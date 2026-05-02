Park Yoo Chun thay đổi không nhận ra

  • Thứ bảy, 2/5/2026 16:16 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Park Yoo Chun gây chú ý với diện mạo gầy gò trong loạt ảnh mới tại Nhật Bản. Sau bê bối ma túy năm 2019, nam ca sĩ gần như vắng bóng khỏi showbiz Hàn.

Theo Nate, Park Yoo Chun mới đây cập nhật hình ảnh về hoạt động tại Nhật Bản trên trang cá nhân. Nam ca sĩ đăng loạt ảnh kèm dòng chia sẻ: “Việc có thể đồng hành cùng nhau là minh chứng cho thấy tất cả đều đang làm việc chăm chỉ. Cảm ơn vì đã dành cho tôi khoảng thời gian tuyệt vời”.

Trong một số bức ảnh, Park Yoo Chun xuất hiện tại quán nhậu kiểu Nhật, cùng ê-kíp dùng bữa và uống bia sau lịch trình. Anh mặc áo len xanh, đeo kính, để tóc vàng. Hình ảnh đời thường của anh nhanh chóng gây chú ý bởi ngoại hình thay đổi khá rõ so với thời kỳ còn hoạt động sôi nổi tại Hàn Quốc.

Park Yoo Chun được nhận xét gầy hơn trước, gương mặt hốc hác, mái tóc thưa và phong cách giản dị. Sự thay đổi này khiến không ít người cho rằng khó nhận ra so với hình ảnh rạng rỡ, chỉn chu từng quen thuộc trên sân khấu.

Bên cạnh loạt ảnh, Park Yoo Chun cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục làm việc chăm chỉ. “Tôi thật sự cảm ơn mọi người. Tôi muốn làm việc chăm chỉ hơn nữa”, anh viết, cho thấy quyết tâm duy trì hoạt động tại thị trường Nhật Bản.

Park Yoo Chun anh 1

Hình ảnh mới của Park Yoo Chun. Ảnh: @Parkyoochun.

Park Yoo Chun từng là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh lao dốc sau bê bối ma túy năm 2019. Thời điểm đó, khi vướng nghi vấn sử dụng ma túy đá, nam nghệ sĩ tổ chức họp báo khẩn cấp, phủ nhận cáo buộc và thậm chí nhắc đến việc rút khỏi làng giải trí để chứng minh sự trong sạch.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát xác định Park Yoo Chun có sử dụng ma túy. Anh bị tuyên án 10 tháng tù, hưởng án treo 2 năm. Vụ việc khiến hình ảnh của nam ca sĩ sụp đổ, đồng thời gần như khép lại cơ hội hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc.

Sau đó, Park Yoo Chun rút lại tuyên bố giải nghệ và tiếp tục hoạt động ở nước ngoài, chủ yếu tại Nhật Bản. Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, cùng các tranh chấp pháp lý với công ty quản lý cũ, anh vẫn duy trì một số lịch trình biểu diễn, gặp gỡ người hâm mộ và cập nhật hoạt động trên mạng xã hội.

Minh An

Park Yoo Chun ma túy giải trí nghệ sĩ

