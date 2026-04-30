Động thái của Noo Phước Thịnh giữa tin nhắn với chàng trai Trung Quốc

Noo Phước Thịnh gây chú ý khi đăng loạt ảnh mới kèm dòng trạng thái ẩn ý. Động thái này xuất hiện giữa lúc loạt tin nhắn được cho của anh lan truyền trên mạng xã hội.

Những ngày qua, Noo Phước Thịnh nhận nhiều sự chú ý khi mạng xã hội xuất hiện loạt ảnh chụp tin nhắn được cho là giữa anh và một chàng trai người Trung Quốc. Nội dung đoạn hội thoại chủ yếu xoay quanh những câu hỏi thăm như công việc, thời tiết, nơi sinh sống. Cách trao đổi khá thoải mái, thân thiết, tuy nhiên, vẫn nảy sinh một số suy diễn thái quá từ người dùng mạng xã hội.

Ngay sau đó, Noo Phước Thịnh đăng tải loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái gây chú ý. Nam ca sĩ viết: “Anh luôn bận rộn với những thứ tạo ra tiền. Còn những thể loại muốn phiền thì xin lỗi anh bận miễn tiếp”.

Trong loạt ảnh, Noo Phước Thịnh xuất hiện với phong cách lịch lãm. Anh diện áo sơ mi trắng mở cổ kết hợp với quần âu đen và áo khoác ánh bạc đính kết cầu kỳ, tạo hiệu ứng ánh sáng nổi bật.

Động thái mới của Noo Phước Thịnh nhanh chóng nhận về nhiều bình luận. Một số ý kiến cho rằng anh có thể đang đáp trả ẩn ý trước những bàn tán gần đây, trong khi nhiều khán giả bày tỏ nghệ sĩ nên được tôn trọng quyền riêng tư.

Gần đây, tin nhắn riêng tư được cho của Noo Phước Thịnh lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: @noophuocthinh.

Hiện Noo Phước Thịnh chưa đưa ra phát ngôn chính thức liên quan đến loạt tin nhắn đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trong khi đó, chàng trai người Trung Quốc được nhắc đến với Noo Phước Thịnh không phải nhân vật hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Người này từng có thời gian sinh sống tại Việt Nam, trong đó có giai đoạn ở TP.HCM và quen biết Noo Phước Thịnh do từng là hàng xóm, có chung sở thích tập luyện thể thao.

Sau khi loạt tin nhắn riêng tư lan truyền, chàng trai này lên tiếng khẳng định mối quan hệ với Noo Phước Thịnh chỉ là bạn bè, đồng thời cho biết bản thân đã có bạn gái và mong câu chuyện không bị suy diễn quá xa.

Noo Phước Thịnh sinh năm 1988 tại TP.HCM. Trước khi trở thành ca sĩ, anh từng hoạt động với vai trò người mẫu ảnh cho các tạp chí tuổi teen, sau đó chuyển hướng sang ca hát và nhanh chóng trở thành một trong những giọng ca nam nổi bật của Vpop. Trong sự nghiệp, Noo Phước Thịnh ghi dấu với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích, từng tổ chức liveshow quy mô lớn, đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại các chương trình âm nhạc.

Về đời tư, Noo Phước Thịnh khá kín tiếng và hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm trước công chúng. Mối quan hệ từng được chú ý nhất của anh là với Hoa hậu Mai Phương Thúy, khi nam ca sĩ từng xác nhận cả hai có thời gian hẹn hò nhưng sau đó kết thúc trong tốt đẹp.