Phương Anh Đào ở tuổi 34

Mới đây, Phương Anh Đào đăng tải video mừng sinh nhật tuổi 34. Thay vì tổ chức tiệc cầu kỳ, trong video, nữ diễn viên xuất hiện tại phòng tập Pilates, chuẩn bị một chiếc bánh nhỏ có nến. Sau đó, cô thực hiện loạt động tác treo người, lộn ngược trên dụng cụ tập rồi cúi xuống thổi nến. “Thổi nến cùng ‘em bé’ mười tám tuổi”, cô viết.

Dưới bài đăng, Phương Anh Đào nhận được nhiều lời chúc từ khán giả, bạn bè và đồng nghiệp. Bên cạnh đó, không ít bình luận dành lời khen cho vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ của cô ở tuổi 34, cho rằng Phương Anh Đào ngày càng xinh đẹp và giữ được nguồn năng lượng tích cực.

Trước đó ít ngày, Phương Anh Đào cũng chia sẻ khoảnh khắc được ê-kíp tổ chức sinh nhật sớm. Trong ảnh, nữ diễn viên vui vẻ xuất hiện chụp hình cùng mọi người bên chiếc bánh kem nhỏ, không khí thân mật và ấm áp. Cô chia sẻ: “Miếng bánh kem đầu tiên trong mùa sinh thần của em bé Kim Ngưu. Cảm ơn cả nhà đã luôn ở đây và thương tôi thiệt nhiều”.

Ở tuổi 34, Phương Anh Đào hiện là một trong những nữ diễn viên nổi bật của điện ảnh nội địa. Song khác với nhiều đồng nghiệp, cô không tham gia dày đặc các dự án phim ảnh mà có sự chọn lọc nhất định. Trong 3 năm qua, nữ diễn viên chỉ góp mặt trong 2 tác phẩm là Mai (Trấn Thành) và Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn). Cả hai đều thành công về mặt thương mại, đặc biệt Mai từng lập kỷ lục phòng vé ở thời điểm ra mắt. Bên cạnh sức hút phòng vé, diễn xuất của cô cũng được ghi nhận nhờ lối thể hiện tự nhiên, giàu cảm xúc.

Gần nhất, trong phim Tết 2026 Báu vật trời cho, cô vào vai Ngọc, một nữ đạo chích hoàn lương, chọn cuộc sống bình thường bên cậu con trai được sinh ra nhờ phương pháp IVF. Tuy nhiên, vai diễn được nhận xét không quá ấn tượng. Kịch bản dàn trải và thiếu chiều sâu tâm lý khiến nữ diễn viên không có nhiều không gian thể hiện. Trước những ý kiến trái chiều, Phương Anh Đào cho biết bản thân cô hài lòng với dự án này, không còn gì tiếc nuối.

“Tên của Phương Anh Đào không còn gắn với các vai nặng nề tâm lý, nghiệt ngã số phận. Tôi chọn nhân vật nhẹ nhàng, tươi vui hơn. Và bản thân đã thỏa mãn được với điều đó với nhân vật này. Hình như tôi luôn bị tích cực quá. Nhưng khi phim đã xong hoặc ngay cả thời điểm mới bắt đầu dự án, tôi đã có niềm tin rằng sẽ chạm đến khán giả rồi”, cô phản hồi.

Bên cạnh hoạt động diễn xuất, Phương Anh Đào còn là gương mặt được nhiều nhãn hàng chú ý nhờ hình ảnh sạch, đời tư kín tiếng và phong cách thanh lịch. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt hài hòa, làn da sáng, trong trẻo, phù hợp với các thương hiệu thuộc nhóm làm đẹp, thời trang và phong cách sống.

Trang phục của cô thường nghiêng về sự tối giản, nữ tính, ưu tiên trang phục có phom dáng gọn gàng, màu sắc nhã nhặn, vừa tạo cảm giác gần gũi vừa giữ được nét sang trọng khi xuất hiện tại sự kiện. Trong thời gian qua, Phương Anh Đào từng đồng hành hoặc xuất hiện trong hoạt động của một số thương hiệu như Omachi, L’Oréal Paris, Cetaphil, LANCI, PEDRO và Tommy Hilfiger, cho thấy sức hút thương mại ổn định của nữ diễn viên ngoài màn ảnh.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.