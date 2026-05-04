Jeff Bezos ‘rao bán siêu du thuyền 500 triệu USD’

Jeff Bezos đang âm thầm tìm người mua siêu du thuyền Koru trị giá khoảng 500 triệu USD. Lý do được cho là vì con tàu quá lớn, khó quản lý và ngày càng dễ bị nhận diện.

Theo Page Six, Jeff Bezos đang lặng lẽ rao bán Koru, siêu du thuyền được ví như “cung điện nổi” của nhà sáng lập Amazon.

Lý do được đưa ra là con tàu có kích thước quá đồ sộ, gây nhiều bất tiện trong quá trình vận hành, neo đậu và di chuyển. Koru dài khoảng 417 feet (127,1 m), thuộc nhóm du thuyền buồm lớn nhất thế giới. Dù là biểu tượng xa xỉ của giới siêu giàu, kích thước này cũng khiến con tàu không thể tiếp cận một số cảng hoặc khu vực neo đậu thông thường.

Koru được cho là có giá khoảng 500 triệu USD . Bên cạnh đó, du thuyền còn có tàu hỗ trợ Abeona trị giá khoảng 75 triệu USD , dùng để chứa trực thăng và các thiết bị vui chơi trên biển. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Abeona có nằm trong thương vụ rao bán hay không. Theo các báo cáo, chi phí vận hành cả Koru và Abeona vào khoảng 30 triệu USD mỗi năm. Đây không hẳn là gánh nặng với Jeff Bezos, người sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 250 tỷ USD , nhưng có thể khiến số lượng người mua tiềm năng bị thu hẹp.

Hình ảnh siêu du thuyền Koru của Jeff Bezos. Ảnh: Backgrid.

Một điểm khiến Koru dễ gây chú ý là phần mũi tàu có tượng gỗ được cho là mô phỏng Lauren Sanchez, vợ của Bezos, trong hình ảnh nàng tiên cá. Theo nguồn tin, chính sự nổi bật này khiến siêu du thuyền trở nên quá dễ nhận diện. Con tàu còn được trang bị vòi rồng, vốn được thiết kế để ngăn cướp biển, nhưng cũng được mô tả là có thể hữu ích trong việc tránh sự đeo bám của paparazzi.

Koru được đóng theo phong cách gợi nhớ du thuyền Eos của tỷ phú Barry Diller, bạn của Bezos, nhưng có kích thước lớn hơn nhiều. Năm 2025, du thuyền bị từ chối chỗ neo đậu ở Monaco trong thời gian diễn ra Grand Prix vì quá lớn. Trong đám cưới mùa hè của Bezos và Lauren Sanchez tại Venice, con tàu cũng không thể tiến sát khu vực đầm phá. Dù vậy, cặp đôi vẫn tổ chức một bữa tiệc bọt xa hoa trên du thuyền trong khuôn khổ các hoạt động cưới.

Trước đó, năm 2023, New York Times từng đưa tin Koru quá lớn để cập cảng ở Florida Everglades, phải neo ở khu vực gần các tàu chở dầu và tàu container. Năm 2022, siêu du thuyền này cũng gây tranh cãi khi hãng đóng tàu Oceanco tại Hà Lan chuẩn bị bàn giao cho Bezos. Khi đó, từng có phương án tháo dỡ cây cầu De Hef 95 năm tuổi ở Rotterdam để con tàu có thể đi qua. Sau phản ứng từ người dân địa phương, con tàu cuối cùng được kéo đi mà chưa lắp cột buồm.

Dù vướng nhiều bất tiện vì kích thước, Koru vẫn là một trong những du thuyền xa xỉ bậc nhất. Con tàu có hồ bơi đáy kính, ba bể sục, sân đỗ trực thăng, thủy thủ đoàn 36 người và có thể phục vụ tối đa 18 khách. Bezos và Lauren Sanchez từng sử dụng siêu du thuyền này để nghỉ dưỡng ở nhiều nơi trên thế giới.

Nhiều nhân vật nổi tiếng như Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Katy Perry và Usher cũng từng được cho là xuất hiện trong các chuyến đi hoặc sự kiện liên quan đến cặp đôi trên du thuyền.