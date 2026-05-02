Tuổi 51 của David Beckham

  • Thứ bảy, 2/5/2026 21:46 (GMT+7)
Victoria Beckham đăng loạt ảnh mừng sinh nhật của David Beckham. Ở tuổi 51, cựu danh thủ vẫn giữ phong độ và sức hút toàn cầu.

Theo The Sun, ngày 2/5, David Beckham đón sinh nhật tuổi 51. Nhân dịp này, Victoria Beckham đăng tải nhiều hình ảnh của chồng trên trang cá nhân, gồm những khoảnh khắc đời thường, ảnh gia đình và một số bức ảnh chưa từng công bố.

Trong loạt ảnh, khoảnh khắc cựu danh thủ diện đồ bơi khoe hình thể nhận nhiều sự quan tâm. Beckham được nhận xét vẫn giữ được phong độ sau nhiều năm. Kèm theo loạt ảnh, Victoria dành cho chồng lời chúc ngọt ngào: "Anh là cả thế giới của gia đình. Em và các con yêu anh rất nhiều!".

Victoria đăng ảnh chúc mừng sinh nhật David Beckham. Ảnh: @VictoriaBeckham.

Cô viết tiếp: “Chúc mừng sinh nhật người chồng, người cha, người con, người anh em và người bạn tuyệt vời nhất. Gửi đến tâm hồn tử tế và hào phóng nhất".

Victoria còn chia sẻ thêm một số khoảnh khắc hài hước của chồng, trong đó có video trêu David Beckham về lần tự cắt tóc hỏng. Gia đình Beckham được cho là bắt đầu mừng sinh nhật từ tối trước đó bằng một bữa tối ấm cúng, có bánh sinh nhật và sự xuất hiện của bà Sandra, mẹ của David.

Sinh nhật tuổi 51 của David Beckham cũng được chú ý trong bối cảnh gia đình liên tục vướng tin đồn rạn nứt với Brooklyn. Theo The Sun, Romeo và Cruz đều đăng lời chúc mừng sinh nhật cha trên Instagram, trong khi Brooklyn không công khai động thái tương tự.

David Beckham sinh năm 1975 tại Leytonstone, London, Anh. Sau khi giải nghệ năm 2013, cựu danh thủ vẫn duy trì ảnh hưởng lớn trong bóng đá và lĩnh vực giải trí. Anh hiện là đồng sở hữu Inter Miami CF và Salford City FC, đồng thời tiếp tục là gương mặt được nhiều thương hiệu lớn lựa chọn.

Ở tuổi 51, Beckham không chỉ được nhắc đến như một cựu cầu thủ nổi tiếng, mà còn là biểu tượng thời trang, và nhân vật có sức ảnh hưởng trong các hoạt động xã hội. Cuối năm 2025, anh được Vua Charles phong tước Hiệp sĩ tại Lâu đài Windsor nhằm ghi nhận những đóng góp lâu dài cho thể thao và hoạt động thiện nguyện.

Bên cạnh sự nghiệp thể thao, David Beckham cũng gắn bó nhiều năm với UNICEF. Anh trở thành Đại sứ thiện chí của tổ chức này từ năm 2005 và sau đó thành lập quỹ 7 Fund nhằm hỗ trợ trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái, vượt qua các rào cản như bạo lực, hôn nhân trẻ em và thiếu cơ hội học tập.

Minh An

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Bộ phim khiến khán giả tức giận

Việc nhà sản xuất "Tam Tâm Nhị Ý" đột ngột rút phim khỏi hệ thống rạp trước giờ khởi chiếu chính thức khiến công chúng bức xúc.

Dương Thái Ngọc ở tuổi 31

Bước qua những ồn ào tình cảm trước đó, Dương Thái Ngọc hiện có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng là Trương Hướng Vinh.

