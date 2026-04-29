Andree giữa tin hẹn hò

  • Thứ tư, 29/4/2026 11:59 (GMT+7)
Andree Right Hand bất ngờ vướng tin đồn hẹn hò TikToker Hà Môi. Trước đó, nam rapper gây chú ý khi có mối quan hệ gắn bó với Phương Ly.

Mới đây, rapper Andree Right Hand bất ngờ vướng nghi vấn hẹn hò với TikToker Hà Môi, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tin đồn xuất hiện khi cả hai được cho là đăng tải những hình ảnh có bối cảnh tương đồng trong chuyến đi Phú Quốc vào giữa tháng 4. Bên cạnh đó, trong video ghi lại khung cảnh biển do nam rapper chia sẻ, một số ý kiến cho rằng xuất hiện giọng nói của Hà Môi ở phía sau.

Giữa loạt đồn đoán, rapper vẫn giữ im lặng. Gần đây, Andree khá kín tiếng trong cả hoạt động âm nhạc lẫn đời tư, không còn xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội như trước. Anh cũng ít ra sản phẩm mới.

Vào cuối năm 2025, ca khúc Em iu của Andree bị nhắc tên trong văn bản của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM. Theo nội dung công văn, đây là một trong những bài hát bị đánh giá có ngôn ngữ phản cảm, dung tục, thiếu chuẩn mực và không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Sau đó, MV chính thức của ca khúc đã không còn xuất hiện trên YouTube. Trong một sự kiện, Andree Right Hand cho biết anh xem đây là cơ hội để nhìn nhận lại bản thân và định hướng âm nhạc.

Trước khi vướng nghi vấn hẹn hò với Hà Môi, Andree được cho là có mối quan hệ tình cảm với Phương Ly từ năm 2023. Trong khoảng thời gian này, cả hai liên tục để lộ những khoảnh khắc thân thiết, từ các chuyến du lịch tại Phú Quốc đến những lần xuất hiện cùng nhau trên sân pickleball vào tháng 4/2024. Đến giữa tháng 7/2024, cặp đôi tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trong đoạn video nắm tay dạo phố tại Nha Trang. Sau đó, nữ ca sĩ còn chia sẻ hình ảnh chụp chung với Andree trên trang cá nhân, đánh dấu cột mốc 10 năm quen biết.

Dù vậy, cả hai vướng nghi vấn “đường ai nấy đi” từ khoảng cuối tháng 8/2025, khi không còn xuất hiện hay tương tác cùng nhau trên mạng xã hội. Tin đồn lan rộng sau một bài đăng được cho là của bạn thân Phương Ly, chia sẻ ảnh chụp cuộc gọi video kèm dòng trạng thái ẩn ý “Người độc thân thường sẽ giàu”. Dù chưa có xác nhận chính thức, loạt dấu hiệu gián tiếp khiến công chúng cho rằng mối quan hệ đã khép lại.
Andree Right Hand sinh năm 1987, được biết đến rộng rãi trong cộng đồng hiphop Việt. Anh bắt đầu hoạt động rap từ khoảng năm 2005, từng là gương mặt nổi bật của giới underground trước khi bước ra mainstream và trở thành huấn luyện viên chương trình Rap Việt mùa 3. Andree theo đuổi dòng hiphop hiện đại, chịu ảnh hưởng từ rap Mỹ với phong cách thể hiện thiên về “flexing” và cái tôi cá nhân. Tuy nhiên, một số ca khúc cũng gây tranh luận do ca từ và hình ảnh nhạy cảm.

Minh An

Ảnh: @Andreerighthand, @hamoi

