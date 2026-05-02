Nam ca sĩ hủy 22 đêm diễn sau khi nhập viện

Theo Daily Mail, Zayn Malik buộc phải hủy 22 buổi diễn tại Mỹ và Anh trong khuôn khổ tour lưu diễn toàn cầu sau khi nhập viện vì vấn đề sức khỏe.

Theo chia sẻ từ chính nghệ sĩ, anh đã được xuất viện, trở về nhà và đang “hồi phục tốt” sau lần nhập viện khẩn cấp vào tháng trước.

Cập nhật mới nhất cho thấy tour solo lớn nhất sự nghiệp của cựu thành viên One Direction dự kiến gồm 31 đêm diễn hiện bị cắt giảm xuống còn 9 buổi.

Trên trang cá nhân, Zayn Malik gửi lời cảm ơn người hâm mộ vì những lời chúc sức khỏe trong thời gian qua.

“Gửi tới người hâm mộ, cảm ơn các bạn rất nhiều vì sự ủng hộ và tình cảm dành cho tôi khi phát hành album, và quan trọng hơn là những lời cầu nguyện, chúc sức khỏe. Tôi cảm nhận được điều đó và nó thực sự có ý nghĩa rất lớn. Tôi đã ở nhà để hồi phục và đang ổn, và sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trước. Tôi buộc phải xem xét lại lịch trình trong những tháng tới và phải giảm số lượng buổi diễn trong tour KONNAKOL", nam ca sĩ viết.

Trước khi đổ bệnh, Zayn Malik đã công bố lịch diễn quy mô lớn tại nhiều đấu trường và sân vận động ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Mexico, dự kiến khép lại vào ngày 20/11 tại Kaseya Center (Miami, Mỹ). Động thái này được xem là bước tiến lớn trong sự nghiệp của anh, sau khi từng hủy nhiều lịch diễn trước đó vì chứng lo âu nghiêm trọng.

Hiện các đêm diễn tại Glasgow và Dublin đã bị hủy, song nam ca sĩ vẫn dự kiến biểu diễn tại Mexico, Argentina, Chile, Peru và Brazil.

Bên cạnh vấn đề sức khỏe, Zayn Malik gần đây còn vướng tranh cãi liên quan đến tin đồn xô xát với Louis Tomlinson trong quá trình ghi hình một dự án phim tài liệu. Theo một số nguồn tin, vụ việc khiến dự án bị hủy và hai bên ngừng liên lạc trong khoảng 6 tháng, tuy nhiên thông tin này chưa được chính thức xác nhận.

Zayn Malik sinh năm 1993 tại Anh, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng, được biết đến khi là thành viên của nhóm nhạc One Direction - một trong những boyband thành công nhất thế giới thập niên 2010. Sau khi rời nhóm vào năm 2015, anh theo đuổi sự nghiệp solo và nhanh chóng tạo dấu ấn với album đầu tay Mind of Mine cùng bản hit Pillowtalk, đạt thứ hạng cao trên nhiều bảng xếp hạng quốc tế.

Trong những năm tiếp theo, Zayn Malik duy trì hoạt động âm nhạc với các sản phẩm mang màu sắc R&B hiện đại. Anh từng nhiều lần tạm dừng biểu diễn do vấn đề lo âu, song vẫn giữ được sức hút trong thị trường âm nhạc. Về đời tư, Zayn Malik từng hẹn hò và có con chung với siêu mẫu Gigi Hadid. Cặp sao chia tay vào năm 2021.