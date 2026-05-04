Ca sĩ Hàn vấp tranh cãi về trang phục

Kim Chae Hyun vướng tranh cãi vì mặc trang phục gợi cảm trong video mới đây. Sau đó, nữ ca sĩ Hàn Quốc lên tiếng giải thích cô chính là người chọn bộ đồ đó.

Một đoạn video hậu trường của nhóm nhạc Hàn Quốc Kep1er bất ngờ làm dấy lên tranh cãi, tờ Xports News đưa tin. Lý do là trong video, trang phục của thành viên Kim Chae Hyun được cho là gợi cảm quá mức.

Trong video mới được đăng tải trên kênh YouTube chính thức của Kep1er, các thành viên Kim Chae Hyun, Choi Yujin và Xiaoting cùng tham gia lớp học ballet. Tuy nhiên, bộ trang phục màu hồng của Chae Hyun với phần cổ khoét sâu nhanh chóng thu hút sự chú ý. Một bộ phận khán giả cho rằng thiết kế này quá gợi cảm, không phù hợp với bối cảnh.

Trang phục gây tranh cãi của Kim Chae Hyun.

Khi các đoạn clip về Kim Chae Hyun lan truyền, nhiều ý kiến chỉ trích ê-kíp và stylist của nữ ca sĩ vì đã để cô mặc trang phục này. Trước phản ứng trái chiều, Chae Hyun trực tiếp lên tiếng thông qua nền tảng giao tiếp với fan. Nữ thần tượng khẳng định chính cô là người lựa chọn trang phục.

Theo chia sẻ của Kim Chae Hyun, những phương án khác đều “quá nhàm chán”, trong khi cô muốn diện đồ màu hồng vì mỗi lần nghĩ tới ballet cổ điển, cô đều nghĩ tới sắc màu này.

Kim Chae Hyun nói: “Tôi nghĩ mọi người sẽ thích nó vì nó đẹp, nên thực sự tôi rất vui khi chọn trang phục đó. Tôi hiểu tại sao mọi người lo lắng, nhưng tôi chỉ muốn mặc một bộ đồ đẹp thôi. Dù sao thì lần sau tôi sẽ chọn kỹ hơn, nên mong mọi người đừng buồn”. Phát ngôn thẳng thắn của Chae Hyun phần nào làm dịu tranh cãi.

Kim Chae Hyun sinh năm 2002, tham gia chương trình truyền hình thực tế Girls Planet 999 và giành vị trí số 1. Năm 2022, Chae Hyun chính thức ra mắt cùng nhóm Kep1er.

Trước đó, nữ ca sĩ từng chia sẻ về cách duy trì vóc dáng. Thay vì áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, cô lựa chọn phương pháp cân bằng. Nữ ca sĩ ăn đa dạng nhưng kiểm soát khẩu phần, thường chỉ khoảng một phần ba so với bình thường. Nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh vai trò của dinh dưỡng, hormone và tuần hoàn trong việc giữ gìn sức khỏe.

Cô khuyên mọi người hạn chế ăn khuya, tránh rượu bia và bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước pha chút muối hồng để cải thiện năng lượng. Về tập luyện, Chae Hyun cho rằng không nhất thiết phải tập cường độ cao nếu kiểm soát tốt chế độ ăn. Dẫu vậy, việc vận động vẫn cần thiết khi cơ thể rơi vào trạng thái chững cân.