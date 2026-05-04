Bạn gái Leonardo DiCaprio táo bạo

Vittoria Ceretti xuất hiện trong bộ váy xuyên thấu phủ chi tiết hoa tại bữa tiệc tiền Met Gala 2026 ở New York. Người mẫu hoàn thiện tạo hình bằng vòng cổ gần 380.000 USD.

Theo Instyle, mới đây, nhiều ngôi sao có mặt tại bữa tiệc tiền Met Gala 2026 ở New York. Trong số khách mời, Vittoria Ceretti - người mẫu đang hẹn hò Leonardo DiCaprio từ tháng 8/2023, thu hút sự chú ý với lựa chọn trang phục táo bạo.

Ceretti diện thiết kế từ bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 của Chanel. Bộ váy có phom cổ yếm xẻ sâu, nền vải xuyên thấu gần như hoàn toàn, phủ các chi tiết hoa màu vàng, trắng, đen và điểm xuyết sắc đỏ. Các mảng hoa được sắp xếp dọc từ phần cổ, vai xuống thân áo, sau đó mở rộng ở eo, tạo hiệu ứng như những cụm hoa lớn bao phủ cơ thể.

Vittoria Ceretti tại buổi tiệc tiền Met Gala. Ảnh: GC Image.

Dù đi theo xu hướng naked dress (xuyên thấu) vốn quen thuộc trên thảm đỏ Met Gala, váy của Ceretti vẫn được nhận xét có nhiều chi tiết cầu kỳ. Phần chân váy từ ngang gối trở xuống trở nên kín đáo hơn, dùng nền tối để làm nổi bật các họa tiết hoa thêu kích thước lớn ở gấu váy. Người mẫu phối trang phục cùng nội y màu đen.

Để giữ tổng thể mềm mại, Vittoria Ceretti để tóc nâu xõa sóng nhẹ, trang điểm tối giản với son hồng nhạt và phấn mắt nâu ánh nhũ. Cô mang clutch đen, đồng thời tạo điểm nhấn bằng vòng cổ xa xỉ của thương hiệu trang sức REZA có trụ sở tại New York.

Theo InStyle, chiếc vòng thuộc dòng Nature, trị giá 379.500 USD , lấy cảm hứng từ những giọt sương trên mạng nhện. Món trang sức được đính 12 viên ngọc lục bảo, một viên sapphire hồng cắt trillion, 102 viên kim cương cắt princess và 26 viên kim cương tròn. Sắc màu của vòng cổ cũng được cho là hài hòa với các chi tiết hoa nhiều màu ở phần cổ áo.

Vittoria Ceretti là một trong những gương mặt người mẫu quốc tế nổi bật hiện nay. Ngoài sự nghiệp thời trang, cô còn được truyền thông quan tâm vì mối quan hệ với Leonardo DiCaprio. Cả hai được cho là gắn bó từ tháng 8/2023 và từng cùng xuất hiện tại Met Gala 2025.

Ở Met Gala 2025, Ceretti xuất hiện trong thiết kế đặt riêng màu xanh navy của Moncler x EE7, phù hợp chủ đề “Superfine: Tailoring Black Style”. Bộ váy khi đó gây chú ý với mũ trùm cỡ lớn, găng tay đồng bộ và phần tà dài cần người hỗ trợ khi di chuyển trên thảm đỏ.