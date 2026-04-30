Con trai ông Trump đợi chiến tranh khép lại để tổ chức đám cưới?

Donald Trump Jr. và Bettina Anderson chưa chốt ngày cưới dù từng gấp rút chuẩn bị. Cặp đôi được cho là trì hoãn kế hoạch do cân nhắc bối cảnh chiến sự tại Iran.

Con trai của ông Donald Trump - Donald Trump Jr., cùng bạn gái Bettina Anderson vẫn chưa ấn định ngày cưới. Theo Page Six, dù trước đó cặp đôi cho thấy đang rất gấp rút tiến tới hôn nhân, song họ phải trì hoãn kế hoạch và cân nhắc yếu tố thời điểm.

Trước đó, Donald Trump Jr. và Bettina Anderson đã tổ chức loạt sự kiện tiền hôn nhân và tiệc độc thân tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach (Florida, Mỹ). Nguồn tin cho biết cả hai từng mong muốn tổ chức đám cưới tại Nhà Trắng, song kế hoạch này có thể phải lùi lại khi xung đột tại Iran kéo dài hơn dự kiến.

Một nguồn tin thân cận chia sẻ, cặp đôi nhận thức rõ việc tổ chức một đám cưới xa hoa trong bối cảnh chiến sự vẫn gây thương vong có thể không phù hợp với dư luận. “Họ rất ý thức rằng việc tổ chức một đám cưới xa hoa tại Nhà Trắng trong bối cảnh vẫn có người thiệt mạng sẽ không được công chúng đón nhận. Đặc biệt là sau quốc yến dành cho Vua Charles, điều đó sẽ bị xem là quá phô trương và hình thức”, người này nói.

Donald Trump Jr. và Bettina Anderson đã tổ chức tiệc tiền hôn nhân và tiệc độc thân. Ảnh: Nytimes.

Mối quan hệ giữa Donald Trump Jr. và Bettina Anderson được cho là bắt đầu từ giữa năm 2024, sau khi con trai cựu Tổng thống Mỹ chấm dứt mối quan hệ với vị hôn thê trước đó. Ban đầu, cả hai vướng tin đồn hẹn hò khi xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện chính trị và đời sống xã hội, đặc biệt tại khu vực Palm Beach. Đến đầu năm 2025, cặp đôi dần công khai mối quan hệ, thường xuyên đồng hành tại các sự kiện lớn, từ hoạt động của gia đình Trump đến các chuyến đi và gala.

Đến tháng 12/2025, Donald Trump Jr. và Bettina Anderson chính thức đính hôn sau khoảng một năm hẹn hò, đánh dấu bước tiến quan trọng trong mối quan hệ. Sau đó, hai người nhanh chóng tổ chức các hoạt động tiền hôn lễ và lên kế hoạch kết hôn.

Donald Trump Jr. là con trai cả của ông Donald Trump, hiện là một doanh nhân và nhân vật có ảnh hưởng trong giới chính trị Mỹ. Ông tham gia điều hành tập đoàn gia đình Trump Organization và thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động vận động chính trị của Đảng Cộng hòa. Trump Jr. từng kết hôn với Vanessa Trump và có 5 người con trước khi ly hôn năm 2018. Sau đó, ông có thời gian đính hôn với người dẫn chương trình Kimberly Guilfoyle trước khi chia tay vào năm 2024.

Bettina Anderson là một người mẫu kiêm socialite (nhân vật nổi bật trong giới thượng lưu) tại Palm Beach, Florida. Cô sinh năm 1986 trong một gia đình có thế lực tài chính - cha là cựu chủ tịch ngân hàng, mẹ là doanh nhân. Anderson tốt nghiệp Đại học Columbia chuyên ngành lịch sử nghệ thuật.