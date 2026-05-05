Shakira nhận chỉ trích vì bị nghi hát nhép

Shakira vấp chỉ trích sau concert miễn phí tại Brazil. Nhiều video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nữ ca sĩ hát không khớp với phần âm thanh.

Theo Mirror, Shakira đang nhận làn sóng chỉ trích sau buổi biểu diễn quy mô lớn tại bãi biển Copacabana, Rio de Janeiro. Đây là concert miễn phí, được cho là thu hút khoảng 2 triệu người tham dự, đánh dấu một trong những đêm diễn lớn trong sự nghiệp của nữ ca sĩ Colombia. Tuy nhiên, sau chương trình, nhiều clip ghi lại phần trình diễn của cô lan truyền trên mạng xã hội, kèm nghi vấn Shakira hát nhép.

Trong các đoạn video được chia sẻ, một số khán giả cho rằng khẩu hình của Shakira có thời điểm không khớp với phần âm thanh phát ra. “Nếu định hát nhép thì ít nhất hãy làm cho giống thật", "đây thực sự là một mớ hỗn độn", "giọng hát và màn trình diễn thật tệ”, là một số bình luận của khán giả.

Nhiều khán giả khác cho rằng với một ngôi sao tầm cỡ như Shakira, đặc biệt trong một sự kiện thu hút hàng triệu người, màn trình diễn cần chỉn chu và thuyết phục hơn. Dù vậy, phía Shakira hiện chưa đưa ra phản hồi về những nhận xét này.

Shakira trong đêm diễn tại Rio de Janeiro. Ảnh: Reuters.

Tại concert ở Copacabana, Shakira trình diễn gần 30 ca khúc, trong đó có nhiều bản hit gắn liền với tên tuổi cô như Hips Don’t Lie, La Tortura, Whenever, Wherever, She Wolf và ca khúc World Cup Waka Waka. Đêm nhạc còn có màn trình diễn drone và sự xuất hiện của một số khách mời, trong đó có nữ ca sĩ Anitta.

Trên sân khấu, Shakira xúc động nói với khán giả rằng cô từng đến Brazil khi mới 18 tuổi với ước mơ được hát cho họ nghe. “Và bây giờ hãy nhìn xem. Cuộc sống thật kỳ diệu”, nữ ca sĩ chia sẻ trước biển người tại Copacabana.

Dù là chương trình miễn phí, sự kiện được cho là mang lại hiệu quả lớn về du lịch cho Rio de Janeiro. Theo Mirror, concert của Shakira ước tính tạo ra khoảng 150 triệu USD doanh thu du lịch cho thành phố. Chính quyền Rio de Janeiro tài trợ sự kiện này với mục tiêu thúc đẩy kinh tế địa phương, tương tự các concert quy mô lớn từng được Madonna và Lady Gaga thực hiện trước đó tại Brazil.

Trước ồn ào hát nhép, Shakira cũng từng gây chú ý vì gặp sự cố ngã trên sân khấu trong khuôn khổ Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Khi biểu diễn ca khúc Si Te Vas, cô bị trẹo mắt cá chân, ngã xuống và làm đổ giá micro. Tuy nhiên, nữ ca sĩ nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục trình diễn và sau đó trấn an người hâm mộ trên Instagram rằng cô vẫn ổn.