Chuyện tình của tài tử Tạ Hiền và bạn gái kém 49 tuổi

Mối tình chênh lệch 49 tuổi giữa Tạ Hiền và bạn gái kém 49 tuổi Coco từng gây chấn động showbiz Hong Kong suốt nhiều năm. Hai người hẹn hò từ năm 2005 khi Coco mới 20 tuổi và chia tay vào năm 2018.

Coco gần đây lần đầu tiết lộ rõ hơn về nguyên nhân kết thúc mối quan hệ cũng như cuộc trò chuyện cuối giữa cả hai.



Theo lời Coco, hai người gặp nhau lần đầu vào năm 2004 tại khách sạn ở Thượng Hải. Hình ảnh Tạ Hiền trong bộ vest lịch lãm, tay cầm xì gà khiến cô ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngày hôm sau, ông chủ động mời cô đi ăn trưa. Ban đầu cô giả vờ từ chối nhưng thực chất đã có cảm tình và quyết định nhận lời.

Sau bữa ăn, cả hai cùng ra sân bay. Thời tiết lạnh, Tạ Hiền đã chủ động mở áo khoác để cô sưởi ấm tay. Cử chỉ nhỏ nhưng khiến Coco cảm nhận rõ sự quan tâm và tin rằng đó là khởi đầu của tình yêu sét đánh.

Người mẫu Coco - tình trẻ kém 49 tuổi của Tạ Hiền (phải) nhắc về mối tình đã qua.

Trong thời gian theo đuổi, tài tử thể hiện sự ga lăng. Ông từng chuẩn bị váy dạ hội hàng hiệu mời Coco tham dự sự kiện, kèm lời nhắn vui rằng bộ trang sức đi kèm là “mượn của con gái Tạ Đình Đình, nhớ trả lại”. Cách thể hiện phóng khoáng lại dí dỏm này khiến mối quan hệ của họ thêm phần đặc biệt.

Coco cũng tiết lộ nam thần trong lòng cô khi đó là Phương Trung Tín. Trong một lần gặp gỡ, Tạ Hiền còn nửa đùa nửa thật tuyên bố chủ quyền, hỏi ai đẹp trai hơn và nhận được câu trả lời hài ông là “người đẹp trai nhất Hong Kong”.

Người mẫu cho biết bước ngoặt xảy ra trong một lần cả hai cùng đi leo núi. Khi đó, Tạ Hiền nhận ra sự khác biệt về thể trạng và tuổi tác giữa hai người, mong muốn cô có tương lai tốt hơn. Dù không có cuộc nói chuyện chính thức về chia tay, ông khuyên cô nên rời Hong Kong (Trung Quốc), mở rộng các mối quan hệ và tập trung phát triển sự nghiệp. Sau đó, Coco trở về Trung Quốc, bận rộn với công việc kinh doanh, hai người từ đó dần xa nhau.

Lần gặp cuối của họ diễn ra vào cuối năm 2018, khi tin chia tay lan rộng. Coco kể rằng sau khi dự tiệc cùng bạn bè, cô đến thăm Tạ Hiền. Hai người trò chuyện một lúc, rồi ông ôm cô thật chặt và nói không biết lần chia tay này khi nào mới gặp lại.

Bố tài tử Tạ Đình Phong bên cạnh tình trẻ Coco thời điểm vẫn đang mặn nồng.

Ông còn dặn dò, nếu sau này cô gặp được người đàn ông tốt, nhất định phải dẫn đến cho ông xem, bởi ông không cho phép ai đối xử tệ với cô. Sau đó, cả hai ôm nhau lần cuối và đường ai nấy đi.

Coco thừa nhận trong lòng cô đã sớm cảm nhận được mong muốn của Tạ Hiền là để cô có một cuộc sống mới. Sau chia tay, họ chỉ giữ liên lạc qua điện thoại và không gặp lại. Cô cho rằng mối quan hệ kéo dài hơn một thập kỷ là điều đẹp đẽ, không ai phụ lòng ai.

Nói về cảm xúc, Coco nhiều lần rơi nước mắt, nhưng vẫn trân trọng mối tình này. Với cô, tình yêu giữa hai người theo thời gian đã chuyển thành tình thân. Khi được hỏi về chuyện tình cảm hiện tại, cô cho biết vẫn chưa tìm được người phù hợp để giới thiệu với Tạ Hiền như lời ông từng dặn.

Sau thời gian gần như biến mất khỏi truyền thông, Coco phủ nhận những nghi vấn cho rằng cô lợi dụng chuyện cũ để gây chú ý. Cô khẳng định bản thân không phải người đi nói xấu hay khai thác đời tư người khác, đặc biệt là với người từng đối xử tốt và yêu thương mình như Tạ Hiền.

Về tin đồn từng nhận 20 triệu HKD tiền chia tay, Coco không xác nhận. Cô cho biết trong suốt thời gian chung sống, cả hai chi tiêu chung, tài khoản minh bạch. Vì vậy, cô đề nghị công chúng không tiếp tục đào sâu vào vấn đề này.

Chia tay đã nhiều năm, Coco vẫn thể hiện thái độ trân trọng mối quan hệ cũ. Người mẫu không muốn nhắc lại những điều tiêu cực, mà chỉ coi đó là phần ký ức quan trọng trong cuộc đời.

Tạ Hiền sinh năm 1936, bước chân vào giới giải trí từ thập niên 1950 và là tượng đài lớn của màn ảnh Hong Kong, Trung Quốc. Tạ Hiền ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách như Tuyết sơn phi hồ, Thiên Long Bát Bộ, Anh hùng xạ điêu, Đội bóng Thiếu Lâm, vai thần bài Long Tứ trong King Of Gambler.