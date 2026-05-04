Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Phía G-Dragon xin lỗi sau khi gây tranh cãi

  • Thứ hai, 4/5/2026 19:04 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Trang phục biểu diễn của ca sĩ G-Dragon gây tranh cãi vì có in dòng chữ không phù hợp. Trước sự việc này, công ty quản lý của anh đã lên tiếng xin lỗi.

Theo Chosun, mới đây, G-Dragon tham gia biểu diễn tại chương trình K-SPARK in Macau. Trong phần trình diễn, nam ca sĩ mặc một thiết kế có in dòng chữ tiếng Hà Lan ở phía sau áo.

Sau đêm diễn, hình ảnh trang phục của nam ca sĩ lan truyền trên mạng xã hội và vấp phải phản ứng trái chiều từ một bộ phận khán giả quốc tế. Nhiều ý kiến cho rằng dòng chữ trên áo có chứa cách diễn đạt mang tính nhạy cảm về tình dục, bao gồm từ ngữ bị xem là miệt thị người da đen.

Trước tranh cãi, Galaxy Corporation cho biết: “Chúng tôi chân thành xin lỗi vì trang phục biểu diễn của nghệ sĩ có chứa dòng chữ không phù hợp trong bối cảnh xã hội và văn hóa”. Phía công ty thừa nhận ê-kíp cần cẩn trọng hơn trong quá trình kiểm tra trang phục biểu diễn, đặc biệt với những chi tiết có thể gây hiểu lầm hoặc tạo phản ứng tiêu cực trong bối cảnh quốc tế.

G-Dragon anh 1

Chiếc áo gây tranh cãi của G-Dragon. Ảnh: X.

Công ty nói thêm: “Chúng tôi sẽ rà soát và cải thiện kỹ lưỡng toàn bộ quy trình xem xét, xác nhận nội bộ, bao gồm cả khâu styling, để vận hành theo những tiêu chuẩn cẩn trọng hơn”.

Gần đây, G-Dragon trở lại mạnh mẽ sau thời gian dài ít hoạt động solo. Năm 2025, nam ca sĩ phát hành album phòng thu Übermensch, đánh dấu dự án dài hơi đầu tiên sau hơn một thập kỷ, đồng thời mở ra chuyến lưu diễn cá nhân cùng tên.

Sang năm 2026, G-Dragon tiếp tục hoạt động cùng Big Bang. Tháng 4, BigBang tái xuất trên sân khấu Coachella, sau đó G-Dragon thông báo nhóm đã hoàn tất album mới và sẽ bắt đầu world tour kỷ niệm 20 năm vào tháng 8. Đây là thông tin đáng chú ý vì BigBang là một trong những nhóm nhạc định hình làn sóng Kpop, còn G-Dragon vẫn là nhân vật trung tâm trong lần trở lại này.

Dù vậy, giai đoạn gần đây của G-Dragon cũng không hoàn toàn thuận lợi. Một số màn trình diễn từng bị bàn luận về phong độ hát live, trong khi sự kiện K-SPARK in Macau cũng bị phản ánh có tình trạng chen lấn, xô đẩy trong khu vực khán giả, khâu tổ chức gặp nhiều vấn đề.

Bạn muốn tình yêu hay một mối quan hệ?

Tình yêu không phải một mối quan hệ. Tình yêu tạo ra mối liên kết nhưng không phải một mối quan hệ. Mối quan hệ là một trạng thái đã hoàn thành hoặc kết thúc. Mối quan hệ là một danh từ, là một thời kỳ đã qua, giống như tuần trăng mật đã kết thúc. Vậy nên không còn niềm vui, nhiệt huyết nào vì mọi thứ đã qua rồi.

Trong một thế giới đầy biến động, nơi sự lo lắng và bất an trở thành trạng thái thường trực, Can Trường của Osho là lời mời gọi người đọc bước vào hành trình sống can đảm, sống thật, sống toàn vẹn với chính mình.

Bạn gái Leonardo DiCaprio táo bạo

Vittoria Ceretti xuất hiện trong bộ váy xuyên thấu phủ chi tiết hoa tại bữa tiệc tiền Met Gala 2026 ở New York. Người mẫu hoàn thiện tạo hình bằng vòng cổ gần 380.000 USD.

7 giờ trước

Tuổi 51 của David Beckham

Victoria Beckham đăng loạt ảnh mừng sinh nhật của David Beckham. Ở tuổi 51, cựu danh thủ vẫn giữ phong độ và sức hút toàn cầu.

46:2746 hôm qua

Park Yoo Chun thay đổi không nhận ra

Park Yoo Chun gây chú ý với diện mạo gầy gò trong loạt ảnh mới tại Nhật Bản. Sau bê bối ma túy năm 2019, nam ca sĩ gần như vắng bóng khỏi showbiz Hàn.

16:16 2/5/2026

Minh An

G-Dragon Big Bang tranh cãi xin lỗi phân biệt

  • Big Bang

    Big Bang

    Big Bang là một nhóm nhạc Hàn Quốc với 5 thành viên thuộc YG Entertainment và nổi tiếng với các ca khúc như Lies, Haru haru, Tonight, Fantastic baby, Loser,... Năm 2011, nhóm từng giành chiến thắng ở hạng mục Best Worldwide Act tại MTV Europe Music Awards và album Alive trở thành album tiếng Hàn đầu tiên được xếp hạng trên Billboard 200.

    • Thành lập: 2016
    • Thành viên: G-Dragon, Taeyang, T.O.P, Daesung, Seungri

Đọc tiếp

Ca si Han vap tranh cai ve trang phuc hinh anh

Ca sĩ Hàn vấp tranh cãi về trang phục

58 phút trước 18:35 4/5/2026

0

Kim Chae Hyun vướng tranh cãi vì mặc trang phục gợi cảm trong video mới đây. Sau đó, nữ ca sĩ Hàn Quốc lên tiếng giải thích cô chính là người chọn bộ đồ đó.

H'Hen Nie mua nha moi hinh anh

H'Hen Niê mua nhà mới

3 giờ trước 17:00 4/5/2026

0

Nàng hậu cho biết vừa tậu một căn nhà rộng 102 m2 tại TP.HCM. Đây là thành quả của người đẹp sau nhiều năm làm việc chăm chỉ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý