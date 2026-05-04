Bạn gái Leonardo DiCaprio táo bạo

  • Thứ hai, 4/5/2026 12:48 (GMT+7)
Vittoria Ceretti xuất hiện trong bộ váy xuyên thấu phủ chi tiết hoa tại bữa tiệc tiền Met Gala 2026 ở New York. Người mẫu hoàn thiện tạo hình bằng vòng cổ gần 380.000 USD.

Theo Instyle, mới đây, nhiều ngôi sao có mặt tại bữa tiệc tiền Met Gala 2026 ở New York. Trong số khách mời, Vittoria Ceretti - người mẫu đang hẹn hò Leonardo DiCaprio từ tháng 8/2023, thu hút sự chú ý với lựa chọn trang phục táo bạo.

Ceretti diện thiết kế từ bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 của Chanel. Bộ váy có phom cổ yếm xẻ sâu, nền vải xuyên thấu gần như hoàn toàn, phủ các chi tiết hoa màu vàng, trắng, đen và điểm xuyết sắc đỏ. Các mảng hoa được sắp xếp dọc từ phần cổ, vai xuống thân áo, sau đó mở rộng ở eo, tạo hiệu ứng như những cụm hoa lớn bao phủ cơ thể.

Vittoria Ceretti tại buổi tiệc tiền Met Gala. Ảnh: GC Image.

Dù đi theo xu hướng naked dress (xuyên thấu) vốn quen thuộc trên thảm đỏ Met Gala, váy của Ceretti vẫn được nhận xét có nhiều chi tiết cầu kỳ. Phần chân váy từ ngang gối trở xuống trở nên kín đáo hơn, dùng nền tối để làm nổi bật các họa tiết hoa thêu kích thước lớn ở gấu váy. Người mẫu phối trang phục cùng nội y màu đen.

Để giữ tổng thể mềm mại, Vittoria Ceretti để tóc nâu xõa sóng nhẹ, trang điểm tối giản với son hồng nhạt và phấn mắt nâu ánh nhũ. Cô mang clutch đen, đồng thời tạo điểm nhấn bằng vòng cổ xa xỉ của thương hiệu trang sức REZA có trụ sở tại New York.

Theo InStyle, chiếc vòng thuộc dòng Nature, trị giá 379.500 USD, lấy cảm hứng từ những giọt sương trên mạng nhện. Món trang sức được đính 12 viên ngọc lục bảo, một viên sapphire hồng cắt trillion, 102 viên kim cương cắt princess và 26 viên kim cương tròn. Sắc màu của vòng cổ cũng được cho là hài hòa với các chi tiết hoa nhiều màu ở phần cổ áo.

Vittoria Ceretti là một trong những gương mặt người mẫu quốc tế nổi bật hiện nay. Ngoài sự nghiệp thời trang, cô còn được truyền thông quan tâm vì mối quan hệ với Leonardo DiCaprio. Cả hai được cho là gắn bó từ tháng 8/2023 và từng cùng xuất hiện tại Met Gala 2025.

Ở Met Gala 2025, Ceretti xuất hiện trong thiết kế đặt riêng màu xanh navy của Moncler x EE7, phù hợp chủ đề “Superfine: Tailoring Black Style”. Bộ váy khi đó gây chú ý với mũ trùm cỡ lớn, găng tay đồng bộ và phần tà dài cần người hỗ trợ khi di chuyển trên thảm đỏ.

Minh An

Vittoria Ceretti Chanel giải trí người mẫu táo bạo

  Chanel

    Chanel

    Được thành lập từ những năm 1909-1910 do Gabrielle "Coco" Chanel sáng lập, cái tên Chanel được biết đến như một nhãn hiệu thời trang cao cấp của ngành công nghiệp thời trang nước Pháp. Công ty thuộc sở hữu Alain Wertheimer và Gérard Wertheimer, cháu trai của Pierre Wertheimer, là đối tác kinh doanh ban đầu của Coco Chanel.

    • Thành lập: 1909
    • Sáng lập: Coco Chanel
    • Trụ sở chính: London, Anh

Phía G-Dragon xin lỗi sau khi gây tranh cãi

19:04 4/5/2026

Trang phục biểu diễn của ca sĩ G-Dragon gây tranh cãi vì có in dòng chữ không phù hợp. Trước sự việc này, công ty quản lý của anh đã lên tiếng xin lỗi.

Ca sĩ Hàn vấp tranh cãi về trang phục

18:35 4/5/2026

Kim Chae Hyun vướng tranh cãi vì mặc trang phục gợi cảm trong video mới đây. Sau đó, nữ ca sĩ Hàn Quốc lên tiếng giải thích cô chính là người chọn bộ đồ đó.

