Phía G-Dragon xin lỗi sau khi gây tranh cãi

Trang phục biểu diễn của ca sĩ G-Dragon gây tranh cãi vì có in dòng chữ không phù hợp. Trước sự việc này, công ty quản lý của anh đã lên tiếng xin lỗi.

Theo Chosun, mới đây, G-Dragon tham gia biểu diễn tại chương trình K-SPARK in Macau. Trong phần trình diễn, nam ca sĩ mặc một thiết kế có in dòng chữ tiếng Hà Lan ở phía sau áo.

Sau đêm diễn, hình ảnh trang phục của nam ca sĩ lan truyền trên mạng xã hội và vấp phải phản ứng trái chiều từ một bộ phận khán giả quốc tế. Nhiều ý kiến cho rằng dòng chữ trên áo có chứa cách diễn đạt mang tính nhạy cảm về tình dục, bao gồm từ ngữ bị xem là miệt thị người da đen.

Trước tranh cãi, Galaxy Corporation cho biết: “Chúng tôi chân thành xin lỗi vì trang phục biểu diễn của nghệ sĩ có chứa dòng chữ không phù hợp trong bối cảnh xã hội và văn hóa”. Phía công ty thừa nhận ê-kíp cần cẩn trọng hơn trong quá trình kiểm tra trang phục biểu diễn, đặc biệt với những chi tiết có thể gây hiểu lầm hoặc tạo phản ứng tiêu cực trong bối cảnh quốc tế.

Chiếc áo gây tranh cãi của G-Dragon. Ảnh: X.

Công ty nói thêm: “Chúng tôi sẽ rà soát và cải thiện kỹ lưỡng toàn bộ quy trình xem xét, xác nhận nội bộ, bao gồm cả khâu styling, để vận hành theo những tiêu chuẩn cẩn trọng hơn”.

Gần đây, G-Dragon trở lại mạnh mẽ sau thời gian dài ít hoạt động solo. Năm 2025, nam ca sĩ phát hành album phòng thu Übermensch, đánh dấu dự án dài hơi đầu tiên sau hơn một thập kỷ, đồng thời mở ra chuyến lưu diễn cá nhân cùng tên.

Sang năm 2026, G-Dragon tiếp tục hoạt động cùng Big Bang. Tháng 4, BigBang tái xuất trên sân khấu Coachella, sau đó G-Dragon thông báo nhóm đã hoàn tất album mới và sẽ bắt đầu world tour kỷ niệm 20 năm vào tháng 8. Đây là thông tin đáng chú ý vì BigBang là một trong những nhóm nhạc định hình làn sóng Kpop, còn G-Dragon vẫn là nhân vật trung tâm trong lần trở lại này.

Dù vậy, giai đoạn gần đây của G-Dragon cũng không hoàn toàn thuận lợi. Một số màn trình diễn từng bị bàn luận về phong độ hát live, trong khi sự kiện K-SPARK in Macau cũng bị phản ánh có tình trạng chen lấn, xô đẩy trong khu vực khán giả, khâu tổ chức gặp nhiều vấn đề.