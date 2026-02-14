Sesko hiệu quả hơn Gyokeres

Giữa những tranh luận chưa có hồi kết, Benjamin Sesko đang âm thầm tạo nên một mùa giải ra mắt MU đáng khích lệ.

Sesko chỉ kém Gyokeres 2 bàn ở Premier League dù thường xuyên phải ngồi dự bị.

Ở tuổi 22, tiền đạo người Slovenia vẫn còn là "viên ngọc thô". Điểm chạm bóng đôi lúc thiếu ổn định, nhưng Sesko vẫn đang ở giai đoạn đầu sự nghiệp và còn cả chặng đường dài phía trước để hoàn thiện bản thân.

Với một trung phong, thước đo quan trọng nhất là bàn thắng. Và ở khía cạnh này, Sesko không hề thua kém bất kỳ ai. Anh ghi 7 bàn trên mọi đấu trường mùa này, với 6 pha lập công tại Premier League. Đáng chú ý, Sesko chỉ thi đấu 1.101 phút sau 21 trận tại Ngoại hạng Anh, tương đương hiệu suất 1 bàn mỗi 184 phút.

So với các tiền đạo khác ở Premier League, con số ấy không hề tầm thường. Hugo Ekitike nhỉnh hơn với 152 phút/bàn, trong khi Viktor Gyokeres có 8 bàn sau 1.581 phút (198 phút/bàn), nhưng 2 trong số đó đến từ chấm phạt đền.

Thực tế, số lần góp dấu giày vào bàn thắng của Sesko không hề thua kém Gyokeres. Tiền đạo người Slovenia có 6 bàn và 1 kiến tạo, trong khi cựu sao Sporting Lisbon không có pha kiến tạo nào.

Thống kê của Sesko có thể chưa quá bùng nổ, trong bối cảnh MU chỉ thi đấu khoảng 40 trận mùa này. Tuy nhiên, đào sâu vào hiệu quả tận dung cơ hội, tiền đạo trẻ này cho thấy tiềm năng lớn. Hai pha dứt điểm uy lực vào lưới Fulham và West Ham gần đây là minh chứng rõ nét cho bản năng săn bàn.

Gia nhập Old Trafford với mức phí 66,3 triệu bảng, Sesko hiểu rõ áp lực đi kèm. Nhưng trong môi trường đòi hỏi cả tài năng lẫn bản lĩnh, anh đang đi đúng hướng. Nếu tiếp tục duy trì đà tiến bộ, Sesko hoàn toàn có thể trở thành trung phong chủ lực của MU trong nhiều năm tới.

Những lý do khiến MU đứt mạch toàn thắng MU không thua vì thiếu nỗ lực, mà vì hàng công kém sắc bén và nhịp độ tấn công bị bẻ gãy ở những thời điểm quyết định.