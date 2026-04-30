Noo Phước Thịnh giữa những bàn tán

Gần đây, Noo Phước Thịnh thu hút sự chú ý khi mạng xã hội lan truyền loạt tin nhắn được cho là giữa anh và một người đàn ông Trung Quốc. Nội dung trao đổi khá thoải mái, thân thiết, thể hiện sự quen biết nhất định giữa hai bên. Dù vậy, từ những thông tin này, một số người dùng mạng xã hội đã đưa ra các suy diễn có phần thái quá.

Theo thông tin, chàng trai người Trung Quốc được nhắc đến từng là hàng xóm của Noo Phước Thịnh. Cả hai có chung sở thích tập luyện thể thao và quen biết nhau tại phòng gym. Sau khi loạt tin nhắn riêng tư lan truyền, người này đã lên tiếng khẳng định mối quan hệ với nam ca sĩ chỉ dừng ở mức bạn bè. “Mối quan hệ của chúng tôi hoàn toàn là tình bạn giữa hai người đàn ông, không hơn không kém, vì vậy làm ơn đừng đoán mò nữa. Cảm ơn”, người này viết.

Ngay sau đó, Noo Phước Thịnh chia sẻ loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân, kèm dòng trạng thái: “Anh luôn bận rộn với những thứ tạo ra tiền. Còn những thể loại muốn phiền thì xin lỗi anh bận, miễn tiếp”. Một số ý kiến cho rằng nam ca sĩ đang có động thái đáp lại những bàn tán gần đây, trong khi không ít khán giả nhấn mạnh việc nghệ sĩ cần được tôn trọng đời sống cá nhân.

Hai năm trở lại, Noo Phước Thịnh duy trì tần suất hoạt động ổn định khi liên tục xuất hiện tại các sự kiện giải trí, sân khấu ca nhạc và chiến dịch quảng bá của nhiều nhãn hàng. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng giữ tương tác đều đặn trên mạng xã hội, góp phần duy trì độ nhận diện với công chúng. Tuy nhiên, so với giai đoạn trước, anh chưa có thêm dự án âm nhạc quy mô lớn hay sản phẩm mang tính bứt phá.

Sản phẩm âm nhạc gần đây của Noo Phước Thịnh là MV Đùa anh đau đấy (2024) không đạt được kỳ vọng về cả hiệu ứng lẫn chất lượng. Ngay sau khi phát hành, ca khúc ghi nhận lượng xem khá thấp so với vị thế của nam ca sĩ, đồng thời vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Không ít nhận xét cho rằng bài hát có cấu trúc an toàn, thiếu cao trào; phần giai điệu và ca từ chưa đủ nổi bật để tạo dấu ấn. Bên cạnh đó, việc thử nghiệm dòng nhạc mới được cho là chưa thực sự phù hợp với thế mạnh của nam ca sĩ.

Năm 2025, nam ca sĩ tổ chức live concert NOO’s Chill Night tại Đà Lạt, thu hút đông đảo khán giả. Đêm nhạc có hơn 30 ca khúc được trình diễn live band, cho thấy phong độ giọng hát và khả năng làm chủ sân khấu vẫn được giữ vững.

Đầu năm 2026, Noo Phước Thịnh gây chú ý khi thông báo đã thắng kiện trong vụ tranh chấp bản quyền với Zack Hemsey. Trước đó, nhạc sĩ người Mỹ cho rằng MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi sử dụng nhạc của mình mà chưa xin phép và yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, tòa án xác định Noo Phước Thịnh không vi phạm, do anh chỉ tham gia với vai trò ca sĩ, không phải người sở hữu hay quản lý sản phẩm. Vì vậy, các yêu cầu bồi thường và xin lỗi từ phía nguyên đơn đều không được chấp nhận.

Noo Phước Thịnh sinh năm 1988 tại TP.HCM, từng làm người mẫu ảnh trước khi chuyển hướng sang ca hát. Sau đó, sự nghiệp âm nhạc của anh phát triển nhanh chóng, trở thành một trong những giọng ca nam nổi bật của Vpop. Về đời tư, nam ca sĩ khá kín tiếng, ít chia sẻ chuyện tình cảm. Mối quan hệ hiếm hoi được công khai là với Mai Phương Thúy , khi cả hai từng thừa nhận có thời gian tìm hiểu trước khi khép lại trong êm đẹp.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.