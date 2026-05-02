Đám hỏi của Akira Phan và bạn gái doanh nhân

Akira Phan tổ chức lễ ăn hỏi với bạn gái doanh nhân tại TP.HCM, đánh dấu cột mốc mới trong cuộc sống của nam ca sĩ.

Sáng 2/5, lễ ăn hỏi của ca sĩ Akira Phan và bạn gái doanh nhân Phương Maika diễn ra tại TP.HCM. Akira Phan xuất hiện với diện mạo chỉn chu, lịch lãm trong vest trắng, quần đen. Nam ca sĩ tự lái xe đến nhà cô dâu để thực hiện các nghi thức trong lễ gia tiên. Trong ngày trọng đại, anh liên tục nở nụ cười khi sánh đôi bên Phương Maika và cùng hai bên gia đình chụp ảnh kỷ niệm.

Không gian lễ ăn hỏi được trang trí nổi bật với tông vàng - trắng chủ đạo. Khu vực trước nhà cô dâu phủ nhiều hoa tươi, kết thành vòm lớn ở lối vào, tạo cảm giác trang nhã.

Đoàn nhà trai xuất hiện đồng bộ trong trang phục sáng màu, mang theo các tráp sính lễ được trang trí cầu kỳ. Cô dâu Phương Maika diện đầm trắng ôm dáng, vẻ ngoài rạng rỡ.

Lễ ăn hỏi của Akira Phan. Ảnh: @Akiraphan.

Trước đó, Akira Phan và Phương Maika đã công khai chia sẻ nhiều khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng và sự kiện. Những ngày gần đây, giọng ca Mùa đông không lạnh cũng đăng tải hình ảnh cùng bạn gái tất bật chuẩn bị cho hôn lễ, từ thử hỷ phục đến trang trí không gian bằng nhiều hoa tươi. Theo nam ca sĩ, lễ cưới dự kiến vào tháng 9.

"Em khiến anh hiểu rằng, trưởng thành không phải là đi thật xa một mình, mà là tìm được một người để cùng đi thật lâu. Và cũng là lần đầu tiên, anh nhận ra mình muốn sống có trách nhiệm hơn - không chỉ cho riêng mình, mà còn cho một người khác. Cảm ơn em, vì đã đến, để anh hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở những điều xa xôi, mà là có một người để cùng nhau vun đắp mỗi ngày. Cảm ơn em, vì đã đến để cùng anh viết tiếp chương hạnh phúc nhất cuộc đời", nam ca sĩ chia sẻ.

Akira Phan tên thật là Phan Võ Thanh Hùng, sinh năm 1985. Anh nổi tiếng vào cuối thập niên 2000 với nhiều bản hit như Mùa đông không lạnh, Đứng dậy vươn vai, Lời nguyền, Thiên đường thứ hai, Giây phút êm đềm…