyên nhân là protein avidin trong lòng trắng trứng sống có khả năng liên kết với biotin, làm cơ thể khó hấp thu vitamin này.

Khi được đun nóng, avidin bị bất hoạt, giải phóng biotin để cơ thể sử dụng hiệu quả hơn. Đồng thời, protein trong trứng sau khi biến tính bởi nhiệt cũng dễ bị các enzyme tiêu hóa phân cắt hơn, khiến trứng chín dễ tiêu hóa hơn so với trứng sống hoặc trứng lòng đào.

Ngoài lợi ích về dinh dưỡng, chuyên gia cũng lưu ý yếu tố an toàn thực phẩm. Trứng sống hoặc trứng lòng đào nếu được sản xuất, vận chuyển hay bảo quản không đúng cách có thể chứa vi khuẩn Salmonella, tác nhân gây ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, sốt và nôn ói. Nguy cơ này đặc biệt đáng lo ngại ở phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch suy giảm.

Vì vậy, chuyên gia khuyến cáo các nhóm người trên nên ưu tiên ăn trứng được nấu chín hoàn toàn và lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh. Theo bà, xét cả về khả năng hấp thu protein, hấp thu vitamin B7 lẫn mức độ an toàn, trứng chín vẫn là lựa chọn có nhiều lợi thế hơn đối với đa số người khỏe mạnh.