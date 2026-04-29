Chi Pu gây chú ý khi đăng loạt ảnh check-in Hội An với trang phục trắng nhẹ nhàng, tôn vóc dáng cân đối. Bộ ảnh nhanh chóng thu hút tương tác.

Ngày 29/4, các sao Việt như Chi Pu, Minh Triệu, Văn Mai Hương, Đông Nhi, Huyền Baby... bắt đầu chia sẻ hình ảnh trong kỳ nghỉ lễ. Chi Pu thu hút sự quan tâm khi chia sẻ loạt ảnh check-in tại Hội An. "Morning in Hoi An", nữ ca sĩ viết.

Ở bộ ảnh lần này, Chi Pu ưu tiên trang phục tông trắng với thiết kế áo yếm phối chi tiết bèo nhẹ, kết hợp chân váy dài ôm dáng. Phom dáng gọn gàng cùng chất liệu mềm rũ giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng, đồng thời tôn lên vóc dáng cân đối.

Các khung hình được thực hiện tại nhiều không gian khác nhau như bãi biển, khuôn viên cây xanh và khu vực nội thất. Ở mỗi bối cảnh, Chi Pu thay đổi cách tạo dáng, phù hợp với tinh thần của bộ ảnh.

Chi Pu đăng ảnh tại Hội An. Ảnh: @chipu.

Sau khi đăng tải, bộ ảnh nhanh chóng ghi nhận lượng tương tác cao trên mạng xã hội. Phần lớn dành lời khen cho sắc vóc của Chi Pu. Một ngày trước đó, Chi Pu cũng đăng tải loạt ảnh với trang phục tông đen ôm sát, khoe vóc dáng cân đối và đường cong cơ thể.

Trong khi đó, siêu mẫu Minh Triệu cũng chia sẻ loạt hình ảnh trong kỳ nghỉ lễ. Kèm bài đăng, cô bày tỏ niềm vui khi nhìn lại tháng vừa qua. "Một tháng với những cột mốc và sự thay đổi làm Triệu vui lắm. Cảm ơn mọi người đã giúp mình có một tháng 4 tuyệt vời nhất từ trước đến nay", cô viết.

Minh Triệu, Văn Mai Hương cũng chia sẻ khoảnh khắc trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh: FBNV.

Ở loạt ảnh đi kèm, Minh Triệu ghi điểm với hình ảnh đời thường nhưng vẫn nổi bật. Cô xuất hiện trong trang phục đơn giản, khoe vóc dáng săn chắc và làn da khỏe khoắn. Ở một khung hình khác, người mẫu chụp cận gương mặt qua gương, gây ấn tượng với lớp trang điểm nhẹ, làn da căng bóng và thần thái tự nhiên.

Bên cạnh đó, Huyền Baby, Văn Mai Hương cũng được khen vóc dáng khi gia nhập "đường đua bikini" cùng dàn sao Việt dịp hè.