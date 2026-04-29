Vẻ ngoài như AI của nữ ca sĩ gây bàn tán

Karina và Winter gây chú ý với loạt ảnh hậu trường trailer "Complæxity". Visual của cô được nhận xét siêu thực, như nhân vật AI.

Theo Chosun, mới đây, thành viên nhóm nhạc nữ aespa - Karina và Winter, đang thu hút sự quan tâm khi chia sẻ loạt ảnh hậu trường từ trailer Complæxity cho album phòng thu thứ hai LEMONADE. Bộ ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, với nhiều ý kiến nhận xét visual của nữ thần tượng mang cảm giác “phi thực”, thậm chí được ví như ma nơ canh hoặc nhân vật AI.

Trong loạt hình, Karina theo đuổi concept gợi cảm với bodysuit ôm sát. Thiết kế này giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai cùng đường nét cơ thể. Với mái tóc đen dài, Karina tạo nên hình ảnh cuốn hút, mang phong cách thị giác như ma-nơ-canh. Cô còn tạo dáng cạnh ma-nơ-canh thật và ghi lại cả khoảnh khắc nghỉ ngơi trong quá trình quay hình, nhưng vẫn giữ được thần thái nổi bật. Góc nghiêng với đường viền hàm rõ nét cùng làn da mịn càng làm nổi bật hình ảnh của cô.

Trong khi đó, Winter cũng chia sẻ loạt ảnh tại phim trường nhưng không kèm chú thích. Nữ ca sĩ diện cùng mẫu bodysuit, khoe vóc dáng thanh mảnh và phần cơ bụng. Với mái tóc vàng, Winter mang đến diện mạo mới, được nhận xét giống hình tượng búp bê sống. Phong thái lạnh lùng, kết hợp nét quyến rũ đặc trưng, giúp cô tiếp tục thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Tạo hình của Winter và Karina trong Complæxity. Ảnh: aespa.

Đáng chú ý, loạt ảnh lần này được đánh giá phù hợp với định hướng concept của aespa - nhóm nhạc theo đuổi phong cách kết hợp giữa thực và ảo. Trong trailer Complæxity, Karina từng gây chú ý khi chuyển đổi linh hoạt giữa hình ảnh mang tính kỹ thuật số và đời thực, góp phần làm rõ chủ đề xuyên suốt mà nhóm theo đuổi.

Karina (tên thật Yoo Ji Min, sinh năm 2000) là trưởng nhóm của aespa trực thuộc SM Entertainment. Cô ra mắt năm 2020 với ca khúc Black Mamba, đảm nhận các vị trí nhảy chính, rapper và center. Trước khi debut, Karina trải qua nhiều năm đào tạo và nhanh chóng gây chú ý nhờ kỹ năng trình diễn ổn định cùng ngoại hình nổi bật.

Winter (tên thật Kim Min-jeong, sinh năm 2001) đảm nhiệm vai trò hát chính và nhảy dẫn, góp phần tạo nên màu sắc âm nhạc đặc trưng của nhóm.